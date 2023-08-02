Ripple 1 dolar olacak mı? XRP20 Ripple alternatifi mi?

Tam Boyutta Gör Son yılların en çok konuşulan kripto para birimlerinden olan Ripple (XRP), özellikle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı kazandığı kısmi zaferle gündemde kalmaya devam ediyor.

Ripple’ın XRP üzerinden kayıtlı olmayan menkul kıymetler sunduğunu iddia eden SEC ile Aralık 2020’den beri davalık olan şirket, mahkemenin, federal menkul kıymetler yasalarının ihlal edilmediğine karar vermesi ile uzun zaman sonra rahat bir nefes alıyor.

Kripto dünyası için emsal teşkil eden dava sonrasındaki gelişmeler topluluk tarafından heyecanla takip edilirken en çok merak edilenler arasında ise “Ripple 1 dolar olacak mı?” sorusu göze çarpıyor.

Dava sonucunun açıklanması sonrasında hızlı bir yükseliş yaşasa da XRP, CoinGecko verilerine göre şimdilik 0,69 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,40 doların yüzde 79,45 altında olan bu değer ile Ripple’ın 1 dolar olup olmayacağına ilişkin net bir öngörüde bulunmak mümkün görünmüyor.

Ripple topluluğu bir taraftan heyecanla XRP’nin 1 dolar olacağı günü beklerken diğer taraftan ekosisteme dahil olan yeni bir token dikkatleri çekiyor.

XRP20 token satın alma imkanı sunan ön satış etkinliği ile piyasaya giriş yapan XRP20 projesi, Ripple’ın bir sonraki seviyesi olarak nitelendiriliyor.

XRP20 Token Nedir?

Ekosistemdeki yerini alan XRP20 token, Ripple’ın SEC davası sonrasında kazandığı olumlu fiyat baskısından faydalanan yeni bir kripto para birimi olarak karşımıza çıkıyor.

ERC20 protokolüne uyan XRP20 token, hem Ripple’ın hızlı yükseldiği dönemi kaçıran hem de XRP’nin rüzgarından faydalanmak isteyen yatırımcıları hedefliyor.

Projenin XRP veya Ripple Labs ile hiçbir ilişkisi bulunmuyor ancak adında XRP geçmesi bile yatırımcıların ilgisini çekmeye yeterli oluyor.

Elon Musk’ın Twitter’ın adını X olarak değiştirmesi sonrasında adında X geçen tokenlerde yaşanan yükseliş göz önünde bulundurulduğunda XRP20 tokenin de hem XRP’den etkilenmesi hem de kendi başına ekosistemde yer edinmesi mümkün görünüyor.

Toplamda 100 milyar adet arza sahip olan XRP20 token satın almak isteyen yatırımcılar, indirimli ön satış etkinliğinde yavaş yavaş yerini almaya başlıyor.

XRP20 Ön Satışı Dikkatleri Üzerine Çekiyor

Yeni başlayan ön satış etkinliği ile XRP token, erken dönem yatırımcıların ilgisini çekiyor gibi görünüyor.

Toplam token arzının yüzde 40’ının satışa sunulduğu ön satışta kripto meraklıları, XRP’nin 30 kat daha ucuzu bir fiyattan XRP20 satın alımı yapabiliyor.

Staking özelliklerinin vurgulandığı XRP20 token, deflasyonist bir kripto para birimi olarak konumlanıyor ve ön satış sayfasında her işlemin yüzde 0,1’inin yakılacağı bilgisine yer veriliyor. Proje ekibi, toplam arzın yüzde 20’sinin de yakılmak üzere ayrıldığını ifade ediyor.

Bu sayede token arzının azalması ve tokenin değerinin artması amaçlanıyor.

Ön satış etkinliği için 40 milyar adet XRP20 token ayrılırken staking havuzu için de aynı miktarda token tahsis edileceği belirtiliyor. Token arzının yüzde 10’unun ise DEX likiditesine ayrılacağı ifade ediliyor.

Ön satış sayfasında yer alan bilgilere göre XRP20 token bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 0,000092 dolardan satın alınabiliyor.

Ön satışta minimum 1 milyon 850 bin dolar toplamayı hedefleyen proje ekibi, nihayetinde 3 milyon 680 bin dolara ulaşmayı amaçlıyor.

XRP20 ve XRP Token Arasında Ne Fark Var?

XRP20 token ile XRP arasında temelde birkaç fark bulunuyor. Bu farklar arasında en önemli olanın eşitlik olduğu ifade ediliyor. XRP’den farklı olarak XRP20’de kurucular veya ekip üyeleri için ayrılan herhangi bir token olmadığı ve XRP20’nin herkese eşit mesafede olduğu söyleniyor.

Ripple’ın XRP tokeninden ilham alan XRP20 tokenin staking ve token yakma mekanizması da özellikleri arasında öne çıkıyor.

XRP20 staking mekanizmasının kripto topluluğuna pasif gelir elde etme imkanı sunması planlanıyor ve staking için toplam token arzının yüzde 40’ının tahsis edildiği belirtiliyor.

Ayrıca tokenlerin Ripple kontrolündeki hesaplardan ne şekilde serbest bırakılacağı gibi merkezileşmeye tabi olan XRP’den farklı olarak XRP20 token, halka açık ve merkeziyetsiz bir yapı olan Ethereum blok zinciri üzerinde inşa ediliyor.

Tüm bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda XRP20’nin gerçekten de XRP’nin evrim geçirmiş hali olduğu söylenebiliyor.

XRP20 Token Nasıl Satın Alınır?

Ön satışı ile sektöre hızlı bir giriş yapan XRP20 token, etkinlik sayfası üzerinden ETH veya USDT kullanılarak kolayca satın alınabiliyor.

Ön satışta herhangi bir işlem ücreti uygulanmıyor ve ön satış sonlandıktan sonra gerçekleşecek olan listeleme ile yatırımcıların XRP20 tokenleri talep edebileceği belirtiliyor.

Projenin yol haritasına göre ön satış ve token dağıtımı sonrasında pazarlama ve farkındalık çalışmaları yapılacağı ve tokenin merkeziyetsiz borsada listelenerek yakma işleminin de devreye alınacağı ifade ediliyor.

Yakma işlemi ile token arzının azaltılması ve deflasyonist bir coin olarak fiyatının desteklenmesi amaçlanıyor.

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Ripple 1 dolar olacak mı? XRP20 Ripple alternatifi mi?