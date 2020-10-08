Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Hummer'ın bilgi-eğlence sistemi Unreal Engine ile tasarlanacak

    Epic Games tarafından geliştirilen ve genelde Fortnite gibi popüler oyunların arkasındaki oyun motoru olarak tanıdığımız Unreal Engine artık otomobillerin bilgi-eğlence sisteminde de karşımıza çıkacak
    2 hf.
    2,5b
    1
    2
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Elektrikli Hummer'ın bilgi-eğlence sistemi Unreal Engine ile tasarlanacak

    Unreal Engine'i çoğunlukla Fortnite ve Valorant gibi popüler oyunların arkasındaki oyun motoru olarak tanıyoruz. Fakat görünen o ki Epic bu konuda farklı kullanım alanlarını da gözüne kestirmiş durumda.

    İlginizi Çekebilir Avatar Elektrikli Hummer pickup tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Epic'ten yapılan açıklamada, Unreal Engine'in otomobillerin bilgi-eğlence sistemlerinde de kullanılacağı belirtildi. Hatta GMC'nin yeni tamamen elektrikli Hummer modeli, dijital ekranında bu motorun kullanılacağı ilk otomobil olacak.

    İnsan-makine arayüzünün (HMI) otomotiv endüstrisinde kullanımıyla uzun süredir ilgilendiklerini belirten Epic, Unreal Engine'in bu konuda gereken teknolojilerin tümüne sahip olduğunu söyledi. Hatta şirket bu doğrultuda bir insan-makine arayüzü girişimi başlattı ve otomotiv üreticilerinin bilgi-eğlence sistemlerinde Unreal Engine'i temel almalarını kolaylaştırmak için bir ekip oluşturdu.

    Unreal Engine için önümüzdeki aylarda ve 2021 yılı boyunca HMI odaklı özellikler sunacaklarını açıklayan Epic, bu sayede daha fazla otomotiv üreticisiyle çalışabilmeyi hedefliyor.

    Epic, Unreal Engine'in elektrikli Hummer'da kullanımı konusunda pek fazla detay vermedi. Görünen o ki daha fazla bilgi için tamamen elektrikli Hummer'ın tanıtılacağı tarih olan 20 Ekim'i bekleyeceğiz. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    51 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve Cabriolet Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri
    16 sa.
    Elektrikli Volkswagen ID.3 Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı
    17 sa.
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    IamTheOne76 (ŞAKİR KARATAŞ) 2 hf.
    Apple ye akan nehirden bir damla su vermek yok. Forever Unreal Engine.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Western Digital, WD_BLACK oyuncu sürücülerini duyurdu 1 hf. Pixar'ın 150 milyon dolarlık yeni filmi 'Soul' doğrudan internete geliyor 1 hf. Corsair 3D QLC Nand tabanlı MP400 SSD’sini satışa sundu 1 hf. Google Duo'da, video görüşmeleri sırasında ekran paylaşımı yapmak artık mümkün! 1 hf. Exynos 1080 tanıtıldı: Android dünyasının yeni kralı 1 hf. Rusya, TOR Hava Savunma Sistemi için 'anti-drone' füzesi geliştiriyor 1 hf. iPhone modellerinde ekran altı kamera dönemi yakın 1 hf. Galaxy F41 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. İçinde asbestin de bulunduğu mineraller, iklim değişikliği ile mücadelede kullanılabilir 1 hf. Yerli uçak motoru projesine HAVELSAN'dan destek 1 hf. Microsoft xCloud uygulaması iOS’a geliyor 2 hf. iPhone 12 için görkemli bir etkinlik hazırlanıyor 2 hf. İşte Rivian'ın Amazon için geliştirdiği elektrikli teslimat aracı 2 hf. MEB, 12 Ekim’de başlayacak kapsamı genişletilmiş yüz yüze eğitim detaylarını açıkladı 2 hf. Oppo Reno 4 Pro kutusundan çıkıyor! 2 hf. AMD Ryzen 5000’de stok soğutucuyu neden kutudan çıkardı? 2 hf. AMD Ryzen 5000’de neden fiyat artışına gitti 2 hf. Elon Musk'ın uzaya fırlattığı Tesla Roadster aracı Mars'ın yakınlarından geçti 2 hf. RTX 3080’e kafa tutan Big Navi’nin 4K testleri paylaşıldı 2 hf. AMD Ryzen 5000 ilk oyun testleri 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Elektrikli Hummer'ın bilgi-eğlence sistemi Unreal Engine ile tasarlanacak Sonraki AMD Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu: %29 performans artışı geldi 2 hf. Google Stadia mobilden erişime hazır 2 hf. Samsung üçüncü çeyrekte yüksek kar artışı bekliyor 2 hf. Rocket Lake tabanlı Intel işlemciler Mart ayında gelebilir 2 hf. 70 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 2 hf. Sıcak Fırsatlar’da günün en çok tıklanan 10 teknolojik Amazon ürünü 2 hf. RTX 3080 20 GB ve RTX 3070 16 GB geliyor 2 hf. Google Asistan'a özel sesli aramalar için Misafir modu geliyor 2 hf. AMD Ryzen 5000 adlandırmasını doğruladı 2 hf. Türkiye'nin İHA'ları yerli uydu terminaline kavuştu 2 hf. İstanbul'da dolu beklentisi otopark akınına neden oldu: En yakın otoparkı nasıl buluruz? 2 hf. HP ZBook Create G7 tasarımcılar için standartları belirliyor 2 hf. iPhone 13 ile çentik küçülüyor 2 hf. Microsoft, bilgisayarınızı hangi amaçla kullanacağınızı soran bir Windows 10 kurulum ekranını test ediyor 2 hf. Blizzard Fransa ofisi kapanıyor 2 hf. Mercedes, 1200 km menzile sahip elektrikli araç prototipi geliştiriyor: Vision EQXX 2 hf. Aquanox Deep Descent’in silahlarını tanıtan bir fragman yayınlandı 2 hf. iPhone 12 kutusundan şarj adaptör çıkmaması ihtimali güçleniyor 2 hf. Apple Watch Series 6 ve SE satışa başladı 2 hf. Açık artırmayla satışa çıkarılan “Stan” lakaplı bir T.Rex fosili için tam 31.8 milyon dolar ödendi Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız