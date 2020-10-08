Elektrikli Hummer'ın bilgi-eğlence sistemi Unreal Engine ile tasarlanacak

Unreal Engine'i çoğunlukla Fortnite ve Valorant gibi popüler oyunların arkasındaki oyun motoru olarak tanıyoruz. Fakat görünen o ki Epic bu konuda farklı kullanım alanlarını da gözüne kestirmiş durumda.

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Epic'ten yapılan açıklamada, Unreal Engine'in otomobillerin bilgi-eğlence sistemlerinde de kullanılacağı belirtildi. Hatta GMC'nin yeni tamamen elektrikli Hummer modeli, dijital ekranında bu motorun kullanılacağı ilk otomobil olacak.

İnsan-makine arayüzünün (HMI) otomotiv endüstrisinde kullanımıyla uzun süredir ilgilendiklerini belirten Epic, Unreal Engine'in bu konuda gereken teknolojilerin tümüne sahip olduğunu söyledi. Hatta şirket bu doğrultuda bir insan-makine arayüzü girişimi başlattı ve otomotiv üreticilerinin bilgi-eğlence sistemlerinde Unreal Engine'i temel almalarını kolaylaştırmak için bir ekip oluşturdu.

Unreal Engine için önümüzdeki aylarda ve 2021 yılı boyunca HMI odaklı özellikler sunacaklarını açıklayan Epic, bu sayede daha fazla otomotiv üreticisiyle çalışabilmeyi hedefliyor.

Epic, Unreal Engine'in elektrikli Hummer'da kullanımı konusunda pek fazla detay vermedi. Görünen o ki daha fazla bilgi için tamamen elektrikli Hummer'ın tanıtılacağı tarih olan 20 Ekim'i bekleyeceğiz. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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