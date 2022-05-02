Telefonunuzun hacklendiğini nasıl anlarsınız: İşte telefonunuzun hacklendiğine dair bazı işaretler

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Akıllı telefonunuzun saldırıya uğrayıp uğramadığını merak ediyor musunuz? Saldırganların telefonunuza virüslü bir uygulama aracılığıyla kötü amaçlı yazılım enjekte ettiğini anlamanıza yardım edebilecek bazı işaretler bulunmakta.

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İşte telefonunuzun saldırı altında olup olmadığını anlamanıza yardımcı olabilecek işaretler

Telefon performansında düşüş: Uygulamaların yüklenmesi çok uzun sürüyorsa veya rastgele çöküyorsa, telefonunuz saldırıya uğramış olabilir. Piliniz normalden hızlı bitmeye başladıysa: Kötü amaçlı yazılımlar telefonun arka planında gizlice hareket ettiği için daha fazla güç tüketebilir. Kablosuz sağlayıcınızın aylık faturası sebepsiz yere artıyorsa: Kötü amaçlı yazılımlar arka planda internet üzerinden bir şeyler gönderiyor olabilir. Bu gibi durumlarda internet faturanız daha fazla gelebilir. Normalden fazla karşınıza çıkan Pop-up'lar: Web tarayıcılarında sıklıkla karşılaşılan pop-up'lar, normalden fazla karşınıza çıkmaya başladıysa telefonunuza kötü amaçlı bir yazılım bulaşmış olabilir. Telefonunuz aşırı ısınıyorsa: Kötü amaçlı yazılımlar sizin haberiniz olmadan telefonunuzun arka planında çalıştığı için telefonunuzda aşırı ısınmaya sebep olabilir.

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Telefonunuzun hacklendiğini düşünüyorsanız neler yapmalısınız?

Telefonunuzdaki sorunun kötü amaçlı bir yazılımdan dolayı olduğunu düşünüyorsanız telefonunuz için uygulama mağazanızdan puanı yüksek ve iyi yorumları olan bir antivürüs uygulaması indirebilirsiniz. Eğer sorun devam ederse bilgilerinizi yedekleyerek telefonunuzu sıfırlamanız önerilir.

Birçok farklı türde kötü amaçlı yazılım bulunmakta. Örneğin Adware isimli yazılım, telefonunuzun kullanıcı arayüzünde otomatik olarak reklamlar oluşturarak hacker gelirini ödeyecektir. Diğer kötü amaçlı yazılım türleri de telefonunuzu uzaktan kontrol edebilir ve kameranızı ve diğer özelliklerinizi ele geçirebilir. Veya banka hesabınıza isimsiz bir suçlu erişebilir ve hesabınızdaki parayı kendisine aktarabilir. Bunun gibi birçok zarar verici şeylerin önüne geçebilmek için güvenmediğiniz internet sitelerine girmemek, güvenilir olmayan linklere tıklamamak gibi bazı önlemleri alabilirsiniz.

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İşte telefonunuzun hacklendiğine dair bazı işaretler