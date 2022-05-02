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    Anlık Bildirim

    Telefonunuzun hacklendiğini nasıl anlarsınız: İşte telefonunuzun hacklendiğine dair bazı işaretler

    Telefonunuzun normalden farklı olduğunu ve bu yüzden hacklendiğini düşünüyor olabilirsiniz. İşte telefonunuzun hacklendiğinden emin olmanızı sağlayacak bazı işaretler:
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    İşte telefonunuzun hacklendiğine dair bazı işaretler
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    Akıllı telefonunuzun saldırıya uğrayıp uğramadığını merak ediyor musunuz? Saldırganların telefonunuza virüslü bir uygulama aracılığıyla kötü amaçlı yazılım enjekte ettiğini anlamanıza yardım edebilecek bazı işaretler bulunmakta.

    İşte telefonunuzun saldırı altında olup olmadığını anlamanıza yardımcı olabilecek işaretler

    1. Telefon performansında düşüş: Uygulamaların yüklenmesi çok uzun sürüyorsa veya rastgele çöküyorsa, telefonunuz saldırıya uğramış olabilir. 
    2. Piliniz normalden hızlı bitmeye başladıysa: Kötü amaçlı yazılımlar telefonun arka planında gizlice hareket ettiği için daha fazla güç tüketebilir.
    3. Kablosuz sağlayıcınızın aylık faturası sebepsiz yere artıyorsa: Kötü amaçlı yazılımlar arka planda internet üzerinden bir şeyler gönderiyor olabilir. Bu gibi durumlarda internet faturanız daha fazla gelebilir.
    4. Normalden fazla karşınıza çıkan Pop-up'lar: Web tarayıcılarında sıklıkla karşılaşılan pop-up'lar, normalden fazla karşınıza çıkmaya başladıysa telefonunuza kötü amaçlı bir yazılım bulaşmış olabilir.
    5. Telefonunuz aşırı ısınıyorsa: Kötü amaçlı yazılımlar sizin haberiniz olmadan telefonunuzun arka planında çalıştığı için telefonunuzda aşırı ısınmaya sebep olabilir.

    İşte telefonunuzun hacklendiğine dair bazı işaretler
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    Telefonunuzun hacklendiğini düşünüyorsanız neler yapmalısınız?

    Telefonunuzdaki sorunun kötü amaçlı bir yazılımdan dolayı olduğunu düşünüyorsanız telefonunuz için uygulama mağazanızdan puanı yüksek ve iyi yorumları olan bir antivürüs uygulaması indirebilirsiniz. Eğer sorun devam ederse bilgilerinizi yedekleyerek telefonunuzu sıfırlamanız önerilir. 

    Birçok farklı türde kötü amaçlı yazılım bulunmakta. Örneğin Adware isimli yazılım, telefonunuzun kullanıcı arayüzünde otomatik olarak reklamlar oluşturarak hacker gelirini ödeyecektir. Diğer kötü amaçlı yazılım türleri de telefonunuzu uzaktan kontrol edebilir ve kameranızı ve diğer özelliklerinizi ele geçirebilir. Veya banka hesabınıza isimsiz bir suçlu erişebilir ve hesabınızdaki parayı kendisine aktarabilir. Bunun gibi birçok zarar verici şeylerin önüne geçebilmek için güvenmediğiniz internet sitelerine girmemek, güvenilir olmayan linklere tıklamamak gibi bazı önlemleri alabilirsiniz. 

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    C
    Command-01 2 gün önce

    Gizemli hastalık ne olacak https://bcvc.xyz/qA9Joxh

    L
    linkci_sude 4 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 4 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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