İşte yılın en iyi oyunu ödülünü kazanan yapımlar:

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, The Witcher 3 ve Fallout 4 derken oyun açısından olumlu bir yılı geride bırakırken, bağımsız oyun yapımcıları kanadından da önemli sunumlar gördük. Senenin en iyilerinin belirlendiği The Game Awards'ta yılın en iyi oyunu başta olmak üzere bütün ödüller sahiplerini buldu. Etkinlikle beraber yılın en iyi oyunu ödülü The Witcher 3'e gitti. Bütün kazananların listesine aşağıdan bakabilirsiniz.

*Koyu yazılı olan şık kazananı temsil etmekte. Yılın En İyi Oyunu - Bloodborne - Fallout 4 - Metal Gear Solid V: The Phantom Pain - Super Mario Maker - The Witcher 3: Wild Hunt

Yılın En İyi Oyun Yapımcısı

- Bethesda Game Studios - CD Projekt Red - From Software - Kojima Productions - Nintendo

Yılın En İyi Bağımsız Oyunu

- Axiom Verge - Her Story - Ori and the Blind Forest - Rocket League - Undertale

Yılın En İyi Mobil / El Konsolu Oyunu

- Downwell - Fallout Shelter - Lara Croft Go - Monster Hunter 4 Ultimate - Pac-Man 256

En İyi Hikaye Sunumu

- Her Story - Life Is Strange - Tales From The Borderlands - The Witcher 3: Wild Hunt - Until Dawn En İyi Sanat Yönetimi

- Batman: Arkham Knight - Bloodborne - Metal Gear Solid V: The Phantom Pain - Ori and the Blind Forest - The Witcher 3: Wild Hunt En İyi Soundtrack

- Fallout 4 - Halo 5: Guardians - Metal Gear Solid V: The Phantom Pain - Ori and the Blind Forest - The Witcher 3: Wild Hunt En İyi Performans

- Ashly Burch, Chloe Price rolünde (Life is Strange) - Camilla Luddington, Lara Croft rolünde (Rise of the Tomb Raider) - Doug Cockle, Geralt rolünde (The Witcher 3: Wild Hunt) - Mark Hamill, The Joker rolünde (Batman: Arkham Knight) - Viva Seifert (Her Story) Yenilikçi Oyun Ödülü

- Cibele (Nina Freeman) - Her Story (Sam Barlow) - Life Is Strange (DONTNOD Entertainment / Square Enix) - Sunset (Tale of Tales) - Undertale (tobyfox) En İyi Shooter Oyunu

- Call of Duty: Black Ops 3 - Destiny: The Taken King - Halo 5: Guardians - Splatoon - Star Wars Battlefront En İyi Aksiyon/Macera Oyunu

- Assassin's Creed Syndicate - Batman: Arkham Knight - Metal Gear Solid V: The Phantom Pain - Ori and the Blind Forest - Rise of the Tomb Raider En İyi RPG Oyunu

- Bloodborne - Fallout 4 - Pillars of Eternity - The Witcher 3: Wild Hunt - Undertale En İyi Dövüş Oyunu

- Guilty Gear Xrd - Mortal Kombat X - Rise of Incarnates - Rising Thunder En İyi Aile Oyunu

- Disney Infinity 3.0 - Lego Dimensions - Skylanders: SuperChargers - Splatoon - Super Mario Maker En İyi Spor / Yarış Oyunu

- FIFA 16 - Forza Motorsport 6 - NBA 2K16 - Pro Evolution Soccer 2016 - Rocket League En İyi Multiplayer

- Call of Duty: Black Ops 3 - Destiny: The Taken King - Halo 5: Guardians - Rocket League - Splatoon En Çok Merakla Beklenen Oyun

- Horizon Zero Dawn - No Man's Sky - Quantum Break - The Last Guardian - Uncharted 4: A Thief's End Yılın E-Spor Oyuncusu

- Kenny "KennyS" Schrub - Lee "Faker" Sang-hyeok - Olof "olofmeister" Kajbjer - Peter "ppd" Dager - Syed Sumail "Suma1L" Hassan Yılın E-Spor Takımı

- Evil Geniuses - Fnatic - Optic Gaming - SK Telecom T1 - Team SoloMid E-Spor'da Yılın Oyunu

- Call of Duty: Advanced Warfare - Counter-Strike: Global Offensive - Dota 2 - Hearthstone - League of Legends En Popüler Oyuncu

- Total Biscuit- Christopher "MonteCristo" Mykles - Greg Miller - Markiplier - PewDiePie En İyi Hayran Yapımı Proje

