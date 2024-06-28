YouTube Premium'a gelecek yeni özellikler duyuruldu

- Yapay zeka destekli ileri atla özelliği
- YouTube Shorts için resim içinde resim
- YouTube Shorts için akıllı indirmeler
- Konuşmaya dayalı yapay zeka
- Yeniden tasarlanan izleme sayfası
- İndirme ve izleme deneyimiyle ilgili güncellemeler
- Yorumlar
Yapay zeka destekli ileri atla özelliği
İleri Atla (Jump Ahead) özelliğiyle videonun en sevdiğiniz kısmına atlamak artık çok daha kolay. İleri sarmak için iki kez dokunduğunuzda artık sizi doğrudan videodaki önemli anlara götürecek "ileri atla" butonunu göreceksiniz. YouTube, yapay zeka ve izlenme verilerine göre videonun önemli anlarının belirlendiğini söylüyor. Bu özellik şu anda Amerika’da kullanıma açık ve Android’e özel. YouTube, ilerleyen haftalarda iOS kullanıcıları için de kullanıma sunmayı planlıyor.
YouTube Shorts için resim içinde resim
Premium kullanıcı olarak artık en sevdiğiniz kanalların YouTube Shorts videolarını izlerken başka uygulamaları kullanabilecesiniz. Mesajlaşmak, e-postalarınıza bakmak, sosyal medyada gezinmek, her ne yapıyorsanız Shorts videolarını kapatmanıza gerek kalmayacak. Ancak bu özellik şu anda yalnızca Android kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.
YouTube Shorts için akıllı indirmeler
Bu özellik, yeni ve eğlenceli Shorts videolarını otomatik olarak telefonunuza indirecek. İnternete bağlı olmadığınızda bile favori kanallarınızdan dikey videoları izleyebileceksiniz.
Konuşmaya dayalı yapay zeka
YouTube'un konuşmaya dayalı yapay zekasının oynatmayı kesintiye uğratmadan soruları yanıtlayarak, ilgili içerik önererek ve daha fazlasını yaparak izleme deneyimini iyileştirdiği söyleniyor. Bu özelliğe belirli videoların altındaki "Sor" seçeneğine dokunarak erişebilecek, video hakkında sorular sorarak veya önerilen bir istemi seçerek başlayabileceksiniz.
Yeniden tasarlanan izleme sayfası
YouTube ayrıca, ilgili içeriği bulmayı ve yorumlarla etkileşime geçmeyi kolaylaştırması beklenen, web üzerinde yeniden tasarlanmış izleme sayfasını test ediyor.
İndirme ve izleme deneyimiyle ilgili güncellemeler
YouTube, kullanıcı deneyimini geliştirmek için çeşitli güncellemeler paylaştı.
YouTube, daha sorunsuz bir deneyim sağlamak amacıyla, indirmelere ilişkin cihaz depolama sorunlarını gidermeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. 8K'ya kadar izleme sunan YouTube, kontrol özelliklerini iyileştirme, sıraları kaybetme ve Premium kontrollerine daha verimli erişim gibi sorunları giderme üzerinde çalışıyor.
YouTube, Premium kontrolleri daha erişilebilir hale getirmek ve bunlara erişmek için gereken tıklama sayısını azaltmak için de çalışmalarını sürdürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.