YouTube Premium'a gelecek yeni özellikler duyuruldu

Tam Boyutta Gör YouTube, Premium aboneleri için izleme deneyimini daha sorunsuz ve daha ilgi çekici hale getirmek üzere tasarlanan bir dizi yeni özelliği duyurdu. Sezgisel gezinme araçlarından gelişmiş çoklu görev özelliklerine kadar bu güncellemeler, abonelerin daha önce hiç olmadığı kadar eğlenmesini ve bağlantıda kalmasını vadediyor. İşte YouTube'un Premium abonelere sunacağı yeni özellikler:

YouTube Premium için yeni abonelik planları geliyor 7 sa. önce eklendi

Yapay zeka destekli ileri atla özelliği

İleri Atla (Jump Ahead) özelliğiyle videonun en sevdiğiniz kısmına atlamak artık çok daha kolay. İleri sarmak için iki kez dokunduğunuzda artık sizi doğrudan videodaki önemli anlara götürecek "ileri atla" butonunu göreceksiniz. YouTube, yapay zeka ve izlenme verilerine göre videonun önemli anlarının belirlendiğini söylüyor. Bu özellik şu anda Amerika’da kullanıma açık ve Android’e özel. YouTube, ilerleyen haftalarda iOS kullanıcıları için de kullanıma sunmayı planlıyor.

YouTube Shorts için resim içinde resim

Premium kullanıcı olarak artık en sevdiğiniz kanalların YouTube Shorts videolarını izlerken başka uygulamaları kullanabilecesiniz. Mesajlaşmak, e-postalarınıza bakmak, sosyal medyada gezinmek, her ne yapıyorsanız Shorts videolarını kapatmanıza gerek kalmayacak. Ancak bu özellik şu anda yalnızca Android kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

YouTube Shorts için akıllı indirmeler

Bu özellik, yeni ve eğlenceli Shorts videolarını otomatik olarak telefonunuza indirecek. İnternete bağlı olmadığınızda bile favori kanallarınızdan dikey videoları izleyebileceksiniz.

Konuşmaya dayalı yapay zeka

YouTube'un konuşmaya dayalı yapay zekasının oynatmayı kesintiye uğratmadan soruları yanıtlayarak, ilgili içerik önererek ve daha fazlasını yaparak izleme deneyimini iyileştirdiği söyleniyor. Bu özelliğe belirli videoların altındaki "Sor" seçeneğine dokunarak erişebilecek, video hakkında sorular sorarak veya önerilen bir istemi seçerek başlayabileceksiniz.

Yeniden tasarlanan izleme sayfası

YouTube ayrıca, ilgili içeriği bulmayı ve yorumlarla etkileşime geçmeyi kolaylaştırması beklenen, web üzerinde yeniden tasarlanmış izleme sayfasını test ediyor.

İndirme ve izleme deneyimiyle ilgili güncellemeler

YouTube, kullanıcı deneyimini geliştirmek için çeşitli güncellemeler paylaştı.

YouTube, daha sorunsuz bir deneyim sağlamak amacıyla, indirmelere ilişkin cihaz depolama sorunlarını gidermeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. 8K'ya kadar izleme sunan YouTube, kontrol özelliklerini iyileştirme, sıraları kaybetme ve Premium kontrollerine daha verimli erişim gibi sorunları giderme üzerinde çalışıyor.

YouTube, Premium kontrolleri daha erişilebilir hale getirmek ve bunlara erişmek için gereken tıklama sayısını azaltmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

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