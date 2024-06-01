İstenilen ses efektini üretebilen yapay zeka sistemi geliştirildi

Ses efektlerine de yapay zeka geldi
Bununla birlikte firmanın yeni Sound Effects aracının kullanımının da ücretsiz olduğunu belirtelim. Ücretsiz kullanıcıların klipleri kullanmak için ElevenLabs'a atıfta bulunması gerekirken ücretli kullanıcılar bu çıktıları ticari lisans ile birlikte kullanabilirler. Bununla birlikte ücretsiz kullanıcılar için ayda 10.000 karakter sınırı da bulunuyor. Buradaki bağlantı üzerinden aracı deneyebilirsiniz.
[youtube=https://x.com/elevenlabsio/status/1796567547787227515]
Ses efektleri YouTube videolarından canlı yayınlara, filmlerde sosyal medya paylaşımlarına kadar her alanda kullanılıyor. Halihazırda film yapımcıları ve video oyun geliştiricileri için piyasada ses efekti klipleri içeren çok sayıda kütüphane bulunuyor olsa da bunların çoğu ucuz değil. İkinci bir sorun ise istediğinizi sesi bulmak bu kütüphanelerde zor. ElevenLabs ise bunu daha uygun fiyatlarla size sunuyor. Fiyatın yanında ses efektleri yapacağınız isteme göre de detaylandırılabiliyor, bu da bir nevi özgünlük katıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.