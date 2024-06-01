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    İstenilen ses efektini üretebilen yapay zeka sistemi geliştirildi

    Yapay zeka teknolojilerinde söz sahibi olan ElevenLabs, sadece komutlara dayalı olarak patlamalar, kırılmalar veya diğer ses efektlerini yapabilen bir yapay zeka sistemi geliştirdi.
    İstenilen ses efektini üretebilen yapay zeka sistemi geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka teknolojilerini yakından takip edenler için ElevenLabs, daha çok ses klonlayabilen yapay zeka araçlarıyla tanınıyor. Firmanın bu araçları sanatçıların seslerinin farklı müziklerde kullanılmasıyla bir süredir hayatımızda bulunuyor. Ancak ElevenLabs’in yeni aracı bu sefer komutlara dayalı olarak ses efektleri üretebilecek. Bu da çeşitli içeriklerde geniş bir kullanımın kapısını açabilir.

    Ses efektlerine de yapay zeka geldi

    İstenilen ses efektini üretebilen yapay zeka sistemi geliştirildi Tam Boyutta Gör
    ElevenLabs’in yeni “Sound Effects AI” aracıyla podcast'ler, filmler veya oyunlar için ses efektleri üretilebilecek. Bu araç, isteme bağlı olarak 22 saniyeye kadar ses klipleri üretebiliyor ve indirilebilir olarak dört klip oluşturuyor. Firma, bir kütüphane oluşturmak ve modelini ses klipleri üzerinde eğitmek için Shutterstock ile birlikte çalıştığının da altını çiziyor.

    Bununla birlikte firmanın yeni Sound Effects aracının kullanımının da ücretsiz olduğunu belirtelim. Ücretsiz kullanıcıların klipleri kullanmak için ElevenLabs'a atıfta bulunması gerekirken ücretli kullanıcılar bu çıktıları ticari lisans ile birlikte kullanabilirler. Bununla birlikte ücretsiz kullanıcılar için ayda 10.000 karakter sınırı da bulunuyor. Buradaki bağlantı üzerinden aracı deneyebilirsiniz. 

    [youtube=https://x.com/elevenlabsio/status/1796567547787227515]

    Ses efektleri YouTube videolarından canlı yayınlara, filmlerde sosyal medya paylaşımlarına kadar her alanda kullanılıyor. Halihazırda film yapımcıları ve video oyun geliştiricileri için piyasada ses efekti klipleri içeren çok sayıda kütüphane bulunuyor olsa da bunların çoğu ucuz değil. İkinci bir sorun ise istediğinizi sesi bulmak bu kütüphanelerde zor. ElevenLabs ise bunu daha uygun fiyatlarla size sunuyor. Fiyatın yanında ses efektleri yapacağınız isteme göre de detaylandırılabiliyor, bu da bir nevi özgünlük katıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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