İstenilen ses efektini üretebilen yapay zeka sistemi geliştirildi

Tam Boyutta Gör Yapay zeka teknolojilerini yakından takip edenler için ElevenLabs, daha çok ses klonlayabilen yapay zeka araçlarıyla tanınıyor. Firmanın bu araçları sanatçıların seslerinin farklı müziklerde kullanılmasıyla bir süredir hayatımızda bulunuyor. Ancak ElevenLabs’in yeni aracı bu sefer komutlara dayalı olarak ses efektleri üretebilecek. Bu da çeşitli içeriklerde geniş bir kullanımın kapısını açabilir.

Ses efektlerine de yapay zeka geldi

Tam Boyutta Gör ElevenLabs’in yeni “Sound Effects AI” aracıyla podcast'ler, filmler veya oyunlar için ses efektleri üretilebilecek. Bu araç, isteme bağlı olarak 22 saniyeye kadar ses klipleri üretebiliyor ve indirilebilir olarak dört klip oluşturuyor. Firma, bir kütüphane oluşturmak ve modelini ses klipleri üzerinde eğitmek için Shutterstock ile birlikte çalıştığının da altını çiziyor.

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Bununla birlikte firmanın yeni Sound Effects aracının kullanımının da ücretsiz olduğunu belirtelim. Ücretsiz kullanıcıların klipleri kullanmak için ElevenLabs'a atıfta bulunması gerekirken ücretli kullanıcılar bu çıktıları ticari lisans ile birlikte kullanabilirler. Bununla birlikte ücretsiz kullanıcılar için ayda 10.000 karakter sınırı da bulunuyor. Buradaki bağlantı üzerinden aracı deneyebilirsiniz.

[youtube=https://x.com/elevenlabsio/status/1796567547787227515]

Ses efektleri YouTube videolarından canlı yayınlara, filmlerde sosyal medya paylaşımlarına kadar her alanda kullanılıyor. Halihazırda film yapımcıları ve video oyun geliştiricileri için piyasada ses efekti klipleri içeren çok sayıda kütüphane bulunuyor olsa da bunların çoğu ucuz değil. İkinci bir sorun ise istediğinizi sesi bulmak bu kütüphanelerde zor. ElevenLabs ise bunu daha uygun fiyatlarla size sunuyor. Fiyatın yanında ses efektleri yapacağınız isteme göre de detaylandırılabiliyor, bu da bir nevi özgünlük katıyor.

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