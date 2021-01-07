İstenmeyen SMS ve maillere son: İleti Yönetim Sistemi kullanıma sunuldu

Bir kampanyadan yararlanırken, bir siteye üye olurken, internetten ürün satın alırken firmalara SMS ve e-posta gönderme izni verebiliyoruz. Firmalar bu izinleri kullanarak telefonunuza ve mailinize reklam ve kampanya mesajları atıyor. İstenmeyen sms, eposta ve çağrıların engellenmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından İleti Yönetim Sistemi (İYS) hayata geçirildi.
Vatandaşlar e-Devlet üzerinden ve www.iys.org.tr adresi üzerinden firmalara verdikleri izinleri kontrol edebiliyor. Ticari ileti izini verdiğiniz firmaları liste halinde görüntüleyebilir ve dilediğiniz firmanın iznini kaldırabilirsiniz. Bu sayede istenmeyen çağrıların, mesajların ve maillerin önüne geçilecek.
Ayrıca Bkz. "WhatsApp dişini gösterdi: Veriler Facebook’a gönderilecek"
Şu anda 150 bin iletiden fazla onay izni olan firmalar İYS'ye eklendi. 16 Şubat 2021'e kadar bu firmaların ileti izinlerini değiştirebiilirsiniz. 150 bin adetin altında ticari elektronik ileti onayı olan firmalar en geç 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sisteme giriş yapacak. Vatandaşlar bu firmaların onaylarını 1 Haziran 2021 – 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında kontrol edebilecektir. Belirtilen tarihler bittikten sonra ileti onayları İYS'den kontrol edilemeyecek. Bu hizmetin sürekli olarak faaliyette olması daha faydalı olurdu.İlginizi Çekebilir Solunum cihazı, maske ve etil alkole vergi düzenlemesi
İllegal iletiler engellenemiyor
Sistemde yalnızca Ticaret Bakanlığı'na bağlı firmalara verdiğimiz izinler gözüküyor. Reklam havuzunda yer aldığımız firmalar veya Ticaret Bakanlığı’na bağlı olmayan firmalar gözükmüyor. Örneğin illegal bahis sitesi reklamlarını, su arıtma cihazı reklamlarını vs. bu siteden engelleyebilmek mümkün değil.
Firmaların ileti izinleri nasıl kaldırılır?
https://vatandas.iys.org.tr/ adresinden e-devlet hesabınızla ya da iletişim bilgilerinizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra izinlerini yönetmek istediğiniz telefon numarasını ve e-posta adresini giriniz.
İletişim Adresleri sayfasının altındaki “İzinleri Yönet” butonuna tıklayarak izin sayfasına gidebilirsiniz.
Sonrasında bir firma seçerek mesaj izni, arama izni ve e-posta onayını kaldırabiliyoruz. Yapılan değişiklikler 3 iş günü içerisinde hayata geçiyor.
[image][/image]
Kaynakça https://iys.org.tr/ https://ticaret.gov.tr/haberler/ticari-elektronik-ileti-yonetim-sistemine-iliskin-basin-aciklamasi Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
e devlet uygulamaları çok güzel ve kullanışlı
sağol devlet baba.