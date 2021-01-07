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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İstenmeyen SMS ve maillere son: İleti Yönetim Sistemi kullanıma sunuldu

    İleti Yönetim Sistemi (İYS) bugün faaliyete başladı. Firmalara verdiğiniz ileti izinlerini görebilir ve dilediğiniz firmanın iznini kaldırabilirsiniz.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    46

    İstenmeyen SMS ve maillere son: İleti Yönetim Sistemi kullanıma sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    Bir kampanyadan yararlanırken, bir siteye üye olurken, internetten ürün satın alırken firmalara SMS ve e-posta gönderme izni verebiliyoruz. Firmalar bu izinleri kullanarak telefonunuza ve mailinize reklam ve kampanya mesajları atıyor. İstenmeyen sms, eposta ve çağrıların engellenmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından İleti Yönetim Sistemi (İYS) hayata geçirildi.

    Vatandaşlar e-Devlet üzerinden ve www.iys.org.tr adresi üzerinden firmalara verdikleri izinleri kontrol edebiliyor. Ticari ileti izini verdiğiniz firmaları liste halinde görüntüleyebilir ve dilediğiniz firmanın iznini kaldırabilirsiniz. Bu sayede istenmeyen çağrıların, mesajların ve maillerin önüne geçilecek.

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp dişini gösterdi: Veriler Facebook’a gönderilecek"

    Şu anda 150 bin iletiden fazla onay izni olan firmalar İYS'ye eklendi. 16 Şubat 2021'e kadar bu firmaların ileti izinlerini değiştirebiilirsiniz. 150 bin adetin altında ticari elektronik ileti onayı olan firmalar en geç 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sisteme giriş yapacak. Vatandaşlar bu firmaların onaylarını 1 Haziran 2021 – 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında kontrol edebilecektir. Belirtilen tarihler bittikten sonra ileti onayları İYS'den kontrol edilemeyecek. Bu hizmetin sürekli olarak faaliyette olması daha faydalı olurdu.

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    İllegal iletiler engellenemiyor

    Sistemde yalnızca Ticaret Bakanlığı'na bağlı firmalara verdiğimiz izinler gözüküyor. Reklam havuzunda yer aldığımız firmalar veya Ticaret Bakanlığı’na bağlı olmayan firmalar gözükmüyor. Örneğin illegal bahis sitesi reklamlarını, su arıtma cihazı reklamlarını vs. bu siteden engelleyebilmek mümkün değil.

    Firmaların ileti izinleri nasıl kaldırılır?

    https://vatandas.iys.org.tr/ adresinden e-devlet hesabınızla ya da iletişim bilgilerinizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra izinlerini yönetmek istediğiniz telefon numarasını ve e-posta adresini giriniz.

    İstenmeyen SMS ve maillere son: İleti Yönetim Sistemi kullanıma sunuldu

    İletişim Adresleri sayfasının altındaki “İzinleri Yönet” butonuna tıklayarak izin sayfasına gidebilirsiniz.

    Sonrasında bir firma seçerek mesaj izni, arama izni ve e-posta onayını kaldırabiliyoruz. Yapılan değişiklikler 3 iş günü içerisinde hayata geçiyor.

    İstenmeyen SMS ve maillere son: İleti Yönetim Sistemi kullanıma sunuldu

     

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    Kaynakça https://iys.org.tr/ https://ticaret.gov.tr/haberler/ticari-elektronik-ileti-yonetim-sistemine-iliskin-basin-aciklamasi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    E-devlet olayını seviyorum.
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    Bursaspor. (Fatih ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    TR yazılımcılarına imkan verin herşeyi yapar , gelecegimiz yazılımda . Süper uygulama.
    Yanıtla +53
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    mrslimshady (Turgut Siner) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    çok güzel olmuş , helal olsun

    e devlet uygulamaları çok güzel ve kullanışlı


    sağol devlet baba.
    Yanıtla +44
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    Yorumlar (73) Yorum Yaz Forumda Gör
    11
    Ryan Oreily (Ryan O reily) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Niyet güzel fakat dolandırıcılar ve illegal bahis siteleri bu yolla yine engellenemiyecek. Ben bu şerefsizlere bir çözüm bekliyorum.
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    sissil (Orhan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hizmet güzelde senin mail i çakozluyorlar.
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    fellini (Okan Alsar) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Akıllı telefonda engellemek ve filtreleme yapmaktan bıkıyoruz. Bazı düzenbazları bir numaradan engellesen diğerinden arıyor. Bakanlık önce bu izinsiz arama ve mesajlara ceza kessin, bunları temizlesin ki devlete de bir sürü gelir olur. Gene de güzel adım ama yetmez.
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    cuara86 (murat xyz) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Demin baktım 130 dile kolay 130 numarayı engellemişim ve bu istenmeyen mesajlar Filipinler Kıbrıs ve İstanbul ağırlıklı yerlerden geliyor SMS filtreleme var telefonda direk spam SMS goruyor görmüyorum beni 850 numaralar arıyor Telekom ve bir kaç banka harici hemen anlatmaya satış casino gibi olaylari anlatıyorlar ilk sorduğum: numaramı nerden bulduklarını soruyorum hemen hemen hepsi dumur oluyor ve tavsiyem açarsanız direk sorun daha da aramiyorlar. Bu arada siteye girdim en çok izni turkcel almış operatör değiştirdim izinlerin hepsini de kapattım.
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    m-99 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sabit ev telefonu için aynı işlem mümkün müdür ?
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    CEBEP (CEBEP CEBEP) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haberin başlığı anlamadım "Istenmeyen SMS ve maillere son". Neresi son? Kayıt olmak istemeyen göndermeye devam eder. Gönderenler zaten hiç bir yere kayıtlı değil, dijiturk, internet, su arıtma gibi spamcilardan millet bıktı, resmi firma gönderimlerden değil. Spamcilara ise devletten hiç bir engel yok, herşeyi serbest. Yasalar var ama hiç biri uygulanmıyor ve cezalar verilmiyor. Boş bir haber bu.
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    muhalif13 (kadir kesgin) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) CEBEP
    Türkiye de yerleşik firmaları engelliyor zaten. İllegal olanların hepsi yurt dışı kaynaklı.



    Bir süre daha true caller devam.
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    YaptikBirHataKomiserBey (komiser kazım) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Millet vekilleri, belediyeler, türlü türlü başkanların attıkları mesajları engelleyemiyoruz. Çünkü ondan sistemde kayıtlı değil. Bu kapatabildiklerimizi zaten zamanında kendimiz onay vermişiz yüzde 99.



    Yok kastamonu belediyesix yok sevgili vanlı hemşerim, yok bilmem ne vekili kıl partisi tüy partisi.



    Numara olmayınca telefonla da engelleyemiyoruz..
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    yeniceli2001 (yeniceli2001 ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    adamlar kıbrıs numarası ile iddia/casino mesajları atıyor her gün, nefret ediyorum...
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    yeniceli2001 (yeniceli2001 ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke mileltvekilleri, belediye başkanları gibilerini de ekleseler,
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    mert_özcan (mert özcan) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mesela banka,süperonline,izgaz,sepaş gibi kurumları kapatınca sadece reklam içerikli mesajlar mı engelleniyor.

    Mesela fatura bilgileri,ödeme tarihleri,banka harcama bildirimleri,kart bilgileri gibi şeyler gelmeye devam edecek mi?
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    A350-900 (mustafa özdemir) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) mert_özcan
    Bende bunun cevabını bekliyorum
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    5397 kez okundu.
    72 kişi, toplam 73 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ileti yönetim sistemi, ticaret bakanlığı ve
    4 etiket daha istenmeyen sms istenmeyen çağrı istenmeyen mail Bilim ve Teknoloji
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