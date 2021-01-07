İstenmeyen SMS ve maillere son: İleti Yönetim Sistemi kullanıma sunuldu

Tam Boyutta Gör

Bir kampanyadan yararlanırken, bir siteye üye olurken, internetten ürün satın alırken firmalara SMS ve e-posta gönderme izni verebiliyoruz. Firmalar bu izinleri kullanarak telefonunuza ve mailinize reklam ve kampanya mesajları atıyor. İstenmeyen sms, eposta ve çağrıların engellenmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından İleti Yönetim Sistemi (İYS) hayata geçirildi.

Vatandaşlar e-Devlet üzerinden ve www.iys.org.tr adresi üzerinden firmalara verdikleri izinleri kontrol edebiliyor. Ticari ileti izini verdiğiniz firmaları liste halinde görüntüleyebilir ve dilediğiniz firmanın iznini kaldırabilirsiniz. Bu sayede istenmeyen çağrıların, mesajların ve maillerin önüne geçilecek.

Ayrıca Bkz. "WhatsApp dişini gösterdi: Veriler Facebook’a gönderilecek"

Şu anda 150 bin iletiden fazla onay izni olan firmalar İYS'ye eklendi. 16 Şubat 2021'e kadar bu firmaların ileti izinlerini değiştirebiilirsiniz. 150 bin adetin altında ticari elektronik ileti onayı olan firmalar en geç 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sisteme giriş yapacak. Vatandaşlar bu firmaların onaylarını 1 Haziran 2021 – 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında kontrol edebilecektir. Belirtilen tarihler bittikten sonra ileti onayları İYS'den kontrol edilemeyecek. Bu hizmetin sürekli olarak faaliyette olması daha faydalı olurdu.

İlginizi Çekebilir

Solunum cihazı, maske ve etil alkole vergi düzenlemesi

İllegal iletiler engellenemiyor

Sistemde yalnızca Ticaret Bakanlığı'na bağlı firmalara verdiğimiz izinler gözüküyor. Reklam havuzunda yer aldığımız firmalar veya Ticaret Bakanlığı’na bağlı olmayan firmalar gözükmüyor. Örneğin illegal bahis sitesi reklamlarını, su arıtma cihazı reklamlarını vs. bu siteden engelleyebilmek mümkün değil.

Firmaların ileti izinleri nasıl kaldırılır?

https://vatandas.iys.org.tr/ adresinden e-devlet hesabınızla ya da iletişim bilgilerinizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra izinlerini yönetmek istediğiniz telefon numarasını ve e-posta adresini giriniz.

İletişim Adresleri sayfasının altındaki “İzinleri Yönet” butonuna tıklayarak izin sayfasına gidebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Sonrasında bir firma seçerek mesaj izni, arama izni ve e-posta onayını kaldırabiliyoruz. Yapılan değişiklikler 3 iş günü içerisinde hayata geçiyor.

[image][/image]

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.