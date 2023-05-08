İsveç, 2025'te dünyanın ilk elektrikli yolunu hizmete açacak

ERS ya da dilimizdeki adıyla 'elektrikli yol sistemi', elektrikli araçların şarj istasyonlarına uğramadan daha fazla mesafe kat edebilmesine olanak sağlayacak. İsveç'te ilk olarak E20 isimli otoyolun ERS ile donatılmasına karar verilmiş. Bu otoyol, ülkenin Stockholm, Gothenburg ve Malmö gibi büyük şehirleri arasında kaldığı için oldukça önemli bir konumda.
Büyük plan kapsamında 3 bin kilometreden fazla İsveç yolunun elektrikli yola dönüştürülmesi planlanıyor. E20, bu planın ilk aşaması olacak. Ancak henüz ilk otoyolun hangi tür elektrikli yol teknolojisi ile donatılacağına henüz karar verilmemiş.
Daha sonra, Gotland'daki 1,6 kilometrelik (0,9 mil) bir yol, asfaltın altına yerleştirilmiş şarj bobinleri kullanılarak elektriklendirildi. 2018 yılında ise İsveç Trafik İdaresi, kamyonların hareketli bir kol yardımıyla yola entegre şarj rayından enerji toplamasını sağlayan bir sistem geliştirdi.
Yapılan denemeler genel olarak kamyon ve çekici gibi ağır vasıtaları odağına alsa da uygulanacak teknoloji büyük ihtimalle otomobilleri de kapsayacak. Tıpkı cep telefonlarının kablosuz şarj edilmesi gibi, asfaltın altına entegre edilecek şarj plakası ile alıcı bobin ile donatılan elektrikli araçların seyir halindeyken şarj edilmesi sağlanacak. Bu tür çözümler farklı ülkelerde de test ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah