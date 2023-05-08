İsveç, 2025'te dünyanın ilk elektrikli yolunu hizmete açacak

Elektrikli araçların yoldayken kablosuz bir şekilde şarj edilebilmesi mantığı çok yeni bir kavram değil. Geçtiğimiz yıl Japonya'nın da dahil olduğu bazı ülkeler bu uygulamayı bir süredir test ediyor. İsveç ise bu uygulamayı 2025 yılında kalıcı olarak kullanıma sunan ilk ülke olmayı hedefliyor.

ERS ya da dilimizdeki adıyla 'elektrikli yol sistemi', elektrikli araçların şarj istasyonlarına uğramadan daha fazla mesafe kat edebilmesine olanak sağlayacak. İsveç'te ilk olarak E20 isimli otoyolun ERS ile donatılmasına karar verilmiş. Bu otoyol, ülkenin Stockholm, Gothenburg ve Malmö gibi büyük şehirleri arasında kaldığı için oldukça önemli bir konumda.

Büyük plan kapsamında 3 bin kilometreden fazla İsveç yolunun elektrikli yola dönüştürülmesi planlanıyor. E20, bu planın ilk aşaması olacak. Ancak henüz ilk otoyolun hangi tür elektrikli yol teknolojisi ile donatılacağına henüz karar verilmemiş.

Tam Boyutta Gör İsveç, elektrikli araçları şarj edebilen yolların test edilmesi konusunda öncü ülkelerden bir tanesi. Ülkede halihazırda üç farklı çözüm deneniyor. 2016 yılında, İsveç'in merkezindeki Gävle'de elektrikli tren veya tramvaya benzer şekilde ağır taşıtların pantograflar aracılığıyla şarj edilmesini sağlamak için elektrik hatları kullanılan iki kilometrelik (1,2 mil) bir yol açıldı.

Daha sonra, Gotland'daki 1,6 kilometrelik (0,9 mil) bir yol, asfaltın altına yerleştirilmiş şarj bobinleri kullanılarak elektriklendirildi. 2018 yılında ise İsveç Trafik İdaresi, kamyonların hareketli bir kol yardımıyla yola entegre şarj rayından enerji toplamasını sağlayan bir sistem geliştirdi.

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Yapılan denemeler genel olarak kamyon ve çekici gibi ağır vasıtaları odağına alsa da uygulanacak teknoloji büyük ihtimalle otomobilleri de kapsayacak. Tıpkı cep telefonlarının kablosuz şarj edilmesi gibi, asfaltın altına entegre edilecek şarj plakası ile alıcı bobin ile donatılan elektrikli araçların seyir halindeyken şarj edilmesi sağlanacak. Bu tür çözümler farklı ülkelerde de test ediliyor.

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İsveç, 2025'te dünyanın ilk elektrikli yolunu hizmete açacak