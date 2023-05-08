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    İsveç, 2025'te dünyanın ilk elektrikli yolunu hizmete açacak

    İsveç, 2025 yılında E20 otoyolundan başlamayarak 2035 yılına kadar toplam 3 bin kilometreyi aşan mesafeye kalıcı olarak elektrikli yol sistemi entegre ederek elektrikli araçları şarj etmeyi hedefliyor
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    İsveç, 2025'te dünyanın ilk elektrikli yolunu hizmete açacak
    Elektrikli araçların yoldayken kablosuz bir şekilde şarj edilebilmesi mantığı çok yeni bir kavram değil. Geçtiğimiz yıl Japonya'nın da dahil olduğu bazı ülkeler bu uygulamayı bir süredir test ediyor. İsveç ise bu uygulamayı 2025 yılında kalıcı olarak kullanıma sunan ilk ülke olmayı hedefliyor.

    ERS ya da dilimizdeki adıyla 'elektrikli yol sistemi', elektrikli araçların şarj istasyonlarına uğramadan daha fazla mesafe kat edebilmesine olanak sağlayacak. İsveç'te ilk olarak E20 isimli otoyolun ERS ile donatılmasına karar verilmiş. Bu otoyol, ülkenin Stockholm, Gothenburg ve Malmö gibi büyük şehirleri arasında kaldığı için oldukça önemli bir konumda.

    Büyük plan kapsamında 3 bin kilometreden fazla İsveç yolunun elektrikli yola dönüştürülmesi planlanıyor. E20, bu planın ilk aşaması olacak. Ancak henüz ilk otoyolun hangi tür elektrikli yol teknolojisi ile donatılacağına henüz karar verilmemiş.

    İsveç, 2025'te dünyanın ilk elektrikli yolunu hizmete açacak Tam Boyutta Gör
    İsveç, elektrikli araçları şarj edebilen yolların test edilmesi konusunda öncü ülkelerden bir tanesi. Ülkede halihazırda üç farklı çözüm deneniyor. 2016 yılında, İsveç'in merkezindeki Gävle'de elektrikli tren veya tramvaya benzer şekilde ağır taşıtların pantograflar aracılığıyla şarj edilmesini sağlamak için elektrik hatları kullanılan iki kilometrelik (1,2 mil) bir yol açıldı.

    Daha sonra, Gotland'daki 1,6 kilometrelik (0,9 mil) bir yol, asfaltın altına yerleştirilmiş şarj bobinleri kullanılarak elektriklendirildi. 2018 yılında ise İsveç Trafik İdaresi, kamyonların hareketli bir kol yardımıyla yola entegre şarj rayından enerji toplamasını sağlayan bir sistem geliştirdi.

    Yapılan denemeler genel olarak kamyon ve çekici gibi ağır vasıtaları odağına alsa da uygulanacak teknoloji büyük ihtimalle otomobilleri de kapsayacak. Tıpkı cep telefonlarının kablosuz şarj edilmesi gibi, asfaltın altına entegre edilecek şarj plakası ile alıcı bobin ile donatılan elektrikli araçların seyir halindeyken şarj edilmesi sağlanacak. Bu tür çözümler farklı ülkelerde de test ediliyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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