İsveçli uçak üreticisi ilk tam ölçekli hibrit elektrikli uçağını tanıttı

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Tam Boyutta Gör İsveçli hibrit elektrikli uçak üreticisi Heart Aerospace, 30 koltuklu bölgesel hibrit elektrikli uçağı ES-30'un geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktasını işaret ederek gelecek yıl göklere çıkacak versiyonun ilk tam ölçekli prototipini tanıttı.

Tamamen elektrikli ilk uçuş 2025 yılının ikinci çeyreğinde yapılacak

Kanat açıklığı 32 metre olan Heart Experimental 1 (Heart X1) isimli gösteri uçağı, Heart'ın ES-30 uçağının test ve geliştirme platformu olarak hizmet verecek. HX-1, şarj operasyonları, taksi ve dönüş prosedürlerine odaklanarak yer tabanlı testler için kullanılacak.

2025'in ikinci çeyreğinde ise tamamen elektrikli ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor. Bu uçuşa hazırlık olarak Heart, önümüzdeki aylarda hem uçakta hem de uçak dışında donanım testleri yaparak kritik sistemleri test edecek.

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Geçtiğimiz Temmuz ayında duyurusu yapılan ES-30, 200 km'ye kadar uçuşlar için iki elektrik motoru kullanacak şekilde tasarlandı ve buna ilaveten menzili 400 km'ye kadar çıkarmak için iki küçük turboprop motor da eklenecek. Bu hibrit konfigürasyon, çevre dostu performans ile operasyonel çok yönlülük arasında bir denge sunmayı amaçlıyor.

ES-30, geleneksel uçaklara göre daha düşük karbon emisyonları, daha sessiz operasyonlar, azaltılmış işletme maliyetleri ve basitleştirilmiş bakım gibi çok sayıda avantaj vaat ediyor. Özellikle elektrik motorlarının sağladığı anlık tork sayesinde sadece 1.100 metrelik nispeten kısa pistlerden de kalkış yapabilecek.

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Proje şimdiden birçok havayolu şirketinin ve yatırımcının ilgisini çekti. United Airlines ve Mesa Air Group halihazırda 100'er adet ES-30 için şartlı sipariş verirken, Air Canada projeye 5 milyon dolar yatırım yaptı.

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