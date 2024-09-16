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    İsveçli uçak üreticisi ilk tam ölçekli hibrit elektrikli uçağını tanıttı

    Hibrit elektrikli uçak üreticisi Heart Aerospace, ilk tam ölçekli gösteri uçağını tanıttı. 30 koltuklu hibrit elektrikli uçak önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.
    İsveçli üretici ilk tam ölçekli hibrit elektrikli uçağını tanıttı Tam Boyutta Gör
    İsveçli hibrit elektrikli uçak üreticisi Heart Aerospace, 30 koltuklu bölgesel hibrit elektrikli uçağı ES-30'un geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktasını işaret ederek gelecek yıl göklere çıkacak versiyonun ilk tam ölçekli prototipini tanıttı.

    Tamamen elektrikli ilk uçuş 2025 yılının ikinci çeyreğinde yapılacak

    Kanat açıklığı 32 metre olan Heart Experimental 1 (Heart X1) isimli gösteri uçağı, Heart'ın ES-30 uçağının test ve geliştirme platformu olarak hizmet verecek. HX-1, şarj operasyonları, taksi ve dönüş prosedürlerine odaklanarak yer tabanlı testler için kullanılacak.

    2025'in ikinci çeyreğinde ise tamamen elektrikli ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor. Bu uçuşa hazırlık olarak Heart, önümüzdeki aylarda hem uçakta hem de uçak dışında donanım testleri yaparak kritik sistemleri test edecek.

    Geçtiğimiz Temmuz ayında duyurusu yapılan ES-30, 200 km'ye kadar uçuşlar için iki elektrik motoru kullanacak şekilde tasarlandı ve buna ilaveten menzili 400 km'ye kadar çıkarmak için iki küçük turboprop motor da eklenecek. Bu hibrit konfigürasyon, çevre dostu performans ile operasyonel çok yönlülük arasında bir denge sunmayı amaçlıyor.

    ES-30, geleneksel uçaklara göre daha düşük karbon emisyonları, daha sessiz operasyonlar, azaltılmış işletme maliyetleri ve basitleştirilmiş bakım gibi çok sayıda avantaj vaat ediyor. Özellikle elektrik motorlarının sağladığı anlık tork sayesinde sadece 1.100 metrelik nispeten kısa pistlerden de kalkış yapabilecek.

    İsveçli üretici ilk tam ölçekli hibrit elektrikli uçağını tanıttı Tam Boyutta Gör

    Proje şimdiden birçok havayolu şirketinin ve yatırımcının ilgisini çekti. United Airlines ve Mesa Air Group halihazırda 100'er adet ES-30 için şartlı sipariş verirken, Air Canada projeye 5 milyon dolar yatırım yaptı.

    Kaynakça https://www.greencarcongress.com/2024/09/20240915-heart.html https://www.investingothenburg.com/news/all-news/major-milestone-swedish-hybrid-plane-maker#:~:text=The%20new%20demonstrator%20has%20been,the%20second%20quarter%20of%202025.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 6 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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