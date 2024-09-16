İsveçli uçak üreticisi ilk tam ölçekli hibrit elektrikli uçağını tanıttı

Tamamen elektrikli ilk uçuş 2025 yılının ikinci çeyreğinde yapılacak
Kanat açıklığı 32 metre olan Heart Experimental 1 (Heart X1) isimli gösteri uçağı, Heart'ın ES-30 uçağının test ve geliştirme platformu olarak hizmet verecek. HX-1, şarj operasyonları, taksi ve dönüş prosedürlerine odaklanarak yer tabanlı testler için kullanılacak.
2025'in ikinci çeyreğinde ise tamamen elektrikli ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor. Bu uçuşa hazırlık olarak Heart, önümüzdeki aylarda hem uçakta hem de uçak dışında donanım testleri yaparak kritik sistemleri test edecek.
Geçtiğimiz Temmuz ayında duyurusu yapılan ES-30, 200 km'ye kadar uçuşlar için iki elektrik motoru kullanacak şekilde tasarlandı ve buna ilaveten menzili 400 km'ye kadar çıkarmak için iki küçük turboprop motor da eklenecek. Bu hibrit konfigürasyon, çevre dostu performans ile operasyonel çok yönlülük arasında bir denge sunmayı amaçlıyor.
ES-30, geleneksel uçaklara göre daha düşük karbon emisyonları, daha sessiz operasyonlar, azaltılmış işletme maliyetleri ve basitleştirilmiş bakım gibi çok sayıda avantaj vaat ediyor. Özellikle elektrik motorlarının sağladığı anlık tork sayesinde sadece 1.100 metrelik nispeten kısa pistlerden de kalkış yapabilecek.
Proje şimdiden birçok havayolu şirketinin ve yatırımcının ilgisini çekti. United Airlines ve Mesa Air Group halihazırda 100'er adet ES-30 için şartlı sipariş verirken, Air Canada projeye 5 milyon dolar yatırım yaptı.Kaynakça https://www.greencarcongress.com/2024/09/20240915-heart.html https://www.investingothenburg.com/news/all-news/major-milestone-swedish-hybrid-plane-maker#:~:text=The%20new%20demonstrator%20has%20been,the%20second%20quarter%20of%202025. Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.