Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya seslendi: İşte ilk açıklamalar

Sekiz günlük görevin sekiz aydan fazla sürmesi bekleniyor
Wilmore, Dünya'dan 420 km yukarıdan yaşanan beklenmedik olaylarla ilgili duygularını dile getirdi. "Bazen zordu. Tüm süreç boyunca bazı zor zamanlar oldu," dedi. İlk baştaki şaşkınlıklarına rağmen her iki astronot da Starliner'ın ilk test pilotları olarak rollerinin farkındalar. "Bu işte işler böyle yürüyor" diyen Williams, uzay görevlerinin öngörülemezliğini kabul etti.
Wilmore ve Williams artık tam zamanlı ISS mürettebatı oldular ve rutin bakım ve deneylere katkıda bulunuyorlar. Wilmore, düzenlediği basın toplantısında Williams'ın birkaç hafta içinde uzay istasyonunun komutasını devralmaya hazırlandığını açıkladı. İkili ayrıca bu hafta iki Rus ve bir Amerikalıyı taşıyan Soyuz uzay aracını da karşıladı ve istasyonun nüfusu geçici olarak 12'ye çıktı.
Astronotlar, Dünya'daki insanlardan aldıkları dualar ve iyi dilekler için minnettarlıklarını dile getirdiler. Bu destek, onların evdeki yaşamlarını kaçırmalarıyla başa çıkmalarına yardımcı oluyor. Williams, annesiyle geçireceği değerli zamanı kaçırdığı için endişe duyduğunu dile getirirken, Wilmore ise en küçük kızının lise son sınıfında yanında olamadığı için üzüntü duyduğunu söyledi.
Tüm bu zorluklara rağmen her iki astronot da, uzun görevleri sırasında vatandaşlık görevlerini yerine getirmenin önemini vurguladı. Bu ayın sonuna doğru SpaceX'in bir görevi kapsamında iki astronotun daha Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) katılması planlanıyor.
Uzay aracında Wilmore ve Williams'ın dönüş yolculuğu için ayrılmış iki boş koltuk bulunacak. Planlardaki beklenmedik değişikliğe rağmen Williams, aynı görev sırasında iki farklı uzay aracıyla uçmanın heyecanını dile getirdi. "Biz testçiyiz, yaptığımız iş bu" diyerek uzay araştırmalarındaki rollerini vurguladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.