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    Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya seslendi: İşte ilk açıklamalar

    Boeing'in Starliner uzay aracı ile 8 günlük göreve giden iki NASA astronotu 3 aydan fazla süredir uzayda mahsur durumda bulunuyor. Astronotlar ilk kez basın açıklaması yaparak deneyimlerini anlattı.
    Uzayda mahsur kalan astronotlar ilk kez konuştu: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli olan astronotlar Butch Wilmore ve Sunita Williams, Boeing uzay aracının kendileri olmadan ayrılması ve uzayda birkaç ay daha geçirme ihtimalinin zor olduğunu söyledi. İkili, NASA'nın gündeme getirdiği güvenlik endişeleri nedeniyle geçen hafta Boeing Starliner kapsülünün Dünya'ya dönüşünde geride bırakılmıştı.

    Sekiz günlük görevin sekiz aydan fazla sürmesi bekleniyor

    Wilmore, Dünya'dan 420 km yukarıdan yaşanan beklenmedik olaylarla ilgili duygularını dile getirdi. "Bazen zordu. Tüm süreç boyunca bazı zor zamanlar oldu," dedi. İlk baştaki şaşkınlıklarına rağmen her iki astronot da Starliner'ın ilk test pilotları olarak rollerinin farkındalar. "Bu işte işler böyle yürüyor" diyen Williams, uzay görevlerinin öngörülemezliğini kabul etti.

    Wilmore ve Williams artık tam zamanlı ISS mürettebatı oldular ve rutin bakım ve deneylere katkıda bulunuyorlar. Wilmore, düzenlediği basın toplantısında Williams'ın birkaç hafta içinde uzay istasyonunun komutasını devralmaya hazırlandığını açıkladı. İkili ayrıca bu hafta iki Rus ve bir Amerikalıyı taşıyan Soyuz uzay aracını da karşıladı ve istasyonun nüfusu geçici olarak 12'ye çıktı.

    Astronotlar, Dünya'daki insanlardan aldıkları dualar ve iyi dilekler için minnettarlıklarını dile getirdiler. Bu destek, onların evdeki yaşamlarını kaçırmalarıyla başa çıkmalarına yardımcı oluyor. Williams, annesiyle geçireceği değerli zamanı kaçırdığı için endişe duyduğunu dile getirirken, Wilmore ise en küçük kızının lise son sınıfında yanında olamadığı için üzüntü duyduğunu söyledi.

    Tüm bu zorluklara rağmen her iki astronot da, uzun görevleri sırasında vatandaşlık görevlerini yerine getirmenin önemini vurguladı. Bu ayın sonuna doğru SpaceX'in bir görevi kapsamında iki astronotun daha Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) katılması planlanıyor.

    Uzay aracında Wilmore ve Williams'ın dönüş yolculuğu için ayrılmış iki boş koltuk bulunacak. Planlardaki beklenmedik değişikliğe rağmen Williams, aynı görev sırasında iki farklı uzay aracıyla uçmanın heyecanını dile getirdi. "Biz testçiyiz, yaptığımız iş bu" diyerek uzay araştırmalarındaki rollerini vurguladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 5 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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