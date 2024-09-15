Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya seslendi: İşte ilk açıklamalar

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Tam Boyutta Gör Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli olan astronotlar Butch Wilmore ve Sunita Williams, Boeing uzay aracının kendileri olmadan ayrılması ve uzayda birkaç ay daha geçirme ihtimalinin zor olduğunu söyledi. İkili, NASA'nın gündeme getirdiği güvenlik endişeleri nedeniyle geçen hafta Boeing Starliner kapsülünün Dünya'ya dönüşünde geride bırakılmıştı.

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Wilmore, Dünya'dan 420 km yukarıdan yaşanan beklenmedik olaylarla ilgili duygularını dile getirdi. "Bazen zordu. Tüm süreç boyunca bazı zor zamanlar oldu," dedi. İlk baştaki şaşkınlıklarına rağmen her iki astronot da Starliner'ın ilk test pilotları olarak rollerinin farkındalar. "Bu işte işler böyle yürüyor" diyen Williams, uzay görevlerinin öngörülemezliğini kabul etti.

Wilmore ve Williams artık tam zamanlı ISS mürettebatı oldular ve rutin bakım ve deneylere katkıda bulunuyorlar. Wilmore, düzenlediği basın toplantısında Williams'ın birkaç hafta içinde uzay istasyonunun komutasını devralmaya hazırlandığını açıkladı. İkili ayrıca bu hafta iki Rus ve bir Amerikalıyı taşıyan Soyuz uzay aracını da karşıladı ve istasyonun nüfusu geçici olarak 12'ye çıktı.

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Astronotlar, Dünya'daki insanlardan aldıkları dualar ve iyi dilekler için minnettarlıklarını dile getirdiler. Bu destek, onların evdeki yaşamlarını kaçırmalarıyla başa çıkmalarına yardımcı oluyor. Williams, annesiyle geçireceği değerli zamanı kaçırdığı için endişe duyduğunu dile getirirken, Wilmore ise en küçük kızının lise son sınıfında yanında olamadığı için üzüntü duyduğunu söyledi.

Tüm bu zorluklara rağmen her iki astronot da, uzun görevleri sırasında vatandaşlık görevlerini yerine getirmenin önemini vurguladı. Bu ayın sonuna doğru SpaceX'in bir görevi kapsamında iki astronotun daha Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) katılması planlanıyor.

Uzay aracında Wilmore ve Williams'ın dönüş yolculuğu için ayrılmış iki boş koltuk bulunacak. Planlardaki beklenmedik değişikliğe rağmen Williams, aynı görev sırasında iki farklı uzay aracıyla uçmanın heyecanını dile getirdi. "Biz testçiyiz, yaptığımız iş bu" diyerek uzay araştırmalarındaki rollerini vurguladı.

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