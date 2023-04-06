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    Anlık Bildirim

    İsviçre merkezli bankadan kripto para hamlesi

    İsviçre‘nin en büyük perakende bankalarından birisi olarak gösterilen PostFinance, düzenlemeler dahilinde kripto hizmeti sunmak amacıyla Sygnum ile ortak hareket edeceğini duyurdu. 
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    İsviçre merkezli bankadan kripto para hamlesi Tam Boyutta Gör
    İsviçre bankası PostFinance, kripto ticareti ve kripto saklama hizmeti sunacak. PostFinance tarafından yapılan açıklamada kripto varlık hizmeti sunmak için yerel kripto bankası Sygnum ile ortaklığa gidildiği bildirildi.

    Ortaklık kapsamında müşterilerin Bitcoin, Ethereum ve başlıca kripto paraların ticareti ve saklanmasına olanak tanınacak. Böylece kripto hizmetleri, Sygnum’un bankalara uygun kurumsal işletmeler arası teklifi aracılığıyla sağlanacak. 

    Sygnum, bankalara dijital ürün pazarına giriş imkanı sunmasıyla ön plana çıkıyor. Sygnum’un desteklediği B2B ağı, 15’ten fazla ortak bankayı bünyesinde barındırıyor. 

    PostFinance Baş Yatırım Yetkilisi Philipp Merkt, PostFinance’in kriptoya geçişinin müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirdini açıkladı. Merkt, şirketin kripto alanına girmesinin gelen talepler neticesinde gerçekleştiğini aktardı. Merkt, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Dijital varlıklar, finans dünyasının ayrılmaz bir parçası haline geldi ve müşterilerimiz, güvenilir ana bankaları olan PostFinance’ta bu pazara erişmek istiyor”

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 6 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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