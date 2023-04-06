Tam Boyutta Gör İsviçre bankası PostFinance, kripto ticareti ve kripto saklama hizmeti sunacak. PostFinance tarafından yapılan açıklamada kripto varlık hizmeti sunmak için yerel kripto bankası Sygnum ile ortaklığa gidildiği bildirildi.

Ortaklık kapsamında müşterilerin Bitcoin, Ethereum ve başlıca kripto paraların ticareti ve saklanmasına olanak tanınacak. Böylece kripto hizmetleri, Sygnum’un bankalara uygun kurumsal işletmeler arası teklifi aracılığıyla sağlanacak.

Sygnum, bankalara dijital ürün pazarına giriş imkanı sunmasıyla ön plana çıkıyor. Sygnum’un desteklediği B2B ağı, 15’ten fazla ortak bankayı bünyesinde barındırıyor.

Allbridge'in hacker'ı kripto paraları iade ediyor 1 gün önce eklendi

PostFinance Baş Yatırım Yetkilisi Philipp Merkt, PostFinance’in kriptoya geçişinin müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirdini açıkladı. Merkt, şirketin kripto alanına girmesinin gelen talepler neticesinde gerçekleştiğini aktardı. Merkt, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Dijital varlıklar, finans dünyasının ayrılmaz bir parçası haline geldi ve müşterilerimiz, güvenilir ana bankaları olan PostFinance’ta bu pazara erişmek istiyor”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

İsviçre merkezli bankadan kripto para hamlesi