İsviçre merkezli bankadan kripto para hamlesi

Ortaklık kapsamında müşterilerin Bitcoin, Ethereum ve başlıca kripto paraların ticareti ve saklanmasına olanak tanınacak. Böylece kripto hizmetleri, Sygnum’un bankalara uygun kurumsal işletmeler arası teklifi aracılığıyla sağlanacak.
Sygnum, bankalara dijital ürün pazarına giriş imkanı sunmasıyla ön plana çıkıyor. Sygnum’un desteklediği B2B ağı, 15’ten fazla ortak bankayı bünyesinde barındırıyor.
PostFinance Baş Yatırım Yetkilisi Philipp Merkt, PostFinance’in kriptoya geçişinin müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirdini açıkladı. Merkt, şirketin kripto alanına girmesinin gelen talepler neticesinde gerçekleştiğini aktardı. Merkt, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:
“Dijital varlıklar, finans dünyasının ayrılmaz bir parçası haline geldi ve müşterilerimiz, güvenilir ana bankaları olan PostFinance’ta bu pazara erişmek istiyor”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı