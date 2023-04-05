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    Anlık Bildirim

    Allbridge'in hacker'ı kripto paraları iade ediyor

    Kripto para dünyasında siber saldırı gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Allbridge’den yaklaşık 573 bin dolarlık kripto parayı yağmalayan hacker, ele geçirdiği kripto paraları iade etmeye başladı.
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    Allbridge'in hacker'ı kripto paraları iade ediyor Tam Boyutta Gör
    Allbridge, platformunu 573 bin dolarlık bir zarara uğratan hacker'a zeytin dalı uzattı. Projenin yapmış olduğu “Beyaz şapka ödülü”, hacker tarafından kabul edildi. Bu siber saldırıda ne kadar varlığın çalındığını proje ekibi doğrulamasa da Certik, 550 bin dolara yakın olduğunu gösteren bir veri paylaşımı yaptı.

    Kripto para dünyası gelişme kaydetmeye başladıkça bu alandaki dolandırıcılık vakaları da artış göstermeye başladı. Son olarak Allbridge hacker'ı, 573 bin doların çoğunu iade ediyor. Bununla beraber Allbridge’in yaptığı bir paylaşımda BNB Zincir havuzları takas fiyatının likidite sağlayıcı ve takasçı olarak hareket eden bir kişi tarafından manipüle edildiği konusunda uyarmıştı.

    Allbridge ne kadar çalındığını henüz kamuya açıklamadı. Ancak blockchain güvenlik firması CertiK, toplamın 550 bin dolara yakın olduğunu söylerken , PeckSheild açığın BUSD cinsinden 282.889 dolar ve Tether cinsinden 290.868 dolar değerinde olduğunu söyledi.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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