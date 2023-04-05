Allbridge'in hacker'ı kripto paraları iade ediyor

Tam Boyutta Gör Allbridge, platformunu 573 bin dolarlık bir zarara uğratan hacker'a zeytin dalı uzattı. Projenin yapmış olduğu “Beyaz şapka ödülü”, hacker tarafından kabul edildi. Bu siber saldırıda ne kadar varlığın çalındığını proje ekibi doğrulamasa da Certik, 550 bin dolara yakın olduğunu gösteren bir veri paylaşımı yaptı.

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Kripto para dünyası gelişme kaydetmeye başladıkça bu alandaki dolandırıcılık vakaları da artış göstermeye başladı. Son olarak Allbridge hacker'ı, 573 bin doların çoğunu iade ediyor. Bununla beraber Allbridge’in yaptığı bir paylaşımda BNB Zincir havuzları takas fiyatının likidite sağlayıcı ve takasçı olarak hareket eden bir kişi tarafından manipüle edildiği konusunda uyarmıştı.

Allbridge ne kadar çalındığını henüz kamuya açıklamadı. Ancak blockchain güvenlik firması CertiK, toplamın 550 bin dolara yakın olduğunu söylerken , PeckSheild açığın BUSD cinsinden 282.889 dolar ve Tether cinsinden 290.868 dolar değerinde olduğunu söyledi.

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