Allbridge'in hacker'ı kripto paraları iade ediyor

Kripto para dünyası gelişme kaydetmeye başladıkça bu alandaki dolandırıcılık vakaları da artış göstermeye başladı. Son olarak Allbridge hacker'ı, 573 bin doların çoğunu iade ediyor. Bununla beraber Allbridge’in yaptığı bir paylaşımda BNB Zincir havuzları takas fiyatının likidite sağlayıcı ve takasçı olarak hareket eden bir kişi tarafından manipüle edildiği konusunda uyarmıştı.
Allbridge ne kadar çalındığını henüz kamuya açıklamadı. Ancak blockchain güvenlik firması CertiK, toplamın 550 bin dolara yakın olduğunu söylerken , PeckSheild açığın BUSD cinsinden 282.889 dolar ve Tether cinsinden 290.868 dolar değerinde olduğunu söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı