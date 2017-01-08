Samsung’un akıllı saatlerine resmi iOS desteği geldi

Tam Boyutta Gör

Samsung’un neredeyse bir yıldır konuşulan akıllı saatleri için iOS desteği sonunda hayat buldu. Geçtiğimiz yıldan bu yana çıktı çıkacak denilen uygulama sonunda herkesin kullanımı için App Store’daki yerini aldı.

Gear S2 ve Gear S3 modellerinin iOS 9 ve üstü sürüme sahip iPhone, iPad ve iPod Touch’lar ile bağlantılı çalışabilmesine olanak tanıyan Samsung Gear S uygulaması, saatin tüm önemli özelliklerini iOS temelli cihazların ekranına taşıyor. Bilindiği gibi Apple Watch Series 2 bir cihazınız varsa iOS 9’da akıllı saatinizi kullanamıyordunuz.

Akıllı saatiniz ile telefonunuzun bağlantısını sağlamak ve telefonunuzun bazı özelliklerini saat üzerinden takip edebilmek, saatinize uygulama indirmek ve saatin ayarlarını yönetmek, Find my Gear özelliğini kullanmak gibi işlevleri yerine getirebilen yazılım, Apple Watch’ın sahip olduğu ve telefonu saatten yönetebilmeye imkan tanıyan birçok özelliği ise ne yazık ki desteklemiyor.

Gear S2 ve Gear S3 ile uyumlu çalışan Samsung Gear S iOS uygulamasını indirmek için burada yer alan AppStore bağlantısını kullanabilir veya mağazada uygulamanın adıyla arama yapabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/samsung-gear-s/id1117310635?mt=8