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Samsung’un akıllı saatlerine resmi iOS desteği geldi

Samsung, Gear S2 ve Gear S3 akıllı saatleri için iOS desteği sunan uygulamasını sonunda resmen yayınladı. AppStore’dan indirilebilen uygulamaya dair detaylar yazımızda!
2 yıl
14,6b
1
6
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Samsung’un akıllı saatlerine resmi iOS desteği geldi
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Samsung’un neredeyse bir yıldır konuşulan akıllı saatleri için iOS desteği sonunda hayat buldu. Geçtiğimiz yıldan bu yana çıktı çıkacak denilen uygulama sonunda herkesin kullanımı için App Store’daki yerini aldı.

Gear S2 ve Gear S3 modellerinin iOS 9 ve üstü sürüme sahip iPhone, iPad ve iPod Touch’lar ile bağlantılı çalışabilmesine olanak tanıyan Samsung Gear S uygulaması, saatin tüm önemli özelliklerini iOS temelli cihazların ekranına taşıyor. Bilindiği gibi Apple Watch Series 2 bir cihazınız varsa iOS 9’da akıllı saatinizi kullanamıyordunuz.

Akıllı saatiniz ile telefonunuzun bağlantısını sağlamak ve telefonunuzun bazı özelliklerini saat üzerinden takip edebilmek, saatinize uygulama indirmek ve saatin ayarlarını yönetmek, Find my Gear özelliğini kullanmak gibi işlevleri yerine getirebilen yazılım, Apple Watch’ın sahip olduğu ve telefonu saatten yönetebilmeye imkan tanıyan birçok özelliği ise ne yazık ki desteklemiyor.

Gear S2 ve Gear S3 ile uyumlu çalışan Samsung Gear S iOS uygulamasını indirmek için burada yer alan AppStore bağlantısını kullanabilir veya mağazada uygulamanın adıyla arama yapabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/us/app/samsung-gear-s/id1117310635?mt=8 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guhong01 2 yıl en beğenilen
apple uygulamayı kaldırırsa şaşırmayın...
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igokkaya20 2 yıl
gear s3 de mesaj fonksiyonu hariç saatten konuşma bile çalışıyor.
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V4LKyR 2 yıl
Apple işte... Gül geç :D
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kadirirdem 2 yıl
Sonunda geldi umarım Apple kaldırmaz :D :D
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Guhong01 2 yıl en beğenilen
apple uygulamayı kaldırırsa şaşırmayın...
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BekirTemel 2 yıl
Şimdi alınır işte bu saat

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