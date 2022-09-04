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    It Takes Two Nintendo Switch’e gelebilir

    2021’in en sevilen oyunlarından olan It Takes Two, Nintendo Switch’e gelebilir. Güvenilir sızıntı kaynağı The Snitch’in şifreli yazıları, oyunun Switch platformuna geleceğini işaret ediyor.
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    It Takes Two
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    2021 yılında Xbox, Windows ve Playstation platformları için çıkış yapan It Takes Two, hızlıca yılın en sevilen oyunları arasında yerini almıştı. Yalnızca co-op oynanan oyun, çocuklar arasında da hızlıca popüler olmuştu. Birçok açıdan Switch platformu için muhteşem olan oyun, ne yazık ki bu zamana kadar platform için duyurulmadı. Ancak yeni gelen bilgiler, yakında bunun değişebileceğini gösteriyor.

    Bu ay duyurulabilir

    Oyun dünyasında sızıntıları ile bilinen The Snitch, Discord sunucusunda emojilerden oluşan şifreli bir mesaj paylaştı. Mesaj, bariz bir şekilde Nintendo Switch ve It Takes Two elementleri gözler önüne seriyor. Bu da oyunun, Nintendo Switch için planladığını doğrular nitelikte. The Snitch, zamanında Alone in the Dark ve Crisis Core: Final Fantasy 7 Remaster oyunları konusunda doğru tahminlerde bulunmuştu.

    The Snitch'in şifreli mesajı
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    Oyun dünyasında saygın isimlerden Jeff Grubb, bu ay içerisinde bir Nintendo Direct etkinliği görebileceğimizi belirtmişti. Görünüşe göre It Takes Two, bu etkinlikte tanıtılabilir. Joy-Con kontrolcüleri ile çoklu oyunlarda oldukça hoş bir deneyim sunan Nintendo Switch, It Takes Two için oldukça uygun bir platform olacaktır.

    Kaynakça https://www.thegamer.com/it-takes-two-nintendo-switch/ https://www.resetera.com/threads/the-snitch-it-takes-two-coming-to-the-nintendo-switch.627505/
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