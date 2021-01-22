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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Italdesign'dan DeLorean DMC-12 sürprizi: "Geleceğe Dönüş" filminin ikonu geri mi dönüyor?

    Yaptığı paylaşımla gizemli bir modelin duyurusunu yapan Italdesign'ın bu paylaşımda DMC-12'ye de yer vermesi heyecan uyandırdı. İki şirket ikonik modelin 40. yaşını özel bir çalışmayla kutlayabilir.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Italdesign'dan DeLorean DMC-12 sürprizi:
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    80'li yılların başında fütüristik tasarımıyla dikkat çeken DeLorean DMC-12, zaman makinesi olarak kullanıldığı "Geleceğe Dönüş" filmiyle otomotiv dünyasında bir ikon haline gelmişti. İşte bu ikon, 40 yıl sonra günümüze uyarlanan modern tasarımıyla yeniden karşımıza çıkabilir.

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    Italdesign, kısa süre önce Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gizemli bir modelin ipuçlarını verdi. Görselin üst yarısında 1981 yılında fabrikadan çıkan orijinal DMC-12'ye yer verilmiş. Alt yarısında yer alan karanlık modelin ne olduğunu bilmiyoruz fakat otomobilin önündeki DMC logosu ve martı kanat kapılar bizleri heyecanlandırıyor.

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    Öte yandan Italdesign'ın paylaşımında şu ifadeler yer alıyor; "DeLorean DMC-12 bu yıl 40 yaşına bastı. Bu fotoğraf 21 Ocak 1981'de, ilk seri üretim versiyonu banttan indiğinde çekildi. Otomotiv tarihinin bir ikonunu kutlamanın yakın geleceğe dair bir ön gösterimden daha iyi yolu olabilir mi? Daha fazlası için takipte kalın..."

    Orijinal DMC-12, Italdesign'ın kurucu ortaklarından Giorgetto Giugiaro tarafından tasarlanmıştı. Görünen o ki, ikonik modelin 40'ıncı yaşına özel bir çalışma yürütülüyor. Konuyla ilgili detaylar yakında paylaşılacaktır.



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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    9 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    A aycibin (Yalım Dilmen) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    DMC sahibi zamanında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı için hapse girdi diye firma kapandı.noldu da firma faaliyete geçti.eleman çıkmış mı?
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    muratdogan456 (Murat DOĞAN) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Silüeti Yuvarlak hatlara sahip umarım öyle değildir. Yoksa Tesla dan farkı kalmaz
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    6 6s 59 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Valla bu aracın önü bana sıradan renaultlar gibi geliyor. Orta ve arka bölümü araca biraz hava atıyor, tabi paslanmaz çelik gövde oluşu var. Onun dışında hiçbir artısı olmayan bir araç.

    https://s1.cdn.autoevolution.com/images/gallery/RENAULT-11-5-door-2073_7.jpeg
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    T th9 26 dk. ( Mesaj Silindi ) 6s
    ikonikleştiği için arabaya güzel deniyor ve göze hoş gözüküyor.
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    modernleştirilmiş hali çokta güzel olur
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    E entigin 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke elektrikli versiyonuyla geri dönse.
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