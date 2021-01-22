Italdesign'dan DeLorean DMC-12 sürprizi: "Geleceğe Dönüş" filminin ikonu geri mi dönüyor?

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80'li yılların başında fütüristik tasarımıyla dikkat çeken DeLorean DMC-12, zaman makinesi olarak kullanıldığı "Geleceğe Dönüş" filmiyle otomotiv dünyasında bir ikon haline gelmişti. İşte bu ikon, 40 yıl sonra günümüze uyarlanan modern tasarımıyla yeniden karşımıza çıkabilir.

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Italdesign, kısa süre önce Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gizemli bir modelin ipuçlarını verdi. Görselin üst yarısında 1981 yılında fabrikadan çıkan orijinal DMC-12'ye yer verilmiş. Alt yarısında yer alan karanlık modelin ne olduğunu bilmiyoruz fakat otomobilin önündeki DMC logosu ve martı kanat kapılar bizleri heyecanlandırıyor.

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Öte yandan Italdesign'ın paylaşımında şu ifadeler yer alıyor; "DeLorean DMC-12 bu yıl 40 yaşına bastı. Bu fotoğraf 21 Ocak 1981'de, ilk seri üretim versiyonu banttan indiğinde çekildi. Otomotiv tarihinin bir ikonunu kutlamanın yakın geleceğe dair bir ön gösterimden daha iyi yolu olabilir mi? Daha fazlası için takipte kalın..."

Orijinal DMC-12, Italdesign'ın kurucu ortaklarından Giorgetto Giugiaro tarafından tasarlanmıştı. Görünen o ki, ikonik modelin 40'ıncı yaşına özel bir çalışma yürütülüyor. Konuyla ilgili detaylar yakında paylaşılacaktır.

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