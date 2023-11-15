Lucid'den Tesla Cybertruck'a rakip geliyor: İşte ilk görüntüsü

İnternete sızdırılan görüntü söz konusu elektrikli pick-up'ın tam boyutlu kil modelini gösteriyor. Anlayabildiğimiz kadarı ile araç Air ve Gravity modellerinin tasarım öğelerini taşıyacak. İnce farlara, tanıdık ön tampona, kısa kaputa ve şık bir cam tavana sahip olacak.
Gravity SUV ile aynı platformu paylaşacak
Lucid, yeni modeli hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin 2030 yılına kadar farklı modellerden oluşan bir ürün yelpazesi sunmaya hazırlandığını biliyoruz. İçeriden gelen bilgilere göre elektrikli pick-up, Gravity SUV ile aynı platform üzerine inşa edilecek.
Lucid, aracı çeşitli konfigürasyonlarda sunmayı planlıyor. Tesla Cybertruck ile boy ölçüşmeye hazırlanan modelle ilgili şu an için bildiklerimiz bu kadar. İlerleyen günlerde yeni bilgiler ortaya çıktıkça aracın teknik özellikleri hakkında da bilgi edinme şansımız olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.