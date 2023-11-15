Amerikalı elektrikli araç üreticisi Lucid, model yelpazesini elektrikli bir pick-up ile genişletmeyi planlıyor. Yeni araç piyasada Tesla Cybertruck, Rivian R1T ve Ford F-150 Lightning gibi modellerle rekabet edecek. Şirketin gelecek planları, Lucid Forum'da yayınlanan bir fotoğraf ile deşifre oldu.

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İnternete sızdırılan görüntü söz konusu elektrikli pick-up'ın tam boyutlu kil modelini gösteriyor. Anlayabildiğimiz kadarı ile araç Air ve Gravity modellerinin tasarım öğelerini taşıyacak. İnce farlara, tanıdık ön tampona, kısa kaputa ve şık bir cam tavana sahip olacak.

Tam Boyutta Gör

Gravity SUV ile aynı platformu paylaşacak

Lucid, yeni modeli hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin 2030 yılına kadar farklı modellerden oluşan bir ürün yelpazesi sunmaya hazırlandığını biliyoruz. İçeriden gelen bilgilere göre elektrikli pick-up, Gravity SUV ile aynı platform üzerine inşa edilecek.

Lucid, aracı çeşitli konfigürasyonlarda sunmayı planlıyor. Tesla Cybertruck ile boy ölçüşmeye hazırlanan modelle ilgili şu an için bildiklerimiz bu kadar. İlerleyen günlerde yeni bilgiler ortaya çıktıkça aracın teknik özellikleri hakkında da bilgi edinme şansımız olacak.

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Lucid'den Tesla Cybertruck'a rakip geliyor: İşte ilk görüntüsü