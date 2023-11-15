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    Anlık Bildirim

    Lucid'den Tesla Cybertruck'a rakip geliyor: İşte ilk görüntüsü

    Lucid Motors ürün yelpazesine bir elektrikli pick-up ekleme hazırlığı yapıyor. Tesla Cybertruck ile rekabet edecek aracın tam boyutlu kil modelini gösteren bir fotoğraf sızdırıldı.
    Lucid'den Tesla Cybertruck'a rakip geliyor: İşte ilk görüntüsü
    Amerikalı elektrikli araç üreticisi Lucid, model yelpazesini elektrikli bir pick-up ile genişletmeyi planlıyor. Yeni araç piyasada Tesla Cybertruck, Rivian R1T ve Ford F-150 Lightning gibi modellerle rekabet edecek. Şirketin gelecek planları, Lucid Forum'da yayınlanan bir fotoğraf ile deşifre oldu.

    İnternete sızdırılan görüntü söz konusu elektrikli pick-up'ın tam boyutlu kil modelini gösteriyor. Anlayabildiğimiz kadarı ile araç Air ve Gravity modellerinin tasarım öğelerini taşıyacak. İnce farlara, tanıdık ön tampona, kısa kaputa ve şık bir cam tavana sahip olacak.

    Lucid'den Tesla Cybertruck'a rakip geliyor: İşte ilk görüntüsü Tam Boyutta Gör

    Gravity SUV ile aynı platformu paylaşacak

    Lucid, yeni modeli hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin 2030 yılına kadar farklı modellerden oluşan bir ürün yelpazesi sunmaya hazırlandığını biliyoruz. İçeriden gelen bilgilere göre elektrikli pick-up, Gravity SUV ile aynı platform üzerine inşa edilecek.

    Lucid, aracı çeşitli konfigürasyonlarda sunmayı planlıyor. Tesla Cybertruck ile boy ölçüşmeye hazırlanan modelle ilgili şu an için bildiklerimiz bu kadar. İlerleyen günlerde yeni bilgiler ortaya çıktıkça aracın teknik özellikleri hakkında da bilgi edinme şansımız olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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