İtalya'dan Apple, Google ve Dropbox'a veri ihlali soruşturması

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Teknoloji endüstrisi ile ilgili çevrimiçi yayınlar yapan ünlü haber kuruluşu TechCrunch'ın yayınlamış olduğu yeni bir habere göre İtalya'nın rekabet kurulu, aralarında Apple, Google ve Dropbox da bulunan altı farklı kuruluşun bulut depolama hizmetleri hakkında soruşturma başlattı.

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İtalyan rekabet kurulu AGCM, bahsi geçen servislerin ticari amaçlarla kullanılmak üzere kullanıcı verilerini nasıl topladıklarını ve bu verileri ne şekilde kullandıklarını net şekilde açıklamadıkları için haklarında inceleme başlattı.

Kurul bu servislerin "hizmet şartları" metinlerinde yer alan adil olmayan maddeleri ve şirketleri bazı yasal yükümlülüklerden muaf tutan hükümleri inceliyor.

Ayrıca kullanıcılara kendi yasal hakları ve hizmet sağlayıcısının sahip olduğu haklar konusunda kapsamlı bilgiler veren bu metinlerin İngilizce konuşma oranı diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha az olan İtalya'da neden sıklıkla İngilizce olarak sunulduğu da soruşturuluyor.

Temmuz ayında İtalya, Amazon ve Apple'a Beats kulaklıklar ile ilgili de bir tekelcilik soruşturması başlatmıştı. Apple'ın kendisine ait resmi satış kanallarının dışında kalan sayısız perakendecinin başta Beats kulaklıklar olmak üzere birçok Apple ürününün satışını yapmasını engellediği ve bu tekelcilik faaliyetine Amazon'un da destek verdiği iddia edilmişti.

https://www.engadget.com/apple-google-dropbox-italy-investigation-172009321.html

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