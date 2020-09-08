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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple resmen duyurdu: İşte iPhone 12 tanıtım tarihi

    Merakla beklenen iPhone 12 serisi için tarih belli oldu. İşte iPhone 12 serisinin duyurulacağı o tarih ve model model telefonların bilinen tüm özellikleri:
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    50b
    2
    219
    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple, merakla beklenen iPhone 12 tanıtım etkinliğinin tarihini açıkladı. Bu yıl 15 Eylül Türkiye saatiyle 20.00'da düzenlenecek olan Apple özel etkinliği, online olacak. 

    Apple'ın bu etkinlikte iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleriyle birlikte, Apple Watch Series 6, iPad Air (4. nesil),  AirPods Studio kafa üstü kulaklık ve takip cihazı AirTags aksesuarını duyurması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Lansmandan önce son dönemeç: İşte iPhone 12 serisi hakkında tüm bilinenler"

    Özellikleri ve fiyatı nasıl olacak?

    iPhone 12

    • Gövde: Alüminyum
    • Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
    • Yonga: A14 Bionic
    • RAM: 4 GB
    • Hafıza: 128/256 GB
    • Batarya: 2227 mAh
    • Kamera (Arka): Ana+geniş açı
    • Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
    • Fiyatlandırma: 128 GB (649$), 256 GB (749$)

    iPhone 12 Max

    • Gövde: Alüminyum
    • Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
    • Yonga: A14 Bionic
    • RAM: 4 GB
    • Hafıza: 128/256 GB
    • Batarya: 2815 mAh
    • Kamera (Arka): Ana+geniş açı
    • Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
    • Fiyatlandırma: 128 GB (749$), 256 GB (849$)

    iPhone 12 Pro

    • Gövde: Paslanmaz çelik
    • Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
    • Yonga: A14 Bionic
    • RAM: 6 GB
    • Hafıza: 128/256/512 GB
    • Batarya: 2775 mAh
    • Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
    • Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
    • Fiyatlandırma: 128 GB (999$), 256 GB (1.099$), 512 GB (1.199$)

    iPhone 12 Pro Max

    • Gövde: Paslanmaz çelik
    • Ekran: 6.7 inç büyüklüğünde 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
    • Yonga: A14 Bionic
    • RAM: 6 GB
    • Hafıza: 128/256/512 GB
    • Batarya: 3687 mAh
    • Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
    • Diğer özellikler: 5G (mmWave), Face ID, suya dayanıklılık
    • Fiyatlandırma: 128 GB (1.099$), 256 GB (1.199$), 512 GB (1.399$)


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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 3 gün en beğenilen Cihat_,
    Yav kardeşim siz anlamıyor musunuz? Apple için kapasite önemli değil! Çünkü içinde ki A14 işlemci verimlilik olarak piyasada ki tüm Android’leri ezer geçer. Verimli bir işlemciyle 1800 mah batarya bile iyi gider. Üstüne üstlük Apple yazılımla da işi oturtuyor. Devir değişti artık ne kadar verimli bir işlemci o kadar az batarya kapasitesi. İPhone XS’den sonra o çok pil gidiyor efsanesi bitti çürüdü. Ama şu da var. Apple pili ilerde yazılım yoluyla mahvedebilir hatta mahveder bunu yapıyor yapmıyor değil öyle de çakal bir firma (yenisini aldırma politikası işte ne yaparsın.)
    Yav kardeşim siz anlamıyor musunuz? Apple için kapasite önemli değil! Çünkü içinde ki A14 işlemci verimlilik olarak piyasada ki tüm Android’leri ezer geçer. Ver...
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    4 Yanıt Yanıtla +37
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    liaratsoni (asari ) 2 gün (düzenlendi) DPLALİ
    Yani diyorsun ki 2 gün gidebilecekken 1 gün gidecek kapasite koysunlar ben hergün şarja takmaktan usanmam. Vallahi elma bu millete az bile yapıyor.

    Olması gereken= Ne kadar verimli işlemci o kadar uzun şarja takmama süresi.
    Yani diyorsun ki 2 gün gidebilecekken 1 gün gidecek kapasite koysunlar ben hergün şarja takmaktan usanmam. Vallahi elma bu millete az bile yapıyor. Ol...
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    1 Yanıt Yanıtla +29
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    isyancı2 3 gün (düzenlendi) yeni yorumcu Sleeper
    aynen ya bir telefona 3bini anlarım hadi 4ü zorlayalim arkadaş 10 12 15 bin tl fiyatlara telefon mu alınır bir düştü mü bir kırıldı mı ekranı 15 bin tllik telefon çöp oluyor almayın arkadaşlar zengin çok anlaşılan forumda almayın telefon kaçmıyor belki ucuzlar öyle alırsınız hani 15 binden 14 bine düşer felan hahaha kimse kızmasın ama kendini zengin sanan bir tayfa var asgari ücretle veya bir tık üst maaşıyla kendini zengin sanan tayfanın 10 15 bin tlye telefon verilmesi enayiliktir. ha dolar kazancınız vardır tl değildir o zaman ayrı mesele 500/1000 tl alır gibi alırsınız ama tl ile geçiniyorsanız büyük enayiliktir. sosyal ağlar veya mesajlaşma için bu fiyatları vermek aklı başında bir insanın yapacağı iş değil
    aynen ya bir telefona 3bini anlarım hadi 4ü zorlayalim arkadaş 10 12 15 bin tl fiyatlara telefon mu alınır bir düştü mü bir kırıldı mı ekranı 15 bin tllik telef...
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    2 Yanıt Yanıtla +15
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    Yorumlar (103) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    FNC Jax (hüseyin akman) 9 sa.
    gene 60 hz ekran heralde 11 den bir farkı yok alınmaz
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    cimbomlusinan (Sinan Karacaoğlu) 19 sa.
    Apple'da samsung gibi olma yolunda ilerliyor 4 tane telefon mu çıkacak gerçekten bu yıl
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    CyberXTR (Ali ) 20 sa.
    Apple çok zarif ve priz kenarlarında konumlanacak yeni telefonunu tanıtacakmış. 2227mAh. :D Seneye 2027 mAh bu batarya, 2 sene sonra da kullanma zaten kullanamazsın. Bir de araç içinde sıcağa maruz kalırsa pert. Çok mükemmel harika retina ekranların ışığını en kısığa getirmeyen de ne biliyim :D
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    ScknNet (Seçkin Gümüş) 20 sa.
    2700 mah nedir 😂😂😂
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    Portraitclub 21 sa.
    12 en az 8500 TL olur. Böyle ekonomik sıkıntılı bir dönemde bu parayı vermek ne kadar doğru bilemiyorum.
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    Bloggercix 22 sa. yeni yorumcu
    Tıpkı bir şiir gibi

    https://seytanok.blogspot.com/?m=1
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    RedManetics 23 sa.
    Dandios, dandroid yazan ergenler konuda bloklansın lütfen. Babalarının şirketi gibi savunuyorlar resmen. Bazı insanlar özgürlüğü sever android kullanır, bazısı kısıtlamayı göze alır ve güvenliği önemser... Saçma sapan yorumlarınızı kendinize saklayın yok parası yetmeyen iphone alamayıp ağlıyormuş, yok android çöpmüş. Android telefonlarda artık iphone fiyatlarıyla neredeyse aynı fiyatla çıkıyor. Bırakın artık şu cep telefonu üzerinden zengin fakir ayrımı yapmayı.
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    Osiris34 (M. K.) 23 sa. (düzenlendi)
    Ya arkadaş şu konuya gelenlerin geneli "tu kaka android, iphone kral" kafasında. Neyin kafasını yaşıyorsunuz çocuk gibi yorum yazıyorsunuz ya gerçekten çocuk yaştasınız da beyin yaşınız düşük. Sene olacak 2021 hâlâ aynı geyik.



    Ben not alıyorum samsung note fe kullanıyorum. Var mı spen alternatifi cebe sığan bir iphone? Şu an bu arkadaşlar mavi ekran verdi.





    İnsanları bir salın, kim ne istiyorsa alıp kullanır. Sen burada yorum yazdın diye iphone/android/symbian/java alacak adam fikir değiştirmez.









    İos android her iki sistemin de kendine göre +,- yönleri var. Sen iphone kullanıyorsun diye android kullanan adamı aşağılayamazsın. Bu hakkı kendinde görüyorsan ahmaksin. Bu kafada biriysen yaz ki bilelim. Bloklar geçerim eğitmeye çalışmam.





    Ne çok iphone fanboyu varmış şu forumda yahu. Paralı eleman tutsa böyle reklamını yaptıramaz apple.
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    Virtual Reality 1 gün
    Apple Watch Series 6 da tabi ki de Google Pay olmayacak ve her zamanki gibi Türkiye'de apple saatler ile temassız ödeme yapılamayacak. Apple Pay, Samsung Pay dayatması şu pandemi sürecinde insanları bıktırmış durumda.

    Pandemiden sonra NFC + Google Pay olmayan saatler bir anda değersizleşti. Bir çok insan NFC ve Google Pay olmayan bir akıllı saati neden almalıyım ki diye sorgulamaya başladı.

    NFC + Google Pay ile saatinizi pos makinesine yaklaştırarak Türkiye'de ki her bankanın kredi kartı ile temassız ödeme yapabiliyorsunuz. Hijyen ve konfor bir arada daha ne olsun.

    Maalesef, Samsung, Apple, Garmin gibi markalarda NFC olmasına rağmen Google Pay kullanılamıyor. Çünkü bu markalar kendi ödeme sistemlerini dayatmaya çalışıyorlar. Sonuç; Türkiye'de hiç bir banka bu ödeme sistemleri ile çalışmıyor. ABD'de ki bankalarının bile bazısı destekliyor bazısı desteklemiyor.

    NFC + Google Pay olmadığı zaman akıllı saat son derece kullanışsız hale geliyor. Çünkü, Google Pay ile dünyanın her yerinde, her banka ile temassız ödeme yapabiliyorsunuz. Google Pay özgürlük, Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay gibi saçmalıklarla ve kısıtlamalarla dolu değil.

    Temassız ödeme her zamankinden daha çok önem kazandı. Saatinizi POS makinesine yaklaştırmanız ile marketten ayrılmanız bir oluyor. Bu saatten sonra tercih edeceğiniz akıllı saatte NFC+Google Pay olmasına dikkat edin. Hatta, şu pandemi sürecinde dikkat etmeniz gereken konuların en başında geliyor.
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    babıesrar82 (Fatih Temizsu) 9 sa. Virtual Reality
    Hocam google pay destekleyen Türkiye'de satılan akıllı saat göremedim. Ürün özelliklerine baktığımda çoğu cihazda var olduğu belirtilmemiş. Sizin bildiğiniz bir marka var mı?
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    edwinnarc (Timo edwinnarc) 1 gün (düzenlendi)
    Ne yazıkki 15 eylül'de olacak olan tanıtım iPhone 12 tanıtımı olmayacak arkadaşlar. Güvenilir 5G bileşen tedarik zincirlerinden sızan bilgiye göre yeni iPhone'lar ekimde cikacak@scanh
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 19 sa. edwinnarc
    Haydaaaa sattım ben iPhone 11 Pro Max'i :D
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    anatolianwarrior (Barış Yılmaz) 19 sa. edwinnarc
    Evet öyleymiş. 12 serisi ekim de tanıtılıp önsiparişe verilecek. Pro serisi kasım ayında. Türkiyeye aralıkta falan gelir en iyi ihtimalle.
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    49992 kez okundu.
    98 kişi, toplam 103 yorum yazdı.

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