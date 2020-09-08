Apple resmen duyurdu: İşte iPhone 12 tanıtım tarihi

Teknoloji Editörü
Apple, merakla beklenen iPhone 12 tanıtım etkinliğinin tarihini açıkladı. Bu yıl 15 Eylül Türkiye saatiyle 20.00'da düzenlenecek olan Apple özel etkinliği, online olacak.
Apple'ın bu etkinlikte iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleriyle birlikte, Apple Watch Series 6, iPad Air (4. nesil), AirPods Studio kafa üstü kulaklık ve takip cihazı AirTags aksesuarını duyurması bekleniyor.
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Özellikleri ve fiyatı nasıl olacak?
iPhone 12
- Gövde: Alüminyum
- Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
- Yonga: A14 Bionic
- RAM: 4 GB
- Hafıza: 128/256 GB
- Batarya: 2227 mAh
- Kamera (Arka): Ana+geniş açı
- Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
- Fiyatlandırma: 128 GB (649$), 256 GB (749$)
iPhone 12 Max
- Gövde: Alüminyum
- Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
- Yonga: A14 Bionic
- RAM: 4 GB
- Hafıza: 128/256 GB
- Batarya: 2815 mAh
- Kamera (Arka): Ana+geniş açı
- Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
- Fiyatlandırma: 128 GB (749$), 256 GB (849$)
iPhone 12 Pro
- Gövde: Paslanmaz çelik
- Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
- Yonga: A14 Bionic
- RAM: 6 GB
- Hafıza: 128/256/512 GB
- Batarya: 2775 mAh
- Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
- Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
- Fiyatlandırma: 128 GB (999$), 256 GB (1.099$), 512 GB (1.199$)
iPhone 12 Pro Max
- Gövde: Paslanmaz çelik
- Ekran: 6.7 inç büyüklüğünde 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
- Yonga: A14 Bionic
- RAM: 6 GB
- Hafıza: 128/256/512 GB
- Batarya: 3687 mAh
- Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
- Diğer özellikler: 5G (mmWave), Face ID, suya dayanıklılık
- Fiyatlandırma: 128 GB (1.099$), 256 GB (1.199$), 512 GB (1.399$)
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Olması gereken= Ne kadar verimli işlemci o kadar uzun şarja takmama süresi.