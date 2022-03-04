İtalya yonga üretimine 4 milyar Avro ayırıyor

Küresel çip krizi nedeniyle döküm devlerinin devasa yatırım planlaması içerisine girmesi hükümetleri de hareketlendirdi. Çeşitli teşvik paketleri ile kat kat fazlasını geri ödeyecek yatırımlardan bir parça kapmaya çalışıyor.
İtalya yonga teknolojileri için dev bütçe ayırdı
Avrupa Birliği normalde 2030 yılına kadar yonga teknolojileri geliştirecek firmalara 15 milyar dolarlık bir fon ayırmıştı. İtalya bundan farklı olarak yine 2030 yılına kadar 4 milyar avroluk bir paket açıkladı. 2023 yılından itibaren her yıl 500 milyon Avro hibe sağlanacak.
İtalya’nın bu hareketi manidar zira bir süredir Intel’in Tower Semi üzerinden Avrupa’da yatırım için inceleme yaptığı gündeme geliyordu. İtalya da muhtemel bölge listesindeydi. Önemli teşvik ve vergi muafiyeti hamleleriyle İtalya, bu onlarca milyar dolarlık yatırımdan nasibini alabilir.
Intel’in haricinde STMicroelectronics, MEMC Electronic gibi farklı yonga tasarımcıları da ülkede yatırım arayışında. Intel’in tahmin edilenlerin üzerinde teşvik istediği yönünde duyumlar mevcut. Bu bakımdan henüz teşvik paketinden kimin yararlanacağı net değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..