İtalya yonga üretimine 4 milyar Avro ayırıyor

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Küresel çip krizi nedeniyle döküm devlerinin devasa yatırım planlaması içerisine girmesi hükümetleri de hareketlendirdi. Çeşitli teşvik paketleri ile kat kat fazlasını geri ödeyecek yatırımlardan bir parça kapmaya çalışıyor.

İtalya yonga teknolojileri için dev bütçe ayırdı

Avrupa Birliği normalde 2030 yılına kadar yonga teknolojileri geliştirecek firmalara 15 milyar dolarlık bir fon ayırmıştı. İtalya bundan farklı olarak yine 2030 yılına kadar 4 milyar avroluk bir paket açıkladı. 2023 yılından itibaren her yıl 500 milyon Avro hibe sağlanacak.

UCIe yonga iletişim teknolojisi duyuruldu 1 gün önce eklendi

İtalya’nın bu hareketi manidar zira bir süredir Intel’in Tower Semi üzerinden Avrupa’da yatırım için inceleme yaptığı gündeme geliyordu. İtalya da muhtemel bölge listesindeydi. Önemli teşvik ve vergi muafiyeti hamleleriyle İtalya, bu onlarca milyar dolarlık yatırımdan nasibini alabilir.

Intel’in haricinde STMicroelectronics, MEMC Electronic gibi farklı yonga tasarımcıları da ülkede yatırım arayışında. Intel’in tahmin edilenlerin üzerinde teşvik istediği yönünde duyumlar mevcut. Bu bakımdan henüz teşvik paketinden kimin yararlanacağı net değil.

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