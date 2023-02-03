İthalatçı garantisi nedir, güvenilir mi? İthalatçı garantili telefon alınır mı?

Tam Boyutta Gör İçinde bulunduğumuz ekonomik durum insanların daha fazla tasarruf etmesine neden oluyor. Bu bağlamda ithalatçı garantili ürünler karşımıza çıkıyor. Peki ithalatçı garanti nedir? İthalatçı garantili ürün alınır mı? Tüm bu soruların cevabı yazımızın devamında.

Türkiye’deki çoğu elektronik ürün yurt dışından ülkeye giriş yapıyor. Dolayısıyla bu ürünlerin fiyatı doğrudan döviz kuruna bağımlı diyebiliriz. Türkiye’deki mevcut yüksek kur nedeniyle telefon, bilgisayar, tablet ve konsolların fiyatları ciddi oranda artmış durumda. Tüketiciler ise enflasyonist ortamlarda olabildiğince tasarruf etmek istiyor. Bu bağlamda insanlar ithalatçı garantili ürünlere yöneliyor.

İthalatçı garantili telefon alınır mı? diye merak eden insanlar "ithalatçı garantili nedir" konusunu araştırıyor. Biz de sizler için bu konuyu masaya yatırdık ve merak edilen sorulara yönelik cevaplar hazırladık. Dilerseniz ilerleyelim:

İthalatçı garantili ne demek ❓ Tam Boyutta Gör İthalatçı garantisi kısaca, bir firmanın yurtdışından getirdiği ürünler için vermiş olduğu garantidir. İthalatçı firma, getireceği ürünün üreticisiyle bir anlaşma yapar ve ardından Türkiye’ye getirdiği ürünün satış sonrası desteğini kendisi sunarak hizmet verir. Basit düzeyde baktığımızda ithalatçı firma esasında bir nevi aracılık yapmış oluyor diyebiliriz. Ancak altını tekrardan çizelim, ithalat garantili ürünlerin tüm servis hizmeti bizzat ithalatçı firma tarafından sağlanır. Dolayısıyla garanti belgesinde yazan garanti koşulları dikkatlice incelenmelidir. İthalatçı garantisi nedir sorunu bir örnekle de açıklayalım. Metin AŞ adlı bir firma, Xiaomi 12 marka telefonu, üreticisiyle anlaşarak Türkiye’ye getirmiş ve garanti hizmeti yasal bir zorunluluk olduğundan dolayı Metin AŞ, bu ürünlerin servis hizmetini kendisi veya anlaştığı başka bir teknik servise vermiş olsun. Bu noktada Metin AŞ’den aldığınız ürün esasında ithalatçı garantili Xiaomi olmuş oluyor. Dolayısıyla sizin tüm muhatabınız Metin AŞ veya onun yetkilendirdiği teknik servis olacaktır. İthalatçı garantili telefon ile bir arıza yaşadığınızda veya ekranı kırıldığında sizinle ilgilenecek olan Xiaomi değil, ithalatçı garantili firmadır.

İthalatçı garantili telefon alınır mı 🤳 Tam Boyutta Gör İthalatçı garantisini anladık ama “ithalatçı garantili ürün alınır mı?” sorunuzu duyar gibiyim. Öncelikle insanların neden ithalatçı garantili ürün/telefon aldığını anlamamız gerekiyor. Çoğu durumda ithalatçı garantili ürünler, resmi Türkiye garantili ürünlerden daha ucuzdur. Hem ithalatçı garantili hem de resmi Türkiye garantili iki ürünün birebir aynı olmasına rağmen aralarındaki fiyat farkı binlerce TL’yi bulabiliyor. Dolayısıyla, ithalatçı garantili telefon neden alınır? = Ucuz olduğu için alınır. Küçük bir anekdot olarak da belirtelim, bazen bir ürün resmi olarak Türkiye’de bulunmuyor ve bu şartta tek seçenek ithalatçı garantisi olabilmekte. Sonuç olarak, ithalatçı garantili ürün ve telefon almak isteyenler güvendikleri bir firma ise bu cihazları satın alabilir. Dikkat edilmesi ve göze alınması gereken şey garanti sürecinde yaşanacak risklerdir. Eğer ithalatçı firma, garanti süreci için bilinen ve güvenilir olan teknik servis ile anlaşmışsa, bu firmadan daha önce alışveriş yapan insanların yorumları olumluysa ithalatçı telefon alınabilir. Ancak tekrar altını çizelim, ithalatçı garantili ürün alımında fiyat farkı çok önemlidir. Türkiye garantili ürün ile ithalatçı garantili ürün arasında fiyat farkı düşük ise kesinlikle Türkiye Garantili veya Distribütör Garantili ürün tercih edilmelidir. Tekrardan söyleyelim, ithalatçı garantili ürünlerin avantajı fiyattır.

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İthalatçı garantili telefon kapanır mı 📵 İthalat yoluyla getirilen telefonlar için kaydedilen IMEI, cihazlarında Türkiye'de yasal şekilde kullanılmasını sağlar. Bu işlemi yapan firma, gerekli izinleri almış, ithalat belgesine sahip, teknik servis hizmetlerini yerine getirebilen ve telefonları/ürünleri garanti altına alabilen özelliklere sahiptir. Yurt dışından gelen telefonlar için IMEI kaydı şarttır. Eğer IMEI kaydı yapılmazsa Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından gelen uyarı mesajı ile beraber verilen süre içerisinde telefonunuz kullanıma kapatılmakta. Ancak ithalat yoluyla kaydedilen IMEI kapanma gibi bir sorun yaşamamakta.

İthalatçı garantisi ile Türkiye garanti arasındaki fark nedir 🤔 Türkiye garantisi (Distribütör garantisi) ile ithalatçı garantisi arasındaki en büyük fark garanti hizmetidir. Türkiye garantisi, üretici markanın sunmuş olduğu kendi resmi garantisidir. İthalatçı garantisi ise, ürünü Türkiye’ye getiren firmanın sunmuş olduğu garanti hizmetidir. Türkiye Garantili Ürünler : Servis kaydı, destek, orijinal parça ile tamir, aynı ürün ile değişimi vb. hizmetlerin tamamından yararlanılabilir.

: Servis kaydı, destek, orijinal parça ile tamir, aynı ürün ile değişimi vb. hizmetlerin tamamından yararlanılabilir. İthalatçı Garantili Ürünler : İthalatçı firma Türkiye’de kendisi veya başka bir teknik servisle [Örn: KVK, Genpa, Telpa, Başarı vb.] garanti hizmeti sunar. Ürün değişimi, orijinal parça değişimi gibi konular ithalatçı firma inisiyatifindedir.

: İthalatçı firma Türkiye’de kendisi veya başka bir teknik servisle [Örn: KVK, Genpa, Telpa, Başarı vb.] garanti hizmeti sunar. Ürün değişimi, orijinal parça değişimi gibi konular ithalatçı firma inisiyatifindedir. Paralel İthalat Ürünler: IMEI kaydı yapılmamış olabilir, ürün orijinal olmayabilir. Hiçbir garanti hizmeti ve teknik servis desteği bulunmamakta. Türkiye garantili cihazlarda herhangi bir arıza veya sorunlarda ithalatçı garantisine göre çok daha iyi bir şekilde hizmet verilmekte. Türkiye garantili cihazlarda parça değişimi ve ürün değişimini garanti kapsamında yapılırken ayrıca tüm parça değişimleri orijinal parça ile yapılır. İthalatçı garantili cihazlarda ise inisiyatif ithalatçı firmaya kalmıştır. Evet, zorunlu olarak garanti veriliyor fakat orijinal parça değişimi veya ürün değişimi firmaya bağlı. Bu yüzden güvenilir firma ve servis, seçimde önemlidir.

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İthalatçı garantili ürünler orijinal mi 📲 Tam Boyutta Gör İthalatçı garantili ürünler, orijinal ürünlerdir. Zira ithal eden firma doğrudan üretici firma ile anlaşarak bu ürünleri Türkiye’ye getirerek satmakta. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi bu ürünlerdeki garanti hizmeti doğrudan ithalatçı firma tarafından sağlanmaktadır. Ancak ülkemizde bazı ithalatçı ürünlerinin (özellikle bluetooth kulaklık) replika/sahte olduğu da gözlemlenmekte. Tercih ederken bu ürünler iyice araştırılmalıdır. Bunlarla birlikte ithalatçı garantili cihazlar güvenilir mi? diye soruyorsanız bu sorunun kesin bir cevabı yoktur. Fakat, ithalatçı garantili ürünlerde resmi bir garanti sunuluyor ve fatura kesiliyor. Bu cihazlar, üretici markanın birebir aynı ürünü konumunda ve aynı gümrükleme ve vergi işlemlerinden geçirilerek Türkiye'de satışa sunulmakta. Dolayısıyla, sunulan garanti hizmetini çok fazla dert etmiyorsanız ithalatçı garantili cihazlar güvenilirdir diyebiliriz.

Bu içeriğimizde kullanıcıların merak ettiği ithalatçı garanti konusuna değindir. İthalatçı garantili ne demek sorusuna cevaplar verirken insanların neden ithalatçı garantili ürünler aldığına değindik. Bununla birlikte ithalatçı garantisi ile resmi garanti arasındaki farklara değinerek kullanıcıları aydınlatmaya çalıştık. İthalatçı garantisi ile sunulan garanti hizmeti ve risklerinden bahsettik. İthalatçı garantili telefon alınır mı sorusuna cevaplar verdik ve durumu örnekler ile pekiştirdik. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere.

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