Apple, sahte AirPods'lar için harekete geçti: iOS 16 ile kolaylıkla anlaşılabilecek

Piyasada orijinaliyle birebir, çok sayıda AirPods kulaklık satışta. İlk görünüşte kolayca ayırt edilemeyen, hatta iPhone ile orijinal AirPods gibi eşleşen sahte ürünler ne yazık ki orijinaliyle aynı fiyata satılıyor. Apple, bu duruma son vermek için harekete geçti. Şirket, kullanıcıların satın aldığı AirPods veya AirPods Pro’nun orijinal olup olmadığı kolaylıkla anlamalarını sağlayan bir özellik sundu.

iPhone, sahte AirPods ve AirPods Pro bağlandığında uyaracak

iOS 16 yüklü iPhone’lar, orijinal olmayan AirPods ve AirPods Pro eşleştirilmeye çalışıldığında kullanıcıyı uyaracak. Böylelikle hem görüntüde hem de işlevsel olarak neredeyse orijinalinden farksız AirPods kulaklıklar kolaylıkla anlaşılabilecek.

Sahte AirPods eşleştirme aşamasında iPhone, ekrana “Bu kulaklıkların orijinal AirPods olduğu doğrulanamadı ve beklendiği gibi çalışmayabilir” uyarısını verecek ve “Bağlanma” seçeneğini çıkaracak. Kullanıcılar, daha fazla bilgi edinin seçeneğiyle “sahte AirPods Pro nasıl anlaşılır?” sorusunun yanıtını alabilecekleri Apple destek sayfasına yönlendirilecek.

Özellikle sahte AirPods kulaklıkları tespit etmek için oluşturulmuş bu sistem ile Apple, sahte AirPods kulaklıkların iPhone ile çalışmasını engelleyecek mi göreceğiz.

Unutmadan, 7 Eylül Apple Far Out etkinliğinde iPhone 14 ve iPhone 14 Pro ile birlikte AirPods Pro 2. nesil de tanıtıldı. Tasarımsal olarak çok değişmeyen, birkaç iyileştirme ve yeni özellik getiren AirPods Pro 2 hakkında her şeye şu haberimizden ulaşabilirsiniz:

Sahte AirPods ve AirPods Pro nasıl anlaşılır?