Itsdagram isim değiştirdi





Windows Phone platformunda henüz göremediğimiz Instagram'a alternatif olma amacıyla yola çıkan Itsdagram adlı uygulama ilk hafta önemli indirme rakamlarına imza attı.





İsim benzerliği nedeniyle de öne çıkan uygulama Instagram avukatlarının da dikkatini çekmiş durumda.





Gelen haberlere göre Instagram avukatları geliştirici Daniel Gary'ye ulaşarak uygulamanın isminin ve ikonunu değiştirmesini istediler. Gary tarafından da doğrulanan olay sonrasında uygulamanın ismi Instance olarak değiştirildi. Değişiklik, yapılacak bir güncelleme ile kullanıcılara sunulacak.





http://wmpoweruser.com/instagram-sends-its-lawyers-after-itsdagram-developer-daniel-gary-named-changed-to-instance/