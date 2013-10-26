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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ive ve Newson'dan türünün ilk ve son örneği Mac: Product (RED) Mac Pro

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
1
34
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Ive ve Newson'dan türünün ilk ve son örneği Mac: Product (RED) Mac Pro
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Bir masaüstü bilgisayarı herkesi nasıl etkileyebilir? Eğer iki tasarım gurusu Jony Ive ve yakın arkadaşı Marc Newson, Product (RED) için ortaya özel bir "Mac Pro" çıkartırsa, işte bu herkesi etkiler.

Teknoloji devi Apple'ın tasarımıyla ve masaüstü bilgisayar alanına getirdikleriyle "devrim" yapan Mac Pro'nun Jony Ive ile Marc Newson'ın elinden çıkan Product (RED) modeli, Mac Pro'nun estetik tasarımını kırmızının çekiciliğiyle buluşturuyor. Geliri, Apple'ın Product (RED) ürünleriyle 65 milyon dolarlık yardımda bulunduğu RED derneğine bağışlanmak üzere, 23 Kasım'da Sotheby's yardım açık arttırma sitesi üzerinden düzenlenek olan açık arttırma ile sahibini bulacak olan Mac Pro: Product (RED)'nun açık arttırma açılış fiyatı ise 40,000 ile 60,000 dolar arasında olacak.

Türünün tek örneği olan Mac Pro: Product (RED)'in hangi teknik özelliklere sahip olduğu konusunda Sotheby's sitesinde herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak merak edenler için Mac Pro'yu hatırlatacak olursak: 2999 dolarlık baz modelde 3.7GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Intel Xeon işlemci, 12GB sistem belleği, 256GB PCIe tabanlı SSD ve 2 adet FirePro D300 grafik yongası yer alırken; 3999 dolarlık üst model ise 6 çekirdekli Intel Xeon E5 işlemci, 2 adet FirePro D500 grafik birimi, 16GB RAM ve 256GB PCIe tabanlı SSD ile geliyor.

Ive ve Newson'dan türünün ilk ve son örneği Mac: Product (RED) Mac Pro
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Ive ve Newson'dan türünün ilk ve son örneği Mac: Product (RED) Mac Pro
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blk 6 yıl en beğenilen
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1 Yanıt Yanıtla +13
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1 Avatar
ilkerinanç 6 yıl
apple şimdi de elektirikli süpürge mi yapmış dedim ilk görünce.
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sendemail 6 yıl
Arkadaşlar product red ürünler satın alındıgında ,ürün bedelinin önemli bir kısmı vakıflara ,derneklere aktarılıyor.örnegin aids ile savasanlar dernegi ,ne bilim kanarya sevenler dernegi vs.r
bu kırmızıyı ıse alan alsın bence hıc yakısmamıs ,kendı fıkrım,
dıger taraftan, apple araba tasarlasa araba endustrısı yamulur gıder ,adamlar dokundukları herseyde çığır acıyor.örnegın bu kasa yapısı neden daha once bır fırmanın aklına gelmemıs ?
ufak,hava tahlıyesı sorunsuz vs.r vs.r harıka ya!
apple pahalı mahalı ama atölye de 99 senesınde arka rafa poset ıcınde kaldırılmıs macıntosh var ,gecen fişe takıldı 14 seneden sonra ,zınk dıye acıldı tıkır tıkır calısıyor.bilmem anlatabıldım mı?
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umut_baris 6 yıl
Apple'ı pahalı oluşu nedeniyle sevmem ama bu tasarıma bayıldım. Tam benlik, zaten donanımı güçlü, al koy köşeye sessiz sedasız çalışsın :)
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prosecutor 6 yıl
Yapabilen arkadaş kırmızının üzerine ay yıldız koysada millileştirsek mac pro'yu
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Akstrev 6 yıl
Yine bir Apple haberi ve yine kaos.
Apple sanki sinir bombası gibi.
Bak şimdi on apple yazacağım, kan gövdeyi götürecek
Apple
Apple
Apple
Apple
Apple
Apple
Apple
Apple
Apple
Apple
Apple
Bir tane fazla katçtı, burası birazdan mezbahaya döner. Fazla kaçmasaydı keşke. Özür dilerim fanboyluğun şehitleri sizlerden. Sizin için fazla bu kadar Apple görmek.
Bir başka savaşta birlikte olmak üzere.
Yakında samsung sığındı savaşı olacak. sizleri orada bekleriz. Gerçi bu sitede en çok Apple bölgesinde savaş oluyor
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aytekdigital 6 yıl
bu tasarımın çin çakmalarını görürüz yakında..
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asdf_13 6 yıl
apple a olumsuz yorum yazarak tyler durden olduğunu zanneden bir kitle var.
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NoWLoadinG 6 yıl
Yeni kasasına zaten hasta olmuştum, kırmızı rengiyle resmen aşık oldum. Alacak kişiyi şimdiden kıskanmaya başladım
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dby 6 yıl
Tasarım o kadar iyi ki dandik bir renge (kırmızı yakışmış) boyansa bile tasarım o kusuru kapatacaktır.
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xmasx 6 yıl
Eski kasadan sonra bu, yenilikci ayni zamanda ergonomik bir tasarim olmus, vede (RED) urunu yaptin hic olmazsa devamini getir bi tane nedir yahu?
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VlknFX 6 yıl
Bunu alıcak kişinin onun özellikleriyle ilgilendiğini sanmıyorum :) tek olması ve özel tasarım olarak üretilmesi koleksiyoncuları etkiler birde yapılacak hayır işi olması
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