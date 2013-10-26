Ive ve Newson'dan türünün ilk ve son örneği Mac: Product (RED) Mac Pro

Bir masaüstü bilgisayarı herkesi nasıl etkileyebilir? Eğer iki tasarım gurusu Jony Ive ve yakın arkadaşı Marc Newson, Product (RED) için ortaya özel bir "Mac Pro" çıkartırsa, işte bu herkesi etkiler.

Teknoloji devi Apple'ın tasarımıyla ve masaüstü bilgisayar alanına getirdikleriyle "devrim" yapan Mac Pro'nun Jony Ive ile Marc Newson'ın elinden çıkan Product (RED) modeli, Mac Pro'nun estetik tasarımını kırmızının çekiciliğiyle buluşturuyor. Geliri, Apple'ın Product (RED) ürünleriyle 65 milyon dolarlık yardımda bulunduğu RED derneğine bağışlanmak üzere, 23 Kasım'da Sotheby's yardım açık arttırma sitesi üzerinden düzenlenek olan açık arttırma ile sahibini bulacak olan Mac Pro: Product (RED)'nun açık arttırma açılış fiyatı ise 40,000 ile 60,000 dolar arasında olacak.

Türünün tek örneği olan Mac Pro: Product (RED)'in hangi teknik özelliklere sahip olduğu konusunda Sotheby's sitesinde herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak merak edenler için Mac Pro'yu hatırlatacak olursak: 2999 dolarlık baz modelde 3.7GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Intel Xeon işlemci, 12GB sistem belleği, 256GB PCIe tabanlı SSD ve 2 adet FirePro D300 grafik yongası yer alırken; 3999 dolarlık üst model ise 6 çekirdekli Intel Xeon E5 işlemci, 2 adet FirePro D500 grafik birimi, 16GB RAM ve 256GB PCIe tabanlı SSD ile geliyor.