Dünyanın en büyük uçağı "Stratolaunch" testlere başladı

Dünyanın en büyük uçağı olma özelliğine sahip Stratolaunch, yeni bir taksi testi yapmak için nihayet piste çıktı. Kanat genişliği bir futbol sahasından daha büyük olan devasa uçak, 227 ton ağırlığında. Microsoft'un kurucularından ve teknoloji uzmanı milyarder Paul Allen'ın buluşu olan Stratolaunch, operasyonel olarak yüksek irtifadan uzay aracı göndermek için kullanılacak. Stratolaunch, kalkış için gerekli olan taksi testinde saatte 75 km/s hıza ulaşmayı başardı. Bir önceki test sürüşünde ise bu rakam saatte 45 km/s olarak kayıtlara geçmişti.

Virgin Galactic uçak filosunu üreten şirket olarak bilinen Scaled Composites tarafından tasarlanıp inşa edilen Stratolaunch, gücünü 6 adet Boeing 747 motorundan alıyor. Kanat açıklığı 117 metre olan dev uçak 250 ton yük taşıyabilme kapasitesine sahip. Uzay araştırmalarının maliyetini düşürmek için tasarlanan Stratolaunch, uzaya gönderilecek roket ve uyduların 35 bin fit yükseklikten atmosfere gönderilmesini sağlayacak.

Stratolaunch uzay araştırmalarının maliyetini düşürecek

Uçağın geliştirme ekibi, Stratolaunch kullanılarak yapılacak roket ve uydu fırlatmalarının daha risksiz ve kolay olacağı görüşünde. Bunun nedeni ise roketlerin yüksek irtifada daha iyi performans göstermesi ve ateşleme için gerekli olan maliyetlerin daha da azalması olarak açıklıyorlar.

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Ocak 2012 yılından beri çalışmalarına devam edilen Stratolaunch'un maliyetinin 300 milyon doları aşması bekleniyor. Eğer tüm denemeler istenilen şekilde sonuç verirse bu devasa uçağın ilk uçuşunu 2019 yılında yapması planlanıyor.

https://www.engadget.com/2018/02/28/worlds-largest-plane-46-mph-taxi-tests/