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Dünyanın en büyük uçağı "Stratolaunch" testlere başladı

Çalışmaları yıllardır sürdürülen dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch nihayet hangardan çıktı. Kanat genişliği bir futbol sahasından büyük olan Stratolaunch milyarder Paul Allen'ın projesi.
1 yıl
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Uzay
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en büyük uçağı olma özelliğine sahip Stratolaunch, yeni bir taksi testi yapmak için nihayet piste çıktı. Kanat genişliği bir futbol sahasından daha büyük olan devasa uçak, 227 ton ağırlığında. Microsoft'un kurucularından ve teknoloji uzmanı milyarder Paul Allen'ın buluşu olan Stratolaunch, operasyonel olarak yüksek irtifadan uzay aracı göndermek için kullanılacak. Stratolaunch, kalkış için gerekli olan taksi testinde saatte 75 km/s hıza ulaşmayı başardı. Bir önceki test sürüşünde ise bu rakam saatte 45 km/s olarak kayıtlara geçmişti.
Virgin Galactic uçak filosunu üreten şirket olarak bilinen Scaled Composites tarafından tasarlanıp inşa edilen Stratolaunch, gücünü 6 adet Boeing 747 motorundan alıyor. Kanat açıklığı 117 metre olan dev uçak 250 ton yük taşıyabilme kapasitesine sahip. Uzay araştırmalarının maliyetini düşürmek için tasarlanan Stratolaunch, uzaya gönderilecek roket ve uyduların 35 bin fit yükseklikten atmosfere gönderilmesini sağlayacak.

Stratolaunch uzay araştırmalarının maliyetini düşürecek 

Uçağın geliştirme ekibi, Stratolaunch kullanılarak yapılacak roket ve uydu fırlatmalarının daha risksiz ve kolay olacağı görüşünde. Bunun nedeni ise roketlerin yüksek irtifada daha iyi performans göstermesi ve ateşleme için gerekli olan maliyetlerin daha da azalması olarak açıklıyorlar.
Ayrıca Bkz. "Roma 2024 yılında dizel otomobilleri yasaklayacağını açıkladı"
Ocak 2012 yılından beri çalışmalarına devam edilen Stratolaunch'un maliyetinin 300 milyon doları aşması bekleniyor. Eğer tüm denemeler istenilen şekilde sonuç verirse bu devasa uçağın ilk uçuşunu 2019 yılında yapması planlanıyor.

https://www.engadget.com/2018/02/28/worlds-largest-plane-46-mph-taxi-tests/ Yorum Yaz
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tolgatelli 1 yıl en beğenilen
yahu 2015 yılından beri bu haberi veriyorsunuz en son aralık 2017 de verdiniz,bence bu uçak uçmayacak, hangardan öteye gidemedi bir türlü :))
google.com.tr/...
yahu 2015 yılından beri bu haberi veriyorsunuz en son aralık 2017 de verdiniz,bence bu uçak uçmayacak, hangardan öteye gidemedi bir türlü :))google.c...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 1 ay
bu uçak belki kırılıcakmış gibi gözüküyor ancak sahip olduğu fiziki yapı ve yazılım bunu engellemiş durumda kopması için her uçakta olduğu gibi yere çakılması lazım.
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MustafaC53 1 yıl
Bu dediklerim kayıtlara geçsin. Bu uçak ortadan ikiye ayrılır.
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fuckulteli 1 yıl
Sadece sağdan direksiyon mu? Soldan direksiyon olanı yok mu?

(sol kokpit boş mu oluyor uçuş sırasında?)
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tolgatelli 1 yıl en beğenilen
yahu 2015 yılından beri bu haberi veriyorsunuz en son aralık 2017 de verdiniz,bence bu uçak uçmayacak, hangardan öteye gidemedi bir türlü :))
google.com.tr/...
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tobepeople 1 yıl tolgatelli
Gardaş; bu Nuh'un Gemisi özel durumlar için tasarlandı, o yüzden bitiremiyorlar her hava şartına dayanıklı hatta Meteor düşse bile, bizi alıp Ay'a Mars'a götürecek (!)
Tabi biz derken Parası olanları ve beyni para eden milyarda bir çıkan kişileri: Tabii saatte 45 km ile imkansız gizli motoru var üzerinde ışık hızını geçiyor aslında hızı da :D :D
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