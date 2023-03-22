Jabra Elite 4 tam kablosuz kulaklık tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Ses sektöründe olduğu kadar kablosuz kulaklık sektöründe de sevilen markalardan birisi haline gelen Jabra, yeni bir kulaklık modeli duyurdu. Jabra Elite 4 biraz daha günlük kullanıma hitap ediyor.

Jabra Elite 4 özellikleri ve fiyatı

Jabra Elite 4 tam kablosuz kulaklık iki yıl önce tanıtılan Active modelinin biraz daha sıradan kullanıcıya hitap eden versiyonu olmuş. Kulaklıkta 6mm dinamik sürücüler yerini korurken IP57 dayanıklılık sertifikası gitmiş ve yerine IP55 sertifikası gelmiş. Bu da dış ortam şartlarından uzaklaşmasına neden oluyor.

Jabra Elite 4 Active tanıtıldı: Aktif gürültü engelleme + IP57 1 yıl önce eklendi

Kullanım süresi olarak biraz kırpılan kulaklık 5.5 saate düşmüş. Kutusu ile 22 saate uzatmak mümkün. 4 adet mikrofon ile ANC desteği sunulurken şeffaf mod ile ilgili bir bilgi verilmiyor. AptX uyumlu olan kulaklık aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyor. Jabra Elite 4 tam kablosuz kulaklık 100$ fiyat etiketine sahip ve orijinalden 60$ daha ucuz.

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Jabra Elite 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı