Jabra Elite 4 tam kablosuz kulaklık tanıtıldı

Jabra Elite 4 özellikleri ve fiyatı
Jabra Elite 4 tam kablosuz kulaklık iki yıl önce tanıtılan Active modelinin biraz daha sıradan kullanıcıya hitap eden versiyonu olmuş. Kulaklıkta 6mm dinamik sürücüler yerini korurken IP57 dayanıklılık sertifikası gitmiş ve yerine IP55 sertifikası gelmiş. Bu da dış ortam şartlarından uzaklaşmasına neden oluyor.
Kullanım süresi olarak biraz kırpılan kulaklık 5.5 saate düşmüş. Kutusu ile 22 saate uzatmak mümkün. 4 adet mikrofon ile ANC desteği sunulurken şeffaf mod ile ilgili bir bilgi verilmiyor. AptX uyumlu olan kulaklık aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyor. Jabra Elite 4 tam kablosuz kulaklık 100$ fiyat etiketine sahip ve orijinalden 60$ daha ucuz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)