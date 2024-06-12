Jabra artık kablosuz kulaklık veya kulakiçi kulaklık üretmeyecek

Jabra, tüketini kulaklığı pazarından çıkıyor
Jabra, Elite 10 ve Elite 8 Active’in yeni versiyonlarını tanıttıktan sonra tüketici kulaklık pazarından tamamen çekildiğini açıkladı. Jabra'nın ana şirketi GN, artan rekabeti öne koyarak artık daha cazip alanlara odaklanmak istediklerini söyledi. Firma Elite ve Talk ses ürün serilerini sonlandırdığını duyurdu.
Elite 10 ve Elite 8 Active’in Gen 2 modelleri bu ürün serisindeki son iki ürün olacak ancak 2024 ve sonrasında da (envanter bitene kadar) satışlarına normal şekilde devam edilecek. Bu ürünler yine aynı şekilde normal şekilde, kullanım ömürleri boyunca desteklenmeye devam edilecek. Firmanın bundan sonra profesyonel ses, video ve OTC işitme cihazları gibi diğer kategorilere odaklanması bekleniyor.
Rekabet ve düşük karlılık olsa da Jabra, kablosuz kulaklık üreten ilk şirketlerden biriydi. Elite ürün serisi ise tüketiciler tarafından genellikle olumlu yönde yorumlar alıyordu. Öte yandan Apple, Sony, Sennheiser, Bose ve Samsung gibi devlerin üst seviyelerdeki baskısı Soundcore ve Anker’n rekabetçi seçenekleri Jabra’yı sıkıştırmış olmalıKaynakça https://www.globenewswire.com/news-release/2024/06/11/2896501/0/en/GN-to-gradually-wind-down-its-Elite-and-Talk-product-lines-Strong-performance-in-the-Hearing-division-to-partly-off-set-the-extraordinary-impact-from-the-gradual-wind-down.html https://www.theverge.com/2024/6/12/24176764/jabra-exits-consumer-earbud-market-elite-talk-wireless-bluetooth Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.