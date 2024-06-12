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Tam Boyutta Gör Danimarkalı şirket Jabra, kısa bir süre önce Elite 10 ve Elite 8 Active kulaklıklarının yükseltilmiş versiyonlarını tanıtmıştı. Bu ürünlerin üzerinden çok geçmeden Jabra, daha kârlı iş kollarına odaklanmak için aniden tüketici ses alanından çıkmaya karar verdi. Firma, bu alanın rekabetçi kalmak için çok pahalı olduğunu öne sürüyor.

Jabra, tüketini kulaklığı pazarından çıkıyor

Jabra, Elite 10 ve Elite 8 Active’in yeni versiyonlarını tanıttıktan sonra tüketici kulaklık pazarından tamamen çekildiğini açıkladı. Jabra'nın ana şirketi GN, artan rekabeti öne koyarak artık daha cazip alanlara odaklanmak istediklerini söyledi. Firma Elite ve Talk ses ürün serilerini sonlandırdığını duyurdu.

Elite 10 ve Elite 8 Active’in Gen 2 modelleri bu ürün serisindeki son iki ürün olacak ancak 2024 ve sonrasında da (envanter bitene kadar) satışlarına normal şekilde devam edilecek. Bu ürünler yine aynı şekilde normal şekilde, kullanım ömürleri boyunca desteklenmeye devam edilecek. Firmanın bundan sonra profesyonel ses, video ve OTC işitme cihazları gibi diğer kategorilere odaklanması bekleniyor.

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Rekabet ve düşük karlılık olsa da Jabra, kablosuz kulaklık üreten ilk şirketlerden biriydi. Elite ürün serisi ise tüketiciler tarafından genellikle olumlu yönde yorumlar alıyordu. Öte yandan Apple, Sony, Sennheiser, Bose ve Samsung gibi devlerin üst seviyelerdeki baskısı Soundcore ve Anker’n rekabetçi seçenekleri Jabra’yı sıkıştırmış olmalı

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Jabra artık kablosuz kulaklık veya kulakiçi kulaklık üretmeyecek