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    Anlık Bildirim

    Jabra artık kablosuz kulaklık veya kulakiçi kulaklık üretmeyecek

    Danimarkalı şirket Jabra, daha kârlı iş kollarına odaklanmak için aniden tüketici ses alanından çıkmaya karar verdi. Bu bağlamda Jabra artık kablosuz kulaklık veya kulakiçi kulaklık üretmeyecek.
    Jabra artık kablosuz kulaklık veya kulakiçi kulaklık üretmeyecek Tam Boyutta Gör
    Danimarkalı şirket Jabra, kısa bir süre önce Elite 10 ve Elite 8 Active kulaklıklarının yükseltilmiş versiyonlarını tanıtmıştı. Bu ürünlerin üzerinden çok geçmeden Jabra, daha kârlı iş kollarına odaklanmak için aniden tüketici ses alanından çıkmaya karar verdi. Firma, bu alanın rekabetçi kalmak için çok pahalı olduğunu öne sürüyor.

    Jabra, tüketini kulaklığı pazarından çıkıyor

    Jabra, Elite 10 ve Elite 8 Active’in yeni versiyonlarını tanıttıktan sonra tüketici kulaklık pazarından tamamen çekildiğini açıkladı. Jabra'nın ana şirketi GN, artan rekabeti öne koyarak artık daha cazip alanlara odaklanmak istediklerini söyledi. Firma Elite ve Talk ses ürün serilerini sonlandırdığını duyurdu.

    Elite 10 ve Elite 8 Active’in Gen 2 modelleri bu ürün serisindeki son iki ürün olacak ancak 2024 ve sonrasında da (envanter bitene kadar) satışlarına normal şekilde devam edilecek. Bu ürünler yine aynı şekilde normal şekilde, kullanım ömürleri boyunca desteklenmeye devam edilecek. Firmanın bundan sonra profesyonel ses, video ve OTC işitme cihazları gibi diğer kategorilere odaklanması bekleniyor.

    Rekabet ve düşük karlılık olsa da Jabra, kablosuz kulaklık üreten ilk şirketlerden biriydi. Elite ürün serisi ise tüketiciler tarafından genellikle olumlu yönde yorumlar alıyordu. Öte yandan Apple, Sony, Sennheiser, Bose ve Samsung gibi devlerin üst seviyelerdeki baskısı Soundcore ve Anker’n rekabetçi seçenekleri Jabra’yı sıkıştırmış olmalı

    Kaynakça https://www.globenewswire.com/news-release/2024/06/11/2896501/0/en/GN-to-gradually-wind-down-its-Elite-and-Talk-product-lines-Strong-performance-in-the-Hearing-division-to-partly-off-set-the-extraordinary-impact-from-the-gradual-wind-down.html https://www.theverge.com/2024/6/12/24176764/jabra-exits-consumer-earbud-market-elite-talk-wireless-bluetooth
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    saçma şiirler 80 tyt 60 ayt kaç bin duster 1.3 tce lpg uyumu konus medullaris l1 vertebra düzeyinde sonlanmaktadır aynı işyerinde birinden hoşlanmak

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