Jabra Elite 10 ve Elite 8 Active duyuruldu: Üst seviye kalite ve dayanıklılık

- Jabra Elite 10
- Elite 10'un temel özellikleri
- Jabra Elite 8 Active
- Elite 8 Active'in temel özellikleri
- Yorumlar
Jabra Elite 10
Jabra önceki modellerindeki tasarımı genel ölçüde korurken malzeme kalitesi ve konfor için ekstra çaba gösterdiğini söylüyor. Firmaya göre Elite 10, önceki Elite 7 Pro'nun sağladığı uyum ile Elite 85t'nin "tüm gün" konforunun bir birleşimi. Jabra ayrıca Elite 10 için ComfortFit adını verdiği, daha az tıkanıklık ve kulak basıncı sağlayan yarı açık bir tasarım geliştirdi. Firma ayrıca uyumluluğu artırmak için yumuşak silikon da kullanıyor.
Jabra, Elite 10'un üretkenlik yönünü de öne çıkarıyor. Altı dahili mikrofon ve ses netliği algoritmaları sayesinde "kristal netliğinde aramalar" vaat ediyor. Bluetooth Çok Noktalı bağlantı, rüzgar gürültüsünü azaltan HearThrough (şeffaflık) modu, otomatik duraklatma, eller serbest sesli asistanlar, hızlı eşleşme, kablosuz şarj ve Bluetooth LE desteği sunulan esneklik özellikleri arasında yer alıyor. IP57 sertifikası ile suya ve toza dayanıklı olan Jabra Elite 10, pil ömrü açısından ANC açıkken kesintisiz altı saatlik (şarj kutusuyla birlikte 27 saat) bir kullanım sunuyor.
Jabra Elite 10, eylül ayında 250 dolar fiyat etiketiyle birlikte krem, kakao, titanyum siyahı, parlak siyah ve mat siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacak.
Elite 10'un temel özellikleri
- Dolby Head Tracking ve Dolby Atmos desteği
- Jabra ComfortFit teknolojisi
- 6 mikrofonlu çağrı teknolojisi
- Jabra'nın standart ANC'sine göre 2 kat daha fazla gürültüyü engelleyen Jabra Advanced ANCTM
- Rüzgar gürültüsünü azaltan HearThrough teknolojisi
- ANC açıkken 6 saatlik pil (kılıfla 27 saat)
- IP57 derecesi
- Bluetooth Çok Noktalı bağlantı
- Sesli Asistan, Hızlı eşleştirme, Swift eşleştirme, Spotify Tap oynatma
- Bluetooth Düşük Enerji (LE) ve LC3, LC3plus codec desteği (gelecek)
Jabra Elite 8 Active
Dağa tırmanıyor, bisiklet sürüyor ve ağır egzersizler yapıyorsanız, aynı zamanda da kulaklıklarınızın sağlam olmasını istiyorsanız Jabra Elite 8 Active size göre olabilir. Firma, daha önce de egzersiz dostu Active modelleri üretmiş olsa da, bu yeni seçenek işleri birkaç adım öteye taşıyor. Zira firma, Elite 8 Active'i “dünyanın en sağlam kulaklıkları” olarak lanse ediyor.
Ses açısından ise Elite 8 Active 6mm sürücülere ve Dolby Audio desteğine sahip. Atmos değil ama muhtemelen standart sesten daha iyi. Ayrıca, Elite 10'daki "gelişmiş" gürültü engelleme kadar güçlü olmasa da, ortamınıza otomatik olarak uyum sağlayan uyarlanabilir ANC de var. Jabra, kulaklıkların ANC açıkken 8 saate kadar dinleme süresi ve kılıfla birlikte toplam 32 saat dinleme süresi sağladığını söylüyor. Rüzgar gürültüsünü azaltan HearThrough (şeffaflık) modu, akıllı saat bağlantısı (HFP, A2DP ve AVRCP Bluetooth profilleri), Google Asistan, hızlı eşleştirme, Spotify Tap ve Bluetooth LE de cihazda sunuluyor.
Jabra Elite 8 Active, bugün itibariyle karamel, kakao, lacivert, siyah ve koyu gri renk seçenekleriyle 200 dolardan satışa sunuldu. Şimdilik her iki ürünün de Türkiye fiyatı belli değil.
Elite 8 Active'in temel özellikleri
- IP68 sınıfı toz, su, ter geçirmemezlik
- 1 metreden düşmeye dayanıklı kulaklıklar ile IP54 sınıfı toz ve su sıçramasına dayanıklı şarj kutusu
- Dolby Audio
- Jabra ShakeGripTM teknolojisi
- Uyarlanabilir Hibrit ANC
- Rüzgar gürültüsü azaltıcı HearThroughTM
- 6 mikrofonlu çağrı teknolojisi
- 6mm hoparlörler
- 8 saate kadar pil ömrü ve kılıfla 32 saate kadar pil ömrü (ANC açık)
- Kararlı akıllı saat bağlantısı
- Google Asistan, Fast Pair, Swift Pair ve Spotify Tap oynatma
- Bluetooth Çok Noktalı bağlantı Bluetooth Düşük Enerji (LE) ve LC3, LC3plus codec desteği (gelecek)
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.