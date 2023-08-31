Jabra Elite 10 ve Elite 8 Active duyuruldu: Üst seviye kalite ve dayanıklılık

Tam Boyutta Gör Samsung ve Apple’ın kulaklık alanında daya fazla boy göstermesi eski kulaklık üreticilerinin öne çıkması giderek zorlaştırıyor. Jabra gibi kategorinin en önemli markaları bile geniş ürün yelpazesine rağmen bazen bu karmaşanın içinde kaybolabiliyor. Bu yüzden Jabra bugün, her biri çok farklı kullanım alanlarını hedefleyen iki yeni premium kulaklığı aynı anda duyurdu: Jabra Elite 10 ve Elite 8 Active.

Jabra Elite 10

Jabra önceki modellerindeki tasarımı genel ölçüde korurken malzeme kalitesi ve konfor için ekstra çaba gösterdiğini söylüyor. Firmaya göre Elite 10, önceki Elite 7 Pro'nun sağladığı uyum ile Elite 85t'nin "tüm gün" konforunun bir birleşimi. Jabra ayrıca Elite 10 için ComfortFit adını verdiği, daha az tıkanıklık ve kulak basıncı sağlayan yarı açık bir tasarım geliştirdi. Firma ayrıca uyumluluğu artırmak için yumuşak silikon da kullanıyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Elite 10'daki en önemli gelişme Dolby Atmos desteği. Dolby'nin sürükleyici sesine sahip ilk Jabra modeli olan bu kulaklıklar aynı zamanda şirketin kafa takip teknolojisini de destekliyor. Elite 10, 10 mm sürücülere ve Jabra'nın kulak kanalını ölçmek için infrasonik dalgalar kullanarak çevrenize otomatik olarak uyum sağladığını söylediği "gelişmiş" aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip. Şirket bu gelişmiş ANC'nin "standart" gürültü engelleme sistemine kıyasla iki kat daha fazla gürültüyü engellediğini iddia ediyor.

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Jabra, Elite 10'un üretkenlik yönünü de öne çıkarıyor. Altı dahili mikrofon ve ses netliği algoritmaları sayesinde "kristal netliğinde aramalar" vaat ediyor. Bluetooth Çok Noktalı bağlantı, rüzgar gürültüsünü azaltan HearThrough (şeffaflık) modu, otomatik duraklatma, eller serbest sesli asistanlar, hızlı eşleşme, kablosuz şarj ve Bluetooth LE desteği sunulan esneklik özellikleri arasında yer alıyor. IP57 sertifikası ile suya ve toza dayanıklı olan Jabra Elite 10, pil ömrü açısından ANC açıkken kesintisiz altı saatlik (şarj kutusuyla birlikte 27 saat) bir kullanım sunuyor.

Jabra Elite 10, eylül ayında 250 dolar fiyat etiketiyle birlikte krem, kakao, titanyum siyahı, parlak siyah ve mat siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Elite 10'un temel özellikleri

Dolby Head Tracking ve Dolby Atmos desteği

Jabra ComfortFit teknolojisi

6 mikrofonlu çağrı teknolojisi

Jabra'nın standart ANC'sine göre 2 kat daha fazla gürültüyü engelleyen Jabra Advanced ANCTM

Rüzgar gürültüsünü azaltan HearThrough teknolojisi

ANC açıkken 6 saatlik pil (kılıfla 27 saat)

IP57 derecesi

Bluetooth Çok Noktalı bağlantı

Sesli Asistan, Hızlı eşleştirme, Swift eşleştirme, Spotify Tap oynatma

Bluetooth Düşük Enerji (LE) ve LC3, LC3plus codec desteği (gelecek)

Jabra Elite 8 Active

Dağa tırmanıyor, bisiklet sürüyor ve ağır egzersizler yapıyorsanız, aynı zamanda da kulaklıklarınızın sağlam olmasını istiyorsanız Jabra Elite 8 Active size göre olabilir. Firma, daha önce de egzersiz dostu Active modelleri üretmiş olsa da, bu yeni seçenek işleri birkaç adım öteye taşıyor. Zira firma, Elite 8 Active'i “dünyanın en sağlam kulaklıkları” olarak lanse ediyor.

Tam Boyutta Gör ABD ordusunun Sağlamlaştırılmış Elektronik Standardı (810H) için gerekli olan nem, yüksek sıcaklık, yağmur ve irtifayı içeren tüm testleri geçen kulaklıklarda IP68 toz ve su geçirmezlik (şarj kutusu IP54) sertifikası da sunuluyor. Jabra dayanıklılığı burada da bitirmiyor, ayrıaca kulaklar için Yüksek Hızlandırılmış Korozyon Testi (HACT) de gerçekleştirdi.

Ses açısından ise Elite 8 Active 6mm sürücülere ve Dolby Audio desteğine sahip. Atmos değil ama muhtemelen standart sesten daha iyi. Ayrıca, Elite 10'daki "gelişmiş" gürültü engelleme kadar güçlü olmasa da, ortamınıza otomatik olarak uyum sağlayan uyarlanabilir ANC de var. Jabra, kulaklıkların ANC açıkken 8 saate kadar dinleme süresi ve kılıfla birlikte toplam 32 saat dinleme süresi sağladığını söylüyor. Rüzgar gürültüsünü azaltan HearThrough (şeffaflık) modu, akıllı saat bağlantısı (HFP, A2DP ve AVRCP Bluetooth profilleri), Google Asistan, hızlı eşleştirme, Spotify Tap ve Bluetooth LE de cihazda sunuluyor.

Jabra Elite 8 Active, bugün itibariyle karamel, kakao, lacivert, siyah ve koyu gri renk seçenekleriyle 200 dolardan satışa sunuldu. Şimdilik her iki ürünün de Türkiye fiyatı belli değil.

Elite 8 Active'in temel özellikleri

IP68 sınıfı toz, su, ter geçirmemezlik

1 metreden düşmeye dayanıklı kulaklıklar ile IP54 sınıfı toz ve su sıçramasına dayanıklı şarj kutusu

Dolby Audio

Jabra ShakeGripTM teknolojisi

Uyarlanabilir Hibrit ANC

Rüzgar gürültüsü azaltıcı HearThroughTM

6 mikrofonlu çağrı teknolojisi

6mm hoparlörler

8 saate kadar pil ömrü ve kılıfla 32 saate kadar pil ömrü (ANC açık)

Kararlı akıllı saat bağlantısı

Google Asistan, Fast Pair, Swift Pair ve Spotify Tap oynatma

Bluetooth Çok Noktalı bağlantı Bluetooth Düşük Enerji (LE) ve LC3, LC3plus codec desteği (gelecek)

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Jabra Elite 10 ve Elite 8 Active: İşte özellikleri ve fiyatı