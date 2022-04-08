Terra ekosistemi 200 milyon dolarlık AVAX aldı

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Kendi para biriminden birikimi açısından en büyük ikinci ekosistem haline gelen Terra LUNA ekosistemi büyümesine devam ediyor. 10 milyar dolarlık Bitcoin alımının ardından şimdi de AVAX alımı başladı.

Terra LUNA’dan dev atılım

Ekosistemin kurucusu konumundaki Terraform Labs, rezervlerin yönetimi için Luna Foundation Guard – LFG girişimine yetki vermişti. İkili bu hafta AVAX Vakfı’ndan 200 milyon dolarlık AVAX aldığını duyurdu. Bunun 100 milyon doları LUNA ile ödendi.

NEAR Protocol büyüyor 1 gün önce eklendi

LUNA ekosisteminin stabil parası UST bugün 16.7 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Terra bunu destekleyebilmek için kritik birikimler satın almaya devam ediyor. Terra ekosistemi UST birikimleri için yüzde 20 seviyesinde kâr payı dağıtıyor.

Stabil paralar özellikle volatil para birimlerinde durmak istemeyenlerin tercihi oluyor. Bu bakımdan kripto para ekosistemleri yatırımcıları kendi taraflarına çekebilmek için stabil para geliştirmeye başladı. TRX, Huobi, Binance buna en büyük örnekler. Yakın zamanda NEAR protokolü de USN stabil parasını çıkaracak ve yüzde 20 kâr payı ile birikim havuzları başlatacak.



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