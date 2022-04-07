Jack Dorsey'in ilk tweetinin NFT'sine 48 milyon dolar teklif geldi

Tam Boyutta Gör

Twitter‘ın kurucu ortağı Jack Dorsey‘in ilk tweet’i, geçtiğimiz yılın Mart ayında ilk kez satışa sunulmuştu. Popüler NFT platformu Opensea‘de Jack Dorsey‘in ilk tweet’i için yeni bir fiyat teklifi edildi. Yaklaşık bir yıl önce 2,9 milyon dolara satılan NFT için yeni teklif, 16 katı fiyatla geldi. Söz konusu olan NFT için, sahibi olan Sina Estavi, yaklaşık 48 milyon dolar değerine 14.969 Ethereum istedi.

Elon Musk, Twitter'ın yönetim kuruluna katılıyor 1 gün önce eklendi

Bilindiği üzere dünyanın ilk tweet’i de olan “Twttr’ımı kuruyorum” paylaşımı için Jack Dorsey de Sina Estavi’ye bir yanıt verdi. Jack Dorsey, satıştan elde ettiği gelirin yüzde 50’sini bağış yapacağını söyleyen Estavi’ye “Neden yüzde 99 değil?” şeklinde bir soru yöneltti. Bunun yanında Dorsey paylaşımına Elon Musk‘ı da ekledi.

Öte yandan Twitter hisseleri, pazartesi günü, Musk’ın şirkette yüzde 9,2 hisseyi aldığına dair haberler çıktığında yüzde 27 oranında bir artış gösterdi. 21 Mart 2006 tarihinde ilk paylaşımını yaparak Twitter’ı başlatan kurucu, Kasım 2021’de CEO‘luktan istifa ettiğini hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Jack Dorsey’in ilk Tweet’i için 48 milyon dolar teklif edildi