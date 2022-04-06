Twitter duyurdu: Elon Musk yönetim kuruluna katılıyor

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde Twitter’dan büyük bir hisse satın alan ve şirketin en büyük hissedarlarından biri haline gelen ünlü milyarder Elon Musk, Dev sosyal medya platformu tarafından şirketin yönetim kuruluna atandı.

Yeni karar olumlu karşılandı

Bildirilenlere göre Twitter’ın 2024 yılında düzenlenecek yıllık genel kuruluna kadar ikinci sınıf yönetim kurulu üyeliği yapması beklenen Musk, görev süresi boyunca şirketin yüzde 14.9’dan fazla hissesine sahip olamayacak. Ünlü milyarderin yönetim koltuğunda ne kadar etkisi olacağını söylemek için çok erken olsa da, kullanıcılara daha fazla ifade özgürlüğü sunmak için yeni kararlara imza atabileceğini söyleyebiliriz.

Elon Musk, Twitter'da sordu: Düzenleme tuşu istiyor musunuz? 1 gün önce eklendi

Musk’ın yönetim kutuluna atanmasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Twitter CEO’su Parag Agrawal, ünlü milyarderin hem sosyal ağa tutkulu bir şekilde inanması hem de ciddi bir eleştirmen olması sebebiyle değerli olacağını dile getirdi. Twitter'ın kurucu ortağı ve eski CEO'su Jack Dorsey ise, yeni karara sevindiğini ve ''Musk’ın dünyamızı ve Twitter’ın bu dünyadaki rolünü önemsediğini'' belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.