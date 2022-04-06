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    Twitter duyurdu: Elon Musk yönetim kuruluna katılıyor

    Twitter'a büyük eleştirilerde bulunan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, platformun yüzde 9.2'lik hissesini satın almasının ardından şirketin yönetim kuruluna katılıyor.
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    Elon Musk, Twitter'ın yönetim kuruluna katılıyor
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    Geçtiğimiz günlerde Twitter’dan büyük bir hisse satın alan ve şirketin en büyük hissedarlarından biri haline gelen ünlü milyarder Elon Musk, Dev sosyal medya platformu tarafından şirketin yönetim kuruluna atandı.

    Yeni karar olumlu karşılandı

    Bildirilenlere göre Twitter’ın 2024 yılında düzenlenecek yıllık genel kuruluna kadar ikinci sınıf yönetim kurulu üyeliği yapması beklenen Musk, görev süresi boyunca şirketin yüzde 14.9’dan fazla hissesine sahip olamayacak. Ünlü milyarderin yönetim koltuğunda ne kadar etkisi olacağını söylemek için çok erken olsa da, kullanıcılara daha fazla ifade özgürlüğü sunmak için yeni kararlara imza atabileceğini söyleyebiliriz.

    Musk’ın yönetim kutuluna atanmasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Twitter CEO’su Parag Agrawal, ünlü milyarderin hem sosyal ağa tutkulu bir şekilde inanması hem de ciddi bir eleştirmen olması sebebiyle değerli olacağını dile getirdi. Twitter'ın kurucu ortağı ve eski CEO'su Jack Dorsey ise, yeni karara sevindiğini ve ''Musk’ın dünyamızı ve Twitter’ın bu dünyadaki rolünü önemsediğini'' belirtti.

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    C
    Ceydaglc05 5 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 6 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 6 gün önce

    direk 10k

    LooF 6 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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