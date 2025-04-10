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    Black Mirror 7. sezon Netflix'te izleyici ile buluştu

    Netflix'in sevilen bilim kurgu dizisi Black Mirror 7. sezonuyla ekranlara geri döndü. Heyecanla beklenen yeni sezon izleyici ile buluşurken, yanında onunla bağlantılı bir oyun da yayınlandı.
    Black Mirror 7. sezon Tam Boyutta Gör
    Teknolojinin hayatımızda yarattığı ve önümüzdeki yıllarda yaratacağı değişikliklerin ürkütücü yüzünü gözler önüne seren Black Mirror, bugün yeni sezonuyla ekranlara geri döndü. Dizinin heyecanla beklenen 7. sezonu, bu sabah itibarıyla Netflix'teki yerini aldı.

    Yeni sezonun oyuncu kadrosunda pek çok ünlü isim bulunuyor. Bunların başında Paul Giamatti, Awkwafina, Emma Corrin, Peter Capaldi ve Rashida Jones geliyor. Ayrıca Cristin Milioti, Chris O'Dowd, Issa Rae, Siena Kelly, Billy Magnussen, Rosy McEwen, Paul G. Raymond, Tracee Ellis Ross, Jimmi Simpson, Patsy Ferran, Lewis Gribben gibi isimler de yeni sezonda izleyici karşısına çıkıyor.

    Black Mirror 7. Sezonda Eski Sezonlarla Bağlantılı Bölümler de Var

    Bildiğiniz gibi Black Mirror normalde tek bölümlük hikâyeler anlatıyor. Bu yüzden bu bölümlerdeki hikâyeler bir daha ziyaret edilmiyor. Ancak 7. sezonda bu durum biraz değişiyor. Yeni sezonda, 4. sezonun en sevilen bölümlerinden olan USS Callister'ın devamı niteliğinde de bir bölüm bulunuyor. Aynı hikâyeyi sürdüren bu bölümde USS Callister ekibi yeniden bir araya geliyor. Diğer yandan interaktif bir film gibi işleyen Black Mirror: Bandersnatch'te Will Poulter'ın hayat verdiği karakter de 7. sezonda yeni bir bölümle geri dönüyor.

    Black Mirror 7. Sezon ile Bağlantılı Bir Oyun da Yayınlandı

    Son dönemde oyun tarafında da varlık gösteren Netflix, Black Mirror'ın 7. sezonunun çıkışına paralel olarak diziyle bağlantılı bir oyun da yayınladı. Yeni sezonun yedinci bölümü olan Plaything'de bahsi geçen Thronglets adlı oyun, gerçek hayatta da oyunseverlere sunuldu. İzleyiciler, yedinci bölümde görülen bu oyunu açıp oynayabilecekler.

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    M
    moffaka 1 gün önce

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