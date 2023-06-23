Titanik’in yönetmeni James Cameron: "Yaşananlar Titanik'e benziyor"

Cameron: “Felaketten şüphelendim”
Titanik, 1997 yılında Kate Winslet ile Leonardo DiCaprio başrolleriyle vizyona girerek sinemanın tarihine kazındı. Bunu sağlayan yönetmen James Cameron ise esasında batık Titanik’in enkazına 33 kez dalış gerçekleştirmiş durumda. Cameron, yaptığı açıklamada denizaltı kaybolduğunda pazar günü bir gemide olduğunu ve pazartesi gününe kadar haber alamadığını söyledi. Denizaltının aynı anda hem navigasyonunu hem de iletişimini kaybettiğini öğrendiğinde, hemen bir felaketten şüphelendiğini söyledi.
"Ne olduğunu iliklerime kadar hissettim. Denizaltının elektronik aksamının bozulması, iletişim sisteminin bozulması ve izleme transponderinin aynı anda bozulması… Denizaltının başına gelenleri anladım.”
Cameron, haberi duyar duymaz hemen derin denizaltı topluluğundaki bazı bağlantılarını aradığını ve bir saat içinde aşağıdaki gerçekleri öğrendim. Cameron, denizaltı ile iletişimin 3500 metreden 3800 metrelik dibe doğru inerken kesildiğini söyledi. Cameron, hem iletişimin hem de navigasyonun aynı anda kesildiğini belirtirken “Bir felaket olayı olmadan ikisini de aynı anda kaybetmezsiniz, enerjisi yüksek bir felaket olmalı. Aklıma ilk gelen bir içe doğru patlama olduğuydu.”
“Korkunç bir ironi”
Titan’ın parçaları bulundu
Yetkililer, bulunan denizaltı parçalarının, "feci bir patlama" sonucu ortaya çıktığını belirtti ve kazanın Titanik enkazının uç tarafından 478 metre uzakta tespit edildiği vurgulandı. Okyanusun bu derinliğindeki inanılmaz basınç koşullarında mürettebatın hiçbir şey hissetmeden milisaniyeler içerisinde hayatlarını kaybettikleri belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D