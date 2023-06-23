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    Titanik’in yönetmeni James Cameron: "Yaşananlar Titanik'e benziyor"

    Titanik gibi en ikonik filmlerin yönetmeni James Cameron, içe doğru bir patlamayla parçalara ayrılan kayıp Titan denizaltısı hakkında konuştu: “Bir felaket olduğunu hissettim”
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    James Cameron, Titan denizaltısı hakkında konuştu: 'Titank gibi' Tam Boyutta Gör
    1997'de Titanik filmini yöneten James Cameron, BBC'ye verdiği demeçte Titan denizaltısının kaybını "iliklerine kadar" hissettiğini söyledi. Bununla birlikte Cameron, Titan denizaltısının başına gelen felaketi günler öncesinden tahmin ettiğini de açıklamalarında paylaştı.

    Cameron: “Felaketten şüphelendim”

    Titanik, 1997 yılında Kate Winslet ile Leonardo DiCaprio başrolleriyle vizyona girerek sinemanın tarihine kazındı. Bunu sağlayan yönetmen James Cameron ise esasında batık Titanik’in enkazına 33 kez dalış gerçekleştirmiş durumda. Cameron, yaptığı açıklamada denizaltı kaybolduğunda pazar günü bir gemide olduğunu ve pazartesi gününe kadar haber alamadığını söyledi. Denizaltının aynı anda hem navigasyonunu hem de iletişimini kaybettiğini öğrendiğinde, hemen bir felaketten şüphelendiğini söyledi.

    "Ne olduğunu iliklerime kadar hissettim. Denizaltının elektronik aksamının bozulması, iletişim sisteminin bozulması ve izleme transponderinin aynı anda bozulması… Denizaltının başına gelenleri anladım.”

    Cameron, haberi duyar duymaz hemen derin denizaltı topluluğundaki bazı bağlantılarını aradığını ve bir saat içinde aşağıdaki gerçekleri öğrendim. Cameron, denizaltı ile iletişimin 3500 metreden 3800 metrelik dibe doğru inerken kesildiğini söyledi. Cameron, hem iletişimin hem de navigasyonun aynı anda kesildiğini belirtirken Bir felaket olayı olmadan ikisini de aynı anda kaybetmezsiniz, enerjisi yüksek bir felaket olmalı. Aklıma ilk gelen bir içe doğru patlama olduğuydu.”

    “Korkunç bir ironi”

    James Cameron, Titan denizaltısı hakkında konuştu: 'Titank gibi' Tam Boyutta Gör
    Cameron ayrıca Titan ve mürettebatının kaybında "korkunç bir ironi" olduğunu öne sürerek bunu 1912'de Titanik'in kaybına benzetti ve "Şimdi elimizde ne yazık ki aynı uyarıları dikkate almama ilkelerine dayanan bir başka enkaz var. OceanGate uyarılmıştı." dedi. Cameron, kendisi de dahil olmak üzere derin su altı topluluğundan bazılarının OceanGate'e bir mektup yazarak “felakete giden bir yolda olduklarını” söylediğini belirtti. 2018 yılına dayanan belgeler Titan’ın güvenli olmadığını gösteriyordu. Titanik'in kaptanı da önlerinde buzdağı olduğu raporlarını görmezden gelerek rotaya tam hız devam etmişti.

    Titan’ın parçaları bulundu

    James Cameron, Titan denizaltısı hakkında konuştu: 'Titank gibi' Tam Boyutta Gör
    Perşembe günü uzaktan kontrol edilen bir denizaltının görevlendirilmesiyle OceanGate'e ait olan Titan aracının enkaz parçaları bulundu. Kuzey Atlantik'te kaybolan ve Titanik enkazını görmek için yola çıkan Titan denizaltısındaki beş kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, mürettebatın denizaltıdaki basınç kaybından kaynaklanan içe doğru bir patlama sonucu hayatını kaybettiklerini duyurdu.

    Yetkililer, bulunan denizaltı parçalarının, "feci bir patlama" sonucu ortaya çıktığını belirtti ve kazanın Titanik enkazının uç tarafından 478 metre uzakta tespit edildiği vurgulandı. Okyanusun bu derinliğindeki inanılmaz basınç koşullarında mürettebatın hiçbir şey hissetmeden milisaniyeler içerisinde hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

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    E
    ertu55 42 dakika önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 4 saat önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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