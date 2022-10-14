Ayda mahsur kaldım dedi, 30 bin dolar dolandırdı

Tam Boyutta Gör Son dönemde telefon veya email ile özellikle yaşlı insanların dolandırıldığını görüyoruz. Her gün farklı bir yöntem deneyen dolandırıcılar son olarak Uluslararası Uzay İstasyonu’nu kullandı.

Ayda mahsur kalmış

Japonya’da meydana gelen olayda 65 yaşındaki bir kadının bir dolandırıcı tarafından kandırıldığı belirtiliyor. Dolandırıcı Ay yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu’nda mahsur kaldığını ve Dünyaya dönmek için 30 bin dolara ihtiyaç duyduğunu belirtmiş. Ayrıca telefon çekmediği için de sevgilisi ile görüşemediğini da vurgulamış.

Yapay zekâ resim oluşturuyor 2 ay önce eklendi

Yaşlı kadının bu yalanlara inandığı ve dolandırıcıya 4 parti olmak üzere istediği parayı gönderdiği ifade ediliyor. Sonrasında şüphelenen yaşlı kadın yetkililere haber verdiğinde gerçek ortaya çıkmış. Dolandırıcı yakalandı mı ya para geri alındı mı bilinmiyor ancak artık kandırmanın da bir sınırı olmadığını anlıyoruz.

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