James Webb teleskobu galaksiyi "sömüren" süper kütleli kara delik keşfetti

Galaksiyi sömüren kara delik
Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre GS-9209, büyük bir sakin galaksi olma özelliğini taşıyor. Bilim insanları, GS-9209'un Büyük Patlama'dan sadece 800 milyon yıl sonra Samanyolu kadar çok yıldız oluşturduğunu söyledi. Ancak yapılan gözlemler sonucunda Edinburgh ekibi GS-9209'un yeni yıldızlar oluşturmayı bıraktığını tespit etti. Zira galaksi şu anda 40 milyar Güneşlik bir birleşik kütleye ev sahipliği yapıyor - bu da kabaca Samanyolu'nda bulunan tahmini kütlenin onda birine eşit.
İngiliz araştırmacılar GS-9209 kara deliğinin bu kadar büyük olmasının "geçmişte çok aktif olması gerektiği" anlamına geldiğini belirtiyorlar. Karadelik, galaksisini adeta sömürürken birikme süreci sırasında yayılan tüm enerji "galaksiyi" ciddi şekilde bozmuş ve gazın yeni yıldızlar oluşturmak üzere çökmesini engellemiş olmalı.Çalışmayı yöneten Adam Carnall ise yaptığı açıklamada "Süper kütleli kara delik için gördüğümüz kanıtlar gerçekten beklenmedikti. Bu, JWST olmadan asla göremeyeceğimiz türden bir ayrıntı." dedi.Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41586-023-06158-6 https://www.theguardian.com/science/2023/may/26/supermassive-black-hole-galaxy-gs9209-larger-expected Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)