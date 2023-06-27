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    James Webb Uzay Teleskobu ilk kez çok önemli bir karbon molekülü tespit etti

    James Webb Uzay Teleskobu, önemli bilimsel keşiflerine bir yenisini daha ekledi. Uzay teleskobu son olarak önemli bir karbon molekülü olan metil katyonunu ilk kez tespit etti.
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    James Webb Uzay Teleskobu ilk kez önemli bir molekül tespit etti Tam Boyutta Gör
    Gökbilimciler James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak uzayda ilk kez çok önemli bir karbon molekülü tespit ettiler. NASA'ya göre, metil katyon ya da CH3+ olarak adlandırılan bileşik, Orion Nebulası'nda Dünya'dan 1.350 ışık yılı uzaklıkta bulunan genç bir yıldız sisteminde ilk defa keşfedildi.

    James Webb'in gözünden yine kaçmadı

    Karbon bileşikleri bilim insanları için ilgi çekicidir çünkü bildiğimiz ve anladığımız şekliyle tüm yaşamın temelini oluştururlar. Metil katyonu ise daha karmaşık karbon bazlı moleküllerin oluşmasına yardımcı olan kilit bir bileşen olarak kabul ediliyor. Dünya'da yaşamın nasıl başladığını ve geliştiğini anlamak, araştırmacıların evrenin başka yerlerinde de yaşamın mümkün olup olmadığını belirlemelerine yardımcı olabilir.

    James Webb, bu önemli gözlemini gelişmiş kızılötesi kamerasıyla elde etti. Uzay gözlemevi, genç bir kırmızı cüce yıldızın etrafında dönen d203-506 adlı bir öngezegen diskinde metil katyonu tespit etti. Bu noktayı Güneş sisteminin ilk dönemleri olarak gözünüzde canlandırabilirsiniz. Büyük ölçüde gaz ve tozdan oluşan bu diskler, yıldız oluşumundan arta kalan kalıntılardır. Gezegenler bu büyük yıldız halelerinde doğar ve gezegen sistemleri haline gelir.

    Daha önce tespit edilememişti

    James Webb Uzay Teleskobu ilk kez önemli bir molekül tespit etti Tam Boyutta Gör
    Kırmızı cüce yıldızlar Güneş’imizden çok daha küçük ve soğuktur, ancak d203-506 sistemi hala komşu genç, büyük kütleli yıldızlardan gelen güçlü morötesi ışıklara maruz kalmakta. Çoğu senaryoda, UV radyasyonunun organik molekülleri yok etmesi beklenir, ancak ekip aslında radyasyonun metil katyonunun oluşmasına izin veren gerekli bir enerji kaynağı sağlayabileceğini tahmin ediyor. Metil katyon oluştuktan sonra, uzaydaki düşük sıcaklıklarda bile daha karmaşık karbon moleküllerinin oluşmasına izin veren ek kimyasal reaksiyonlara yol açması beklenebilir.

    Metil katyonu evrende en bol bulunan molekül olan hidrojenle verimli bir şekilde reaksiyona girmezken, çok çeşitli diğer moleküllerle reaksiyona girebiliyor. Bu kimyasal özelliği nedeniyle gökbilimciler uzun zamandır CH3+'ü yıldızlararası organik kimyanın önemli bir yapı taşı olarak görüyorlardı. Ancak metil katyonu şimdiye kadar uzayda tespit edilmemişti.

    Fransa'daki Paris-Saclay Üniversitesi Orsay Moleküler Bilimler Enstitüsü'nde araştırmacı olan Marie-Aline Martin-Drumel yaptığı açıklamada, "Bu tespit sadece Webb'in inanılmaz hassasiyetini doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda CH3+'ün yıldızlararası kimyadaki varsayılan merkezi önemini de teyit ediyor" dedi. Ne yazık ki, diskin kendisinde çok az su var gibi görünüyor, bu da bildiğimiz şekliyle yaşamın oluşumunu eninde sonunda engelleyecek bir durum.

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 4 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 4 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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