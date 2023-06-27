James Webb Uzay Teleskobu ilk kez çok önemli bir karbon molekülü tespit etti

James Webb'in gözünden yine kaçmadı
Karbon bileşikleri bilim insanları için ilgi çekicidir çünkü bildiğimiz ve anladığımız şekliyle tüm yaşamın temelini oluştururlar. Metil katyonu ise daha karmaşık karbon bazlı moleküllerin oluşmasına yardımcı olan kilit bir bileşen olarak kabul ediliyor. Dünya'da yaşamın nasıl başladığını ve geliştiğini anlamak, araştırmacıların evrenin başka yerlerinde de yaşamın mümkün olup olmadığını belirlemelerine yardımcı olabilir.
James Webb, bu önemli gözlemini gelişmiş kızılötesi kamerasıyla elde etti. Uzay gözlemevi, genç bir kırmızı cüce yıldızın etrafında dönen d203-506 adlı bir öngezegen diskinde metil katyonu tespit etti. Bu noktayı Güneş sisteminin ilk dönemleri olarak gözünüzde canlandırabilirsiniz. Büyük ölçüde gaz ve tozdan oluşan bu diskler, yıldız oluşumundan arta kalan kalıntılardır. Gezegenler bu büyük yıldız halelerinde doğar ve gezegen sistemleri haline gelir.
Daha önce tespit edilememişti
Metil katyonu evrende en bol bulunan molekül olan hidrojenle verimli bir şekilde reaksiyona girmezken, çok çeşitli diğer moleküllerle reaksiyona girebiliyor. Bu kimyasal özelliği nedeniyle gökbilimciler uzun zamandır CH3+'ü yıldızlararası organik kimyanın önemli bir yapı taşı olarak görüyorlardı. Ancak metil katyonu şimdiye kadar uzayda tespit edilmemişti.
Fransa'daki Paris-Saclay Üniversitesi Orsay Moleküler Bilimler Enstitüsü'nde araştırmacı olan Marie-Aline Martin-Drumel yaptığı açıklamada, "Bu tespit sadece Webb'in inanılmaz hassasiyetini doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda CH3+'ün yıldızlararası kimyadaki varsayılan merkezi önemini de teyit ediyor" dedi. Ne yazık ki, diskin kendisinde çok az su var gibi görünüyor, bu da bildiğimiz şekliyle yaşamın oluşumunu eninde sonunda engelleyecek bir durum.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D