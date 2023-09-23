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    Jüpiter'in buzlu uydusu Europa'da yaşamın ayak izi keşfedildi

    Göreve başladığından beri inanılmaz başarılara imza atan James Webb Uzay Teleskobu bu kez merceğini Jüpiter'in buzlu uydusu Europa’ya çevirdi ve ilk karbon kanıtını tespit etti.
    Jüpiter'in buzlu uydusu Europa'da yaşamın ayak izi keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları bir süredir Europa'nın buzlu kabuğunun altında su okyanuslarının yattığının farkındaydı ancak bu okyanusların yaşamı desteklemek için doğru kimyaya sahip olup olmadığını bilmiyorlardı. Ancak bir süre önce James Webb Uzay Teleskobu (JWST) tarafından yapılan gözlemler Europa'nın tuzlu sıvı okyanuslarından kaynaklanan karbondioksiti tespit etti.

    Dolayısıyla bu keşif, canlılar için hayati bir element olan karbonun keşfedilmesi, bu uydunun potansiyel olarak yaşanabilir olduğuna dair önemli çıkarımları beraberinde getiriyor.

    Europa'da yaşamın sinyalleri

    Araştırmanın baş yazarı ve NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi bilim insanı Geronimo Villanueva yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Dünya'da yaşam kimyasal çeşitliliği sever. Biz karbon temelli bir yaşamız. Europa'nın okyanusunun kimyasını anlamak, bildiğimiz şekliyle yaşama elverişli olup olmadığını ya da yaşam için iyi bir yer olup olmadığını belirlememize yardımcı olacak.”

    Jüpiter'in buzlu uydusu Europa'da yaşamın ayak izi keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Daha da heyecan verici olan şey ise, JWST'nin NIRSpec aygıtı ile kızılötesinde yapılan gözlemlere sonucunda karbon moleküllerinin Europa'ya göktaşı çarpması veya diğer dış kaynaklar yoluyla gelmediğinin tespit edilmiş olması. Gözlem ekibi tarafından yapılan açıklamalara göre Europa'nın yüzeyinde gördüğümüz karbonun okyanustan geldiğine dair gözlemsel kanıtlara sahibiz.

    JWST, Jüpiter'in dört büyük Galilean uydusundan en küçüğü olan Europa'nın etrafındaki karbondioksitin en çok Tara Regio adı verilen jeolojik olarak genç bir bölgede bol miktarda bulunduğunu gözlemledi. Yüzey buzunun "kaos arazisi" olarak adlandırılan bu bölgede bozulmuş olması, Europa'nın buzlu yüzeyi ile yüzey altı okyanusu arasında malzeme alışverişi olduğunu gösteriyor.

    Jüpiter'in buzlu uydusu Europa'da yaşamın ayak izi keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Hubble Uzay Teleskobu'nun önceki gözlemleri Tara Regio'da okyanus kaynaklı tuza dair kanıtlar gösteriyordu. Şimdi karbondioksitin de orada yoğun bir şekilde bulunduğunu görüyoruz. Bunun, karbonun muhtemelen nihai kaynağının iç okyanus olabileceği düşünülüyor. Öte yandan bulguların gelecekteki diğer görevler için de önemli sonuçları var. NASA, Ekim 2024'te Europa Clipper uzay aracını fırlatacak ve bu araç Jovian sistemine (Jüpiter ve uyduları) giderek Europa'nın yüzey altı okyanuslarının yaşamı destekleyip desteklemediğini belirlemek üzere detaylı bir araştırma yapacak.

    JWST'nin elde ettiği bulgular, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Jüpiter Buzlu Aylar Kaşifi (JUICE) misyonu tarafından Jüpiter ve uydularının araştırılmasına da yardımcı olabilir. JUICE, Nisan 2023'te Europa ve diğer büyük Jovian uyduları Callisto ve Ganymede’yi incelemek için şu anda yolculuğunu sürdürüyor. Bu iki uyduda da geniş okyanusların olduğu düşünülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 2 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 2 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 2 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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