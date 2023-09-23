Jüpiter'in buzlu uydusu Europa'da yaşamın ayak izi keşfedildi

Dolayısıyla bu keşif, canlılar için hayati bir element olan karbonun keşfedilmesi, bu uydunun potansiyel olarak yaşanabilir olduğuna dair önemli çıkarımları beraberinde getiriyor.
Europa'da yaşamın sinyalleri
Araştırmanın baş yazarı ve NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi bilim insanı Geronimo Villanueva yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Dünya'da yaşam kimyasal çeşitliliği sever. Biz karbon temelli bir yaşamız. Europa'nın okyanusunun kimyasını anlamak, bildiğimiz şekliyle yaşama elverişli olup olmadığını ya da yaşam için iyi bir yer olup olmadığını belirlememize yardımcı olacak.”
JWST, Jüpiter'in dört büyük Galilean uydusundan en küçüğü olan Europa'nın etrafındaki karbondioksitin en çok Tara Regio adı verilen jeolojik olarak genç bir bölgede bol miktarda bulunduğunu gözlemledi. Yüzey buzunun "kaos arazisi" olarak adlandırılan bu bölgede bozulmuş olması, Europa'nın buzlu yüzeyi ile yüzey altı okyanusu arasında malzeme alışverişi olduğunu gösteriyor.
JWST'nin elde ettiği bulgular, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Jüpiter Buzlu Aylar Kaşifi (JUICE) misyonu tarafından Jüpiter ve uydularının araştırılmasına da yardımcı olabilir. JUICE, Nisan 2023'te Europa ve diğer büyük Jovian uyduları Callisto ve Ganymede’yi incelemek için şu anda yolculuğunu sürdürüyor. Bu iki uyduda da geniş okyanusların olduğu düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.