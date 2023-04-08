James Webb Uzay Teleskobu, Uranüs’ün eşsiz yapısını gözler önüne serdi

Tam Boyutta Gör NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Uranüs'ün göz kamaştırıcı yeni fotoğraflarını çekerek gezegenin ikonik halkalarının daha önce hiç görülmemiş inceliklerini ortaya çıkardı. Yayınlanan fotoğraflar, 10 milyar dolarlık uzay teleskobunun başarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yeni fotoğraflar, teleskobun çıplak gözle algılanamayan frekanslardaki ışığı yakalamak için donatılmış olan MIRI aracı kullanılarak çekildi. Bu da teleskobun Uranüs'ü çevreleyen bulanıklığı görmesini ve gezegenin halkalarının en net ve kesin fotoğrafını yakalamasını sağladı.

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Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde Webb'in kıdemli proje bilimcisi olan Jennifer Wiseman, "Uranüs'ün bu inanılmaz yeni görüntülerini paylaşabildiğimiz için çok heyecanlıyız. Bu görüntülerin ayrıntıları ve netliği gerçekten olağanüstü ve bu ikonik gezegene yeni bir bakış açısı sunuyorlar." dedi.

Tam Boyutta Gör Fotoğraflar Uranüs'ün halkalarında belirsiz delikler de dahil olmak üzere birçok ayrıntıyı ortaya çıkarıyor. Araştırmacılar bu deliklerin, halkaların içinde dolaşan ve henüz resimlerde görünmeyen küçük uydular tarafından meydana getirilmiş olabileceğini düşünüyor.

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California Üniversitesi'nden gezegen bilimci Imke de Pater, "Uranüs'ün halkalarını incelemek, güneş sistemimizin oluşumunu ve evrimini anlamak için önemlidir" diyor. Webb'den gelen yeni görüntüler halkaların daha önce hiç olmadığı kadar ayrıntılı bir şekilde incelemesini sağlayacak ve hem gezegen hem de sistemimiz hakkındaki bazı temel sorulara yanıt verilmesine yardımcı olacak.

Uranüs'ün görüntüleri, Webb teleskobunun fırlatılmasından bu yana çektiği bir dizi çarpıcı görüntünün sadece sonuncusu. Ocak ayında teleskop, Dünya'dan yaklaşık 1.500 ışık yılı uzaklıktaki devasa bir gaz ve toz bulutu olan Orion Nebulası'nın ilk görüntülerini yakaladı. O zamandan bu yana teleskop, galaksiler ve yıldız kümeleri de dahil olmak üzere diğer gök cisimlerinin görüntülerini gözlemliyor.

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