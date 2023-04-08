James Webb Uzay Teleskobu, Uranüs’ün eşsiz yapısını gözler önüne serdi

Yeni fotoğraflar, teleskobun çıplak gözle algılanamayan frekanslardaki ışığı yakalamak için donatılmış olan MIRI aracı kullanılarak çekildi. Bu da teleskobun Uranüs'ü çevreleyen bulanıklığı görmesini ve gezegenin halkalarının en net ve kesin fotoğrafını yakalamasını sağladı.
Buz devi Uranüs'ün halkaları ilk defa böyle görüntülendi
Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde Webb'in kıdemli proje bilimcisi olan Jennifer Wiseman, "Uranüs'ün bu inanılmaz yeni görüntülerini paylaşabildiğimiz için çok heyecanlıyız. Bu görüntülerin ayrıntıları ve netliği gerçekten olağanüstü ve bu ikonik gezegene yeni bir bakış açısı sunuyorlar." dedi.
California Üniversitesi'nden gezegen bilimci Imke de Pater, "Uranüs'ün halkalarını incelemek, güneş sistemimizin oluşumunu ve evrimini anlamak için önemlidir" diyor. Webb'den gelen yeni görüntüler halkaların daha önce hiç olmadığı kadar ayrıntılı bir şekilde incelemesini sağlayacak ve hem gezegen hem de sistemimiz hakkındaki bazı temel sorulara yanıt verilmesine yardımcı olacak.
Uranüs'ün görüntüleri, Webb teleskobunun fırlatılmasından bu yana çektiği bir dizi çarpıcı görüntünün sadece sonuncusu. Ocak ayında teleskop, Dünya'dan yaklaşık 1.500 ışık yılı uzaklıktaki devasa bir gaz ve toz bulutu olan Orion Nebulası'nın ilk görüntülerini yakaladı. O zamandan bu yana teleskop, galaksiler ve yıldız kümeleri de dahil olmak üzere diğer gök cisimlerinin görüntülerini gözlemliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...
@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı