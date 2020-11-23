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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
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    Japon Panasonic, şeffaf OLED TV kervanına iki model ile katıldı

    Şeffaf OLED pazarına iki modelle giriş yapan Japon Panasonic, 55" boyutundaki TV'lerle kendine şans arıyor. Modellerden biri arka paneli karartarak normal bir TV gibi de kullanılabiliyor.
    3 sa.
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    Televizyonlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    Japon Panasonic, şeffaf OLED TV kervanına iki model ile katıldı

    Son dönemde adını sıklıkla duymaya başladığımız şeffaf OLED TV furyasına Japonya merkezli Panasonic de katıldı. Şirket TP-55ZT110 ve TP-55ZT100 adlı iki adet şeffaf OLED TV’yi piyasaya sürdü.

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    55” boyutunda 1920 x 1080px FHD çözünürlüğe sahip TV’ler LG üretimi OLED panel kullanıyor ve sadece 1.75 kg ağırlığa sahip. Televizyonlardan TP-55ZT110 kodlu model, akranından arka panelde yer alan karartma ünitesiyle ayrılıyor. Karanlık modu adı verilen bir özelliğe sahip olan TP-55ZT110, bu mod sayesinde ışık geçirgenliğini azaltarak normal bir TV gibi kullanılabiliyor. Haliyle bu sayede görüntü kalitesi de artmış oluyor.

    Japon Panasonic, şeffaf OLED TV kervanına iki model ile katıldı
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    Aralık ayından itibaren Japonya ve Asya-Pasifik pazarı için satışa sunulacak televizyonlar için bir fiyat bilgisi henüz paylaşılmamış. Televizyonların Avrupa ya da Amerika pazarına giriş yapıp yapmayacağı da henüz bilinmiyor.



    https://technave.com/gadget/Panasonic-launched-their-first-transparent-OLED-TV-hitting-market-in-December-2020-22015.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    3 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    3 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    4 gün önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    khrmndgn (Kahraman Doğan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    50 yıl önce bulundu işte diğer argelerin kaymağını yediler şimdi bize sunuyorlar.

    şu komplolar olmasa hayatın tadı tuzu olmuyor.
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    TV üzerinden farklı konsept alana kayar misal; otobüs,metrobüs,tramvay, avm lerde , büyük ticari binalarda ağırlık reklam tanıtım amaçlı kullanır diye düşünüyorum.
    Arkasını görmemekle şimdiye kadar neyden mahrum kaldıkta bunu tv olarak kullanacam. İkna etmeleri zor...
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Oled tv ler de güzel ama cep yakıyorlar en ucuzu 11.999 tl
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    fhrstw 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gelecekte monitörler böyle olur ama tv tarafında projeksiyon ezip geçer 55” gerçekten büyük ama 100” projeksiyona bir kez bakınca hiç bişey eskisi gibi olmuyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    MertDrx (Mert L.) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) fhrstw
    Çok haklısın led ve lazer ile birlikte projeksiyonlar çok büyük atılım yaptı. Döviz değer kazanmadan önce viewconic LS700 aldım ve her kullandığımda iyi ki almışım diyorum.Öğlen güneşi direk perdeye vurmadığı sürece gündüz bile çok net görüntü veriyor iyi projektörler. Şu an 105inç olarak kullanıyorum ve verdiğim paraya televizyon almam imkansız. Arada kalanlar ve projektör düşünen varsa düşünmesin alsın pişman olmazsınız.
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    draozdemir (AHMET ÖZDEMİR) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sondaki pencere ayrıntısı güzel olmuş. Etkileyici.
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    cand. 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bilim kurgu filmlerindeki gibi
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