Japon Panasonic, şeffaf OLED TV kervanına iki model ile katıldı

Son dönemde adını sıklıkla duymaya başladığımız şeffaf OLED TV furyasına Japonya merkezli Panasonic de katıldı. Şirket TP-55ZT110 ve TP-55ZT100 adlı iki adet şeffaf OLED TV’yi piyasaya sürdü.İlginizi Çekebilir Eşsiz bir deneyim | LG C8 OLED TV inceleme
Ayrıca Bkz. "Galaxy Z Fold 2 için ilk tam korumalı kılıf satışa çıkıyor"
55” boyutunda 1920 x 1080px FHD çözünürlüğe sahip TV’ler LG üretimi OLED panel kullanıyor ve sadece 1.75 kg ağırlığa sahip. Televizyonlardan TP-55ZT110 kodlu model, akranından arka panelde yer alan karartma ünitesiyle ayrılıyor. Karanlık modu adı verilen bir özelliğe sahip olan TP-55ZT110, bu mod sayesinde ışık geçirgenliğini azaltarak normal bir TV gibi kullanılabiliyor. Haliyle bu sayede görüntü kalitesi de artmış oluyor.
Aralık ayından itibaren Japonya ve Asya-Pasifik pazarı için satışa sunulacak televizyonlar için bir fiyat bilgisi henüz paylaşılmamış. Televizyonların Avrupa ya da Amerika pazarına giriş yapıp yapmayacağı da henüz bilinmiyor.
https://technave.com/gadget/Panasonic-launched-their-first-transparent-OLED-TV-hitting-market-in-December-2020-22015.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın
sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna
paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.
"Uçan Tabut" diyelim...
şu komplolar olmasa hayatın tadı tuzu olmuyor.
Arkasını görmemekle şimdiye kadar neyden mahrum kaldıkta bunu tv olarak kullanacam. İkna etmeleri zor...