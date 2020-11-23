Japon Panasonic, şeffaf OLED TV kervanına iki model ile katıldı

Son dönemde adını sıklıkla duymaya başladığımız şeffaf OLED TV furyasına Japonya merkezli Panasonic de katıldı. Şirket TP-55ZT110 ve TP-55ZT100 adlı iki adet şeffaf OLED TV’yi piyasaya sürdü.

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55” boyutunda 1920 x 1080px FHD çözünürlüğe sahip TV’ler LG üretimi OLED panel kullanıyor ve sadece 1.75 kg ağırlığa sahip. Televizyonlardan TP-55ZT110 kodlu model, akranından arka panelde yer alan karartma ünitesiyle ayrılıyor. Karanlık modu adı verilen bir özelliğe sahip olan TP-55ZT110, bu mod sayesinde ışık geçirgenliğini azaltarak normal bir TV gibi kullanılabiliyor. Haliyle bu sayede görüntü kalitesi de artmış oluyor.

Tam Boyutta Gör

Aralık ayından itibaren Japonya ve Asya-Pasifik pazarı için satışa sunulacak televizyonlar için bir fiyat bilgisi henüz paylaşılmamış. Televizyonların Avrupa ya da Amerika pazarına giriş yapıp yapmayacağı da henüz bilinmiyor.

https://technave.com/gadget/Panasonic-launched-their-first-transparent-OLED-TV-hitting-market-in-December-2020-22015.html

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