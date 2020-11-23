Galaxy Z Fold 2 için ilk tam korumalı kılıf satışa çıkıyor

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Spigen’in uzun süredir üzerinde çalıştığı ve Galaxy Z Fold 2 akıllı telefon modeli için ilk tam koruma sağlayacak Slim Armor Pro kılıfı satışa çıkıyor. Kılıf menteşe bölümü için özel bir modüle sahip.

Spigen Slim Armor Pro özellikleri ve fiyatı

Spigen Slim Armor Pro dünyanın ilk tam menteşe koruması sağlayan Galaxy Z Fold 2 kılıfı iddiasında. Kılıf Touch Armor serisinde kullanılan dayanıklı materyalden imal edilmiş ve köpük uygulaması şık bir görünüm sağlıyor.

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Özel bir kaydırma mekanizmasına sahip olan menteşe modülü yarı otomatik bir şekilde kılıf parçalarını içe ve dışa olacak şekilde kaydırıyor. Modül üzerindeki desenli yapı tutuş konforu sağlıyor.

Katlanabilir telefonlar için geliştirilen kılıflar genelde menteşe bölümünü açıkta bırakıyor zira bu kısma farklı bir çözüm gerekmekte ve bu da haliyle daha fazla yatırım anlamına geliyor. Slim Armor Pro kılıfı 90$ fiyat etiketi ile satılacak.

https://www.androidpolice.com/2020/11/22/spigens-full-coverage-foldable-case-for-the-galaxy-z-fold2-lands-today-sponsored/

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