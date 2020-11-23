Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 12 kişi burada

    Galaxy Z Fold 2 için ilk tam korumalı kılıf satışa çıkıyor

    Spigen Slim Armor Pro adındaki yeni kılıf Galaxy Z Fold 2 modelinin menteşesini tam olarak kavrıyor ve özel mekanizması sayesinde hareketlerine tam uyum sağlıyor.
    1 sa.
    166
    12
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Galaxy Z Fold 2 için ilk tam korumalı kılıf satışa çıkıyor
    Tam Boyutta Gör

    Spigen’in uzun süredir üzerinde çalıştığı ve Galaxy Z Fold 2 akıllı telefon modeli için ilk tam koruma sağlayacak Slim Armor Pro kılıfı satışa çıkıyor. Kılıf menteşe bölümü için özel bir modüle sahip.

    Spigen Slim Armor Pro özellikleri ve fiyatı

    Spigen Slim Armor Pro dünyanın ilk tam menteşe koruması sağlayan Galaxy Z Fold 2 kılıfı iddiasında. Kılıf Touch Armor serisinde kullanılan dayanıklı materyalden imal edilmiş ve köpük uygulaması şık bir görünüm sağlıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Galaxy Z Fold 2 resmiyet kazandı: İşte detaylar!

    Ayrıca Bkz. "Yeni Resident Evil filminden ilk görüntüler paylaşıldı"

    Özel bir kaydırma mekanizmasına sahip olan menteşe modülü yarı otomatik bir şekilde kılıf parçalarını içe ve dışa olacak şekilde kaydırıyor. Modül üzerindeki desenli yapı tutuş konforu sağlıyor.

    Katlanabilir telefonlar için geliştirilen kılıflar genelde menteşe bölümünü açıkta bırakıyor zira bu kısma farklı bir çözüm gerekmekte ve bu da haliyle daha fazla yatırım anlamına geliyor. Slim Armor Pro kılıfı 90$ fiyat etiketi ile satılacak.



    https://www.androidpolice.com/2020/11/22/spigens-full-coverage-foldable-case-for-the-galaxy-z-fold2-lands-today-sponsored/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın

    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    3 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    3 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    4 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    açınca aradaki mekanizmayı kapatan koruyucu at toynağı gibi duruyor :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 19 dk. Toyota Camry Hybrid makyajlandı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Galaxy Z Fold 2 için ilk tam korumalı kılıf satışa çıkıyor Sonraki Ucuz ama pek etkili değil: Oxford Üniversitesi'nin Covid-19 aşısı %70 koruma sağlıyor 2 sa. Sony: Tek bir PS5 bile kalmadı, tüm stoklar tükendi 2 sa. Apple Arcade oyunu What the Golf?'a kış temalı yeni bölümler eklendi 3 sa. Chrome uzantıları veri kullanım bilgilerini sunmak zorunda 3 sa. Bose bu işi yapıyor mu? "Bose NC-700 incelemesi" 3 sa. 2021 Hyundai Mistra, yenilenen tasarımı ve elektrikli versiyonuyla sahnede 4 sa. Twitter hikayeleri 24 saatten sonra da kaybolmuyor 4 sa. Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak? Bakan açıkladı 5 sa. Milli Turbojet Motor'la uçan füzeler 2021'de envanterdeki yerini almış olacak 5 sa. Her koşulda mükemmel ses arayanlar için etkileyici 5 ürün 6 sa. Nexus War etkinliği ile Fortnite haritası değişiyor 7 sa. Galaxy Z Fold 3; S-Pen desteği ile geliyor, Galaxy Note serisi sallantıda 16 sa. Elon Musk, kendisinden talepte bulunan ampute maceraperesti uzaya göndermeyi kabul etti 18 sa. Çin, uzayda 44 yıldır yapılamayanı yapıyor: Ay'dan taşlar getirilecek 18 sa. DSÖ Kovid-19 temsilcisinden Avrupa için üçüncü dalga uyarısı geldi 19 sa. Araştırmalar balıkların yüzgeçlerinin brankial kemerlerden evrimleştiğini destekliyor 19 sa. Hayatta kalma macera oyunu Hard Crisis, mobil cihazlar için çıktı 20 sa. Araştırmalara göre yoksulluk bilişsel yeti kayıplarına neden olmakla birlikte beyin volümünü de azaltıyor 20 sa. Haftalık Oyun Önerisi 02: Pumpkin Jack 22 sa. OnePlus 9 Pro render görselleriyle karşımızda Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Cyberpunk 2077'nin detaylı PC sistem gereksinimleri açıklandı
    DonanımHaber
    KABLONET
    DH Forum
    🔥 Dolar 7,9 - Euro 9,4 - Altın 475 | 23 KASIM 🔥
    DH Forum
    iPhone 12 serisi için eskiyi getir yeniyi götür kampanyası baş...
    DonanımHaber
    Cyberpunk 2077 Çıkışında AMD GPU'larda Ray Tracing Desteklemey...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Cyberpunk 2077'nin Detaylı PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız