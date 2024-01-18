Japonya yarın Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirecek: Başarırsa 5. ülke olacak

Tam Boyutta Gör Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) daha önce yörüngeye gönderdiği SLIM adlı insansız uzay aracının yarın yerel saatle 00.20'de (TSİ 18.20) Ay yüzeyine yumuşak iniş denemesi yapacağı açıklandı. Yaklaşık 20 dakika sürmesi beklenen inişte iki atletizm parkuru büyüklüğündeki bir bölgeye konumlanmayı deneyecek aracın Ay’ın keşfinde önemli rol oynayacağı belirtildi.

Maliyetleri azaltması bekleniyor

Daha önce iki kez küçük asteroitlere iniş yapan JAXA, daha zor olan Ay’a insansız inişi gerçekleştirerek. Japonya’nın uzay yarışındaki varlığını dünyaya kanıtlamayı hedefliyor. SLIM'in Ay’a yumuşak inişinin Japonya'nın hafif uzay araçları üretimi konusundaki başarısını göstermesi bakımından önemli olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, SLIM’in Ay’a iniş görevlerinin maliyetini düşürerek dünya çapındaki uzay kuruluşlarına ayın kapılarını açabileceğini ifade ediyor. Japonya SLIM adlı uzay aracını Ay yüzeyine indirerek eski Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra Ay'a araç indiren 5’nci ülke olmayı hedefliyor.

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Eylülde yörüngeye gönderilmişti

JAXA, SLIM adlı insansız uzay aracı ile XRISM adlı astronomik gözlem uydusunu geçtiğimiz Eylül ayında H2A roketi ile yörüngeye göndermişti. JAXA'dan yapılan açıklamada, üzerindeki görüntüleme teknolojileri sayesinde Ay kraterlerinin şekli gibi topografik bilgileri toplayacağı belirtilen SLIM'in, 3-4 ay içinde Ay yörüngesine ulaşacağı, 4-6 ay içinde ise Ay yüzeyine yumuşak iniş denemesi yapacağı belirtilmişti. XRISM görüntüleme uydusunun ise yıldızlar ve galaksilerden detaylı görüntüler elde etmeyi hedeflediği belirtilmişti. Toplanacak verilerin 2025 yılına kadar insanları Ay'a geri döndürmeyi amaçlayan ABD liderliğindeki Artemis projesinde kullanılacağı açıklanmıştı.

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Japonya yarın Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirecek