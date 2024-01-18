Japonya yarın Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirecek: Başarırsa 5. ülke olacak

Maliyetleri azaltması bekleniyor
Daha önce iki kez küçük asteroitlere iniş yapan JAXA, daha zor olan Ay’a insansız inişi gerçekleştirerek. Japonya’nın uzay yarışındaki varlığını dünyaya kanıtlamayı hedefliyor. SLIM'in Ay’a yumuşak inişinin Japonya'nın hafif uzay araçları üretimi konusundaki başarısını göstermesi bakımından önemli olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, SLIM’in Ay’a iniş görevlerinin maliyetini düşürerek dünya çapındaki uzay kuruluşlarına ayın kapılarını açabileceğini ifade ediyor. Japonya SLIM adlı uzay aracını Ay yüzeyine indirerek eski Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra Ay'a araç indiren 5’nci ülke olmayı hedefliyor.
Eylülde yörüngeye gönderilmişti
JAXA, SLIM adlı insansız uzay aracı ile XRISM adlı astronomik gözlem uydusunu geçtiğimiz Eylül ayında H2A roketi ile yörüngeye göndermişti. JAXA'dan yapılan açıklamada, üzerindeki görüntüleme teknolojileri sayesinde Ay kraterlerinin şekli gibi topografik bilgileri toplayacağı belirtilen SLIM'in, 3-4 ay içinde Ay yörüngesine ulaşacağı, 4-6 ay içinde ise Ay yüzeyine yumuşak iniş denemesi yapacağı belirtilmişti. XRISM görüntüleme uydusunun ise yıldızlar ve galaksilerden detaylı görüntüler elde etmeyi hedeflediği belirtilmişti. Toplanacak verilerin 2025 yılına kadar insanları Ay'a geri döndürmeyi amaçlayan ABD liderliğindeki Artemis projesinde kullanılacağı açıklanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.