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    Anlık Bildirim

    Japonya yarın Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirecek: Başarırsa 5. ülke olacak

    Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) daha önce yörüngeye gönderdiği SLIM adlı insansız uzay aracının yarın Ay yüzeyine yumuşak iniş denemesi yapacağı açıklandı.
    Japonya yarın Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirecek Tam Boyutta Gör
    Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) daha önce yörüngeye gönderdiği SLIM adlı insansız uzay aracının yarın yerel saatle 00.20'de (TSİ 18.20) Ay yüzeyine yumuşak iniş denemesi yapacağı açıklandı. Yaklaşık 20 dakika sürmesi beklenen inişte iki atletizm parkuru büyüklüğündeki bir bölgeye konumlanmayı deneyecek aracın Ay’ın keşfinde önemli rol oynayacağı belirtildi.

    Maliyetleri azaltması bekleniyor

    Daha önce iki kez küçük asteroitlere iniş yapan JAXA, daha zor olan Ay’a insansız inişi gerçekleştirerek. Japonya’nın uzay yarışındaki varlığını dünyaya kanıtlamayı hedefliyor. SLIM'in Ay’a yumuşak inişinin Japonya'nın hafif uzay araçları üretimi konusundaki başarısını göstermesi bakımından önemli olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, SLIM’in Ay’a iniş görevlerinin maliyetini düşürerek dünya çapındaki uzay kuruluşlarına ayın kapılarını açabileceğini ifade ediyor. Japonya SLIM adlı uzay aracını Ay yüzeyine indirerek eski Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra Ay'a araç indiren 5’nci ülke olmayı hedefliyor.

    Eylülde yörüngeye gönderilmişti

    JAXA, SLIM adlı insansız uzay aracı ile XRISM adlı astronomik gözlem uydusunu geçtiğimiz Eylül ayında H2A roketi ile yörüngeye göndermişti. JAXA'dan yapılan açıklamada, üzerindeki görüntüleme teknolojileri sayesinde Ay kraterlerinin şekli gibi topografik bilgileri toplayacağı belirtilen SLIM'in, 3-4 ay içinde Ay yörüngesine ulaşacağı, 4-6 ay içinde ise Ay yüzeyine yumuşak iniş denemesi yapacağı belirtilmişti. XRISM görüntüleme uydusunun ise yıldızlar ve galaksilerden detaylı görüntüler elde etmeyi hedeflediği belirtilmişti. Toplanacak verilerin 2025 yılına kadar insanları Ay'a geri döndürmeyi amaçlayan ABD liderliğindeki Artemis projesinde kullanılacağı açıklanmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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