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    Japonya'da uçan otomobil için dev adım: İlk insanlı test sürüşü yapıldı

    Japonya merkezli SkyDrive şirketi tarafından üretilen SD-03 isimli uçan arabanın ilk insanlı test sürüşü başarıyla yapıldı. Aracın ticari versiyonu 2023 yılında gökyüzünde olacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Japonya'da uçan otomobil için dev adım: İlk insanlı test sürüşü yapıldı
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    Toyota destekli Japon SkyDrive şirketi, uçan otomobilin saha testlerine başladı. SD-03 isimli araç, Toyota test sahasında "yolculu" şekilde denendi.

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    SD-03, dikey kalkış ve iniş yapabilen en küçük elektrikli araç olarak tanımlanıyor. Projenin hedefi pazara "şehir yaşamı için yeni bir araç" sunmak.

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    SD-03, görünüm olarak drone'u andırıyor ancak bir kokpiti ve normal bir quadcopter'den iki kat fazla pervanesi var. Dört çift pervanenin kullanılması aracı daha güvenli kılıyor.

    Test başarı ile tamamlandı

    Tek koltuklu araç insanlı test sürüşünde, yerden yaklaşık 2 metre yükseğe kalktı ve ağla kaplı alanda 4 dakika boyunca havada kaldı. Böylelikle insanlı ilk test sürüşü başarıyla tamamlandı.

    Uçan arabanın yolculu deneme uçuşu başlamış olsa da araç hemen piyasaya sürülemeyecek. SkyDrive bu yılın sonuna kadar test sahası dışında uçmak için gerekli izinleri almayı umuyor.

    SD-03'ün iki koltuklu ticari versiyonu, Japonya'da uçan otomobillerin aktif olarak kullanılmaya başlanacağı 2023 yılında hazır olacak.



    https://www.engadget.com/skydrive-flying-car-test-flight-195528927.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ehhalil (Halil ) 1 sa.
    Millet Ay'a... Biz yaya...
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    gun (Gün Oksay) 1 sa.
    Bana mantıklı gelmiyor drone’a binip uçmak . Yer altı tünelleri veya hyperloop çok daha iyi bir çözüm.
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    cenktans90 (tan sarac) 2 sa.
    Jetgiller geliyorlaaaaar....
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    ONIONBUD 3 sa.
    Önce Nfc teknolojileri çok gelişmeli ki , şimdiki bir kaç santim öteden şarj etmek yerine metreler öteden şarj edebilmeli . Böylece otoyol bariyerleri gibi havadaki nfc şeritleri arasındaki rotada ilerlemek ve pil ağırlığının , tabii maliyetinin de çoğundan kurtulmak mümkün olacaktır. Geçen sene tanıtılan " Cezeri " gibi prototipler de çeşitlenebilsin.
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    TheJudgé 2 sa. ONIONBUD
    ben bugüne kadar halk için üretilen araçların yada cihazların hiçbirinin, ülkemizde prototipten ileri gittiğini görmedim . prototip bile değil hatta sadece görüntü ..
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    mokoko_TR 3 sa.
    yerçekimi kısıtlı bir alanda yok edilemesse havada insanlar için gelişim kısıtlı olur
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