Japonya'da uçan otomobil için dev adım: İlk insanlı test sürüşü yapıldı

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Toyota destekli Japon SkyDrive şirketi, uçan otomobilin saha testlerine başladı. SD-03 isimli araç, Toyota test sahasında "yolculu" şekilde denendi.

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SD-03, dikey kalkış ve iniş yapabilen en küçük elektrikli araç olarak tanımlanıyor. Projenin hedefi pazara "şehir yaşamı için yeni bir araç" sunmak.

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SD-03, görünüm olarak drone'u andırıyor ancak bir kokpiti ve normal bir quadcopter'den iki kat fazla pervanesi var. Dört çift pervanenin kullanılması aracı daha güvenli kılıyor.

Test başarı ile tamamlandı

Tek koltuklu araç insanlı test sürüşünde, yerden yaklaşık 2 metre yükseğe kalktı ve ağla kaplı alanda 4 dakika boyunca havada kaldı. Böylelikle insanlı ilk test sürüşü başarıyla tamamlandı.

Uçan arabanın yolculu deneme uçuşu başlamış olsa da araç hemen piyasaya sürülemeyecek. SkyDrive bu yılın sonuna kadar test sahası dışında uçmak için gerekli izinleri almayı umuyor.

SD-03'ün iki koltuklu ticari versiyonu, Japonya'da uçan otomobillerin aktif olarak kullanılmaya başlanacağı 2023 yılında hazır olacak.

https://www.engadget.com/skydrive-flying-car-test-flight-195528927.html

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