Volkswagen ID. Buggy, uygun fiyatlı bir arazi aracına dönüşecek

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Volkswagen, uygun fiyat etiketine sahip tamamen elektrikli bir SUV üretmeyi planlıyor. En erken beş yıl sonra karşımıza çıkacak otomobil, ID. Buggy konseptinin seri üretim versiyonu olacak. Ama farklı bir isim altında: ID. Ruggedzz.

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Car Magazine internet sitesinin haberine göre Volkswagen, büyük ilgi uyandıran ID.Buggy konseptini farklı bir formatta karşımıza çıkarmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz yılın Mart ayında Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan yeşil otomobilin "sınırlı sayıda" üretileceği açıklanmıştı.

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Land Rover Defender'a rakip olacak

Ancak Volkswagen'in elektrikli otomobili birlikte üretmeyi planladığı Aachen merkezli e.Go Mobile şirketi iflas etti. Buna rağmen Alman marka ID. Buggy'yi kaderine terk etmedi. Firma aracın üretim versiyonunu tek başına geliştirmeye devam ediyor.

Gelen bilgilere göre ID. Buggy, Land Rover Defender ile rekabet edebilecek ve nispeten düşük başlangıç fiyatına sahip, üretimi kolay bir elektrikli SUV'ye evrilecek. Otomobilin ID. Ruggedzz olarak adlandırılacağı belirtiliyor.

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Yeşil otomobilin karakteristik özelliklerini taşıyacak

ID. Ruggedzz daha geleneksel bir dış görünümle karşımıza çıkacak olsa da ID. Buggy'nin bazı karakteristik özelliklerini ödünç alacak. Bunları büyük jantlar, arazi lastikleri ve yerden yükseklik olarak sıralayabiliriz.

Volkswagen önümüzdeki yıl ID.Ruggedzz konseptini tanıtabilir. Ancak aracı yollarda görmemiz 2025 yılını bulacak. Otomobilin motoru hakkında herhangi bir detay yok. Modüler MEB platformu üzerine inşa edilen ID.Buggy, arka aksa monte edilmiş 204 beygir gücünde bir elektrik motoruyla donatılmıştı.

https://www.carmagazine.co.uk/spy-shots/volkswagen/id-ruggedzz

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