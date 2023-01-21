Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Japonya Hidrojen yakıtını nükleer yolla üretecek

    Geleceğin yakıtı temiz Hidrojen üretme yarışı tüm dünyada devam ederken Japonya gelişmiş nükleer teknolojisini bu alanda etkili bir şekilde kullanmayı planlıyor.
    Oy Ver

    Yüksek miktarda ve ucuza üretilen temiz hidrojeni yakıt olarak taşıyabilir, saklayabilir ve gerektiğinde kullanabiliriz. Endüstri dışında hidrojenin kullanım alanları arasında tren, uzun mesafe kamyon, uçaklar, gemiler ve doğalgaz şebekesine karıştırma sıralanabilir. Özellikle ülkemizde yapılan araştırmalarda hidrojenin doğalgaz şebekesine karıştırılması gündemde.

    Japonya yaşadığı nükleer felaket sonrası santrallerini kapatıp doğalgaz ve kömüre dönmüştü.  Tabii ki geçen on yıl içinde yenilenebilir enerjiye geçme gereksinimi ağır bastı ve yeni yenilenebilir enerji olarak kabul edilen nükleer enerjiden güvenli olarak yararlanma yollarını aramaya başladı.

    Yüksek Sıcaklık Gaz Reaktörü Nedir?

    Öncelikle soğutma sistemleri kapansa, hiç bir insan müdahalesi olmasa bile çekirdek erimesi ya da fazla ısınma olmayacak bir teknoloji olan HTGR (Yüksek Sıcaklık Gaz Reaktörü) reaktörünü tekrar devreye aldı. Bu sistemde radyoaktif maddeler özel katmanlı seramik kürelerin içine konuyor ve aktif olmayan helyum gazı ile soğutuluyor. Sistem o kadar güvenli ki sırf deneme amaçlı bir hafta boyunca pompalar vs her şey kapatıldığı halde bile çekirdek sıcaklığı 1328 °C‘a kadar ve sonra 1320 °C’a düşerek sabit kaldı üstelik reaktör en ufak bir zarar görmedi.

    Japonya Hidrojen yakıtını nükleer yolla üretecek Tam Boyutta Gör

    Sistem nasıl çalışacak?

    İlginç bir şekilde 1998 yılında inşaa edilen 30 MW’lık test reaktörü üzerinde 2011 yılına kadar deneyler yapılmıştı sonra Fukushima Faciası sonrası bu reaktör de ülkedeki tüm reaktörlerle beraber kapatılmıştı. Şimdi ise buradan üretilen ısı ile reaktör yanına kurulacak ek bina ile yüksek sıcaklıkta katalizör yardımı ile hidrojen üretim tesisi kurulacak. Japon Atom Enerji Ajansı ile Mitsubishi Ağır Endüstrisi ortaklığı sayesinde devamlı yüksek ısı ve kimyasal katalizörler sayesinde buhar halindeki su, hidrojen ve oksijene parçalanacak. Buradaki önemli nokta elektrik gereksinimi olmadan suyun yaklaşık 850 - 950 °C sıcaklık ile kimyasal olarak parçalanması.

    Hidrojen evlerimizde bile etkin kullanılabilir

    Hidrojenin en gelecek vaat eden kullanım alanlarından birisi de evlerde kullanılan doğalgaz hattına %20’ye kadar hiç bir sorun çıkarmadan karıştırılabilmesi. Yani Türkiye’nin 20 Milyar metreküp olan ev ısıtmasında kullanılan gazın 4 milyar metreküpünü şebekedeki ufak değişiklerle hidrojen ile değiştirme imkanına sahibiz. Üstelik bunu yenilebilir kaynaklardan yerli üretim ile sağlama şansımız mevcut. Bu da yıllık 23 Milyar Euro tutan ithalatın 5.6 milyar Euro'ya tekabül eden kısmını önleme anlamına gelmekte.

    Bunun dışında uzun mesafe gemi, kamyon, uçak, tren gibi araçları petrol türevli yakıtlar yerine hidrojene geçirmek mümkün. Arabalar ise şarj edilebilir batarya + hidrojen yakıt hücresi hibriti ile hidrojene dönebilir yada bataryadan devam edebilir. Diğer bir kullanım alanı ise aşırı derecede yüksek ısı gerektiren çelik endüstrisi için yüksek sıcaklık (1000 °C) üretim tesisini küçük boyutlarda kurmak ve işletmek mümkün.

    Kaynakça https://www.jaea.go.jp/04/o-arai/en/research/research_03.html https://www.mhi.com/products/energy/high-temperature_gas-cooled_reactor.html https://www.world-nuclear-news.org/Articles/JAEA,-MHI-team-up-for-HTTR-hydrogen-project
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    cunkurd 2 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A02
    SAMSUNG GALAXY A02
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız