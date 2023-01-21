Japonya Hidrojen yakıtını nükleer yolla üretecek

Yüksek miktarda ve ucuza üretilen temiz hidrojeni yakıt olarak taşıyabilir, saklayabilir ve gerektiğinde kullanabiliriz. Endüstri dışında hidrojenin kullanım alanları arasında tren, uzun mesafe kamyon, uçaklar, gemiler ve doğalgaz şebekesine karıştırma sıralanabilir. Özellikle ülkemizde yapılan araştırmalarda hidrojenin doğalgaz şebekesine karıştırılması gündemde.

Japonya yaşadığı nükleer felaket sonrası santrallerini kapatıp doğalgaz ve kömüre dönmüştü. Tabii ki geçen on yıl içinde yenilenebilir enerjiye geçme gereksinimi ağır bastı ve yeni yenilenebilir enerji olarak kabul edilen nükleer enerjiden güvenli olarak yararlanma yollarını aramaya başladı.

Yüksek Sıcaklık Gaz Reaktörü Nedir?

Öncelikle soğutma sistemleri kapansa, hiç bir insan müdahalesi olmasa bile çekirdek erimesi ya da fazla ısınma olmayacak bir teknoloji olan HTGR (Yüksek Sıcaklık Gaz Reaktörü) reaktörünü tekrar devreye aldı. Bu sistemde radyoaktif maddeler özel katmanlı seramik kürelerin içine konuyor ve aktif olmayan helyum gazı ile soğutuluyor. Sistem o kadar güvenli ki sırf deneme amaçlı bir hafta boyunca pompalar vs her şey kapatıldığı halde bile çekirdek sıcaklığı 1328 °C‘a kadar ve sonra 1320 °C’a düşerek sabit kaldı üstelik reaktör en ufak bir zarar görmedi.

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Sistem nasıl çalışacak?

İlginç bir şekilde 1998 yılında inşaa edilen 30 MW’lık test reaktörü üzerinde 2011 yılına kadar deneyler yapılmıştı sonra Fukushima Faciası sonrası bu reaktör de ülkedeki tüm reaktörlerle beraber kapatılmıştı. Şimdi ise buradan üretilen ısı ile reaktör yanına kurulacak ek bina ile yüksek sıcaklıkta katalizör yardımı ile hidrojen üretim tesisi kurulacak. Japon Atom Enerji Ajansı ile Mitsubishi Ağır Endüstrisi ortaklığı sayesinde devamlı yüksek ısı ve kimyasal katalizörler sayesinde buhar halindeki su, hidrojen ve oksijene parçalanacak. Buradaki önemli nokta elektrik gereksinimi olmadan suyun yaklaşık 850 - 950 °C sıcaklık ile kimyasal olarak parçalanması.

Hidrojen evlerimizde bile etkin kullanılabilir

Hidrojenin en gelecek vaat eden kullanım alanlarından birisi de evlerde kullanılan doğalgaz hattına %20’ye kadar hiç bir sorun çıkarmadan karıştırılabilmesi. Yani Türkiye’nin 20 Milyar metreküp olan ev ısıtmasında kullanılan gazın 4 milyar metreküpünü şebekedeki ufak değişiklerle hidrojen ile değiştirme imkanına sahibiz. Üstelik bunu yenilebilir kaynaklardan yerli üretim ile sağlama şansımız mevcut. Bu da yıllık 23 Milyar Euro tutan ithalatın 5.6 milyar Euro'ya tekabül eden kısmını önleme anlamına gelmekte.

Bunun dışında uzun mesafe gemi, kamyon, uçak, tren gibi araçları petrol türevli yakıtlar yerine hidrojene geçirmek mümkün. Arabalar ise şarj edilebilir batarya + hidrojen yakıt hücresi hibriti ile hidrojene dönebilir yada bataryadan devam edebilir. Diğer bir kullanım alanı ise aşırı derecede yüksek ısı gerektiren çelik endüstrisi için yüksek sıcaklık (1000 °C) üretim tesisini küçük boyutlarda kurmak ve işletmek mümkün.

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