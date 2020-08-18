Japonya hükümeti, Nissan ve Honda'nın birleşmesini istiyor

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Otomotiv dünyasının değişen trendleri, elektrikli ve otonom araç teknolojileri geliştirmenin maliyetli olması ve gittikçe artan rekabet koşulları gibi nedenlerle son dönemde pek çok üreticinin birleşmesine ya da iş birliği yapmasına şahit olduk.

PSA Grubu ve Fiat Chrysler arasındaki ilişkiler ilk etapta söylenti olarak başlamış ve zamanla iki tarafın da resmi olarak açıkladığı bir sürece dönüşmüştü. Bu tarz bir sürecin daha önce iki Japon otomotiv devi Nissan ve Honda için de gündeme geldiği ortaya çıktı. Financial Times’ın haberine göre Japonya hükümeti, geçtiğimiz yılın sonunda Nissan ve Honda’ya birleşmeleri yönünde öneride bulundu.

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Şirket kaynaklarına dayandırılan haberde, söz konusu birleşme fikrinin Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin danışmanları tarafından ortaya atıldığı belirtildi. Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından Nissan ve Renault arasındaki ittifakın bozulmasından endişelenen danışmanların bu yüzden böyle bir öneride bulunduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca hükümetin birleşme önerisine iki tarafın da sıcak bakmadığı belirtildi. Ardından koronavirüs salgınının ortaya çıkması ve tüm dünyayı etkisi altına almasıyla bu plan tamamen rafa kalktı. Honda’nın birleşme teklifini Nissan ve Renault arasındaki karmaşık sermaye yapısı nedeniyle reddettiği ifade edilirken, Nissan’ın da başka bir birleşme yerine Renault ile ilişkilerini düzeltmeye ve var olan ittifakını güçlendirmeye odaklandığı belirtildi.

Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme gelir mi bilinmez fakat uzmanlar bu iki şirket arasındaki yapısal farklılıklar nedeniyle bu tarz bir durumun taraflar için pek de elverişli olmayacağını düşünüyor.

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