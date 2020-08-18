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    Japonya hükümeti, Nissan ve Honda'nın birleşmesini istiyor

    Devlet adamlarının Nissan ve Honda'yı birleşmeleri için baskı altına almaya çalıştığı ama pandemi nedeniyle planların iptal olduğu ortaya çıktı. Ayrıca tarafların bu fikre sıcak bakmadığı belirtiliyor
    3 gün
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    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Japonya hükümeti, Nissan ve Honda'nın birleşmesini istiyor
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    Otomotiv dünyasının değişen trendleri, elektrikli ve otonom araç teknolojileri geliştirmenin maliyetli olması ve gittikçe artan rekabet koşulları gibi nedenlerle son dönemde pek çok üreticinin birleşmesine ya da iş birliği yapmasına şahit olduk.

    PSA Grubu ve Fiat Chrysler arasındaki ilişkiler ilk etapta söylenti olarak başlamış ve zamanla iki tarafın da resmi olarak açıkladığı bir sürece dönüşmüştü. Bu tarz bir sürecin daha önce iki Japon otomotiv devi Nissan ve Honda için de gündeme geldiği ortaya çıktı. Financial Times’ın haberine göre Japonya hükümeti, geçtiğimiz yılın sonunda Nissan ve Honda’ya birleşmeleri yönünde öneride bulundu.

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    Şirket kaynaklarına dayandırılan haberde, söz konusu birleşme fikrinin Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin danışmanları tarafından ortaya atıldığı belirtildi. Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından Nissan ve Renault arasındaki ittifakın bozulmasından endişelenen danışmanların bu yüzden böyle bir öneride bulunduğu ifade edildi.

    Haberde ayrıca hükümetin birleşme önerisine iki tarafın da sıcak bakmadığı belirtildi. Ardından koronavirüs salgınının ortaya çıkması ve tüm dünyayı etkisi altına almasıyla bu plan tamamen rafa kalktı. Honda’nın birleşme teklifini Nissan ve Renault arasındaki karmaşık sermaye yapısı nedeniyle reddettiği ifade edilirken, Nissan’ın da başka bir birleşme yerine Renault ile ilişkilerini düzeltmeye ve var olan ittifakını güçlendirmeye odaklandığı belirtildi.

    Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme gelir mi bilinmez fakat uzmanlar bu iki şirket arasındaki yapısal farklılıklar nedeniyle bu tarz bir durumun taraflar için pek de elverişli olmayacağını düşünüyor.



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    canguler917 (can guler) 3 gün en beğenilen MencRarin
    sonra herkes renault'ya
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    MencRarin 3 gün
    Haberde de belirtilmiş, ortaklık yapısı biraz karışık.

    Renault, Nissan'ın %40 civarı bir hissesine sahip. Nissan'da da Renault'un %15 hissesi var.

    Ana ortaklık dışında Nissan, Mitsubishi'nin %34 hissesine sahip.

    Ama bunun yanında Renault'un %3 hissesi Daimler'de, Daimler'in de %1.5i Renault'da.

    Renault'un %15 hissesi Fransız hükümetinin, kalanı da halka açık. Yani Nissan büyük ortağı görünen Renault'da sadece %15 ile ciddi bir söz sahibi olmalı.

    Honda bu yapıya bakınca gözü korkmuş olabilir...
    Haberde de belirtilmiş, ortaklık yapısı biraz karışık. Renault, Nissan'ın %40 civarı bir hissesine sahip. Nissan'da da Renault'un %15 hissesi var.
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    2 Yanıt Yanıtla +21
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    Jocker35 3 gün susesa
    Yillardir renonin dci motorunun ekmeğini yedi nissan .Ne belasından bahsediyon ?Araba mi nissan ?
    2 Yanıt Yanıtla +13
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 2 gün
    Çok Mantıklı
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    ahmetbozkurt85 2 gün
    hondaya yazık Nissan kendsini kurtaracak
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    Boylebiriyok (Boyle biri yok) 2 gün
    Nissanda Volkswagenin olsa nasıl olur acaba ?
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    yabancı34 (toyota corolla) 2 gün
    Bu birlesme olda da olmasa da bizim ülke için ter gercek var o da japon dedin ni Toyota neden cunku fabrika acik uretim devam ediyor honda fabrikayi kapatiinca yillar sonnra tipki mazda suzuki nissan gibi olacak yani az tutulacak malesef durum bundan ibaret bir de mesela corolla hem dunyanin en cok satan araci hem de ulkemizde uretildigi gibi fiyati da emsallerine gore cok daha uygun surumden kazaniyorlar sanki bu sartlar altinda Türkiye de tek japon Toyota 👍
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    orcnd (orçun ) 2 gün
    japon otomobil endüstrisi için güzel olur fakat hondaya bunun ne faydası olacak ben anlamadım. honda zaten elektrikli otomobile geçişin adımlarını attı.nissanın elinde hondanın sahip olmadığı ne var ki ? olay ucuz suv üretmekse onu honda da yapabilir. hondanın bunu kabul etmesi için sağlam bir teşvik alması gerekiyor.
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    Alqu 3 gün
    nissan çok güçlü spor araba üretmek dışında neyi başardı ki ? nissanın araçları bana göre şu mantıkla yapılıyor biz bir markayız işte ismimizde var şöyle böyle satarız yani satarız kanka diye konuşuyorlar öğlen kahve aralarında. Honda çok daha oturaklı gidiyor belli bir çizgisi var onun altına hiç düşmüyor hatta bu çizgiyi sürekli yukarılara taşıyor.
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    Logan Howlett (CHR ATL) 3 gün yeni yorumcu Alqu
    Evet çizgisinin üstünde gidiyor, eg civic cizgi altında yere yakın iken 2020 civic epey yukarıda



    Biz honda nın çizgisi altta yere yakın diye sevdik.
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    gokhan_1992 3 gün
    Arkadaşlar bilenlere,kullananlara soruyorum

    Toyota,honda ve mazdayı kıyaslarsak hangisi daha iyi?

    Sıralama yapabilirmisiniz?
    4 Yanıt Yanıtla
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    avcar (avcar avcar) 3 gün gokhan_1992
    Hacım, motor şanzıman uyumu dersen honda. Zaten araba çekicilere sor. En az çektiği araç honda ve toyota. Bana göre 1. Honda, 2. Toyota, 3. Mazda
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    paco_ct (cenk tez) 3 gün gokhan_1992
    aslında sıralamayı yapmıssın 😂Toyota ve Honda favorim, Mazda eski modellerinin berbat kalitesinden pek tavsiye edebileceğim söylenemez (belirli spor modeller hariç) ama yeni son modellerinde bu sorunu aştığı söyleniyor etrafımda kullananlardan,ancak nedense japonyada bile tutulmuyormuş mazda daha çok Toyota ve Honda sağlamlık ve dayanıklılık olarak özellikle sıcak ülkelerde en verimli ve en çok satılan araba markaları bu ikisi olarak gözüküyor.sonrası zevkler renkler,bir arabadan ne aradığın ile alakalı 😉
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    huso 2 gün gokhan_1992
    Uzak Ara 1.Toyota 2. 3. 4. 5. icin birsey diyemiyorum.Toyota da hersey var.1.2 Turbo, 1.5 Hybrid 1.6 Atmosferik 1.8 Hybrid ayrıca Yerli UretimHonda %85 Tuplu Atmosferik Satıyor zaten yarın fabrika kapanıyor.Yerli Uretim Yok.Belki Fabrikasyon Tup de olmayacak.Cok tutulan Jazz gelmiyor 1 seneden fazladır,Japonya da Sedan Civic Uretimi Bitti.HB Uretiliyor.Sedan sadece Avrupa ve ABD icinuretiliyor.Avrupa da da cok parlak bir pazar payı yok.Mazda ne guclu bir distribitoru var.Ne bol yedek parca var.Subaru oyle,Suzuki oyle...Bence Toyota dısında Japon Markası yok.Ayrıca servisi ve yedek parcası uygun olan bir Japon yok.Toyota yerli uretim oldugu icin servis,yedek parca,yan sanayi orada da daha farklı olabilir.
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    MencRarin 3 gün
    Haberde de belirtilmiş, ortaklık yapısı biraz karışık.

    Renault, Nissan'ın %40 civarı bir hissesine sahip. Nissan'da da Renault'un %15 hissesi var.

    Ana ortaklık dışında Nissan, Mitsubishi'nin %34 hissesine sahip.

    Ama bunun yanında Renault'un %3 hissesi Daimler'de, Daimler'in de %1.5i Renault'da.

    Renault'un %15 hissesi Fransız hükümetinin, kalanı da halka açık. Yani Nissan büyük ortağı görünen Renault'da sadece %15 ile ciddi bir söz sahibi olmalı.

    Honda bu yapıya bakınca gözü korkmuş olabilir...
    2 Yanıt Yanıtla +21
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    Jocker35 3 gün
    O zaman Honnis hayırlı olsun
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    susesa (selim sağlam) 3 gün
    nissanın başına ne geldiyse reno ortaklığıyla geldi. Yeni bir belaya gerek yok. Uçida san düzlüğe çıkaracak nissanı
    3 Yanıt Yanıtla +4
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    Jocker35 3 gün susesa
    Yillardir renonin dci motorunun ekmeğini yedi nissan .Ne belasından bahsediyon ?Araba mi nissan ?
    2 Yanıt Yanıtla +13
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    yc#1 (Yavuz Can) 2 gün susesa
    Carlos Ghosn 1999'da başa geçtiğinde Nissan 20 milyar dolar borç içindeydi. Yıllar içinde toparlanıp kara geçti.
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    sissil (Orhan ) 2 gün susesa
    Nissan batmıştı. Öğrenme gel
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    5548 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    honda ve nissan ortaklık, honda ve nissan birleşiyor mu ve
    3 etiket daha honda nissan Bilim ve Teknoloji
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