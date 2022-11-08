Japonya’nın en büyük mobil operatöründen Web3 adımı

Çalışmalarını Web3 felsefesi ile geliştirmek isteyen NTT Docomo, ülkedeki Web3 uygulamasını hızlandırmak için çok zincirli akıllı sözleşme platformu Astar Network ile ortaklık kurdu. Söz konusu bu ortaklık, bireylere ve şirketlere yönetişim için token kullanma eğitimi verecek bir konsorsiyum ile desteklenecek.
Web3 felsefesi küresel olarak bir çığ edası ile büyümeye devam ediyor. Hemen hemen her gün yeni bir şirket Web3 odaklı bir yatırım, satın alım veya projeler ile karşımıza çıkıyor.
9 Kasım’da yapılan basın açıklamasına göre, NTT Docomo ve Astar Network, Web3 teknolojileri üzerinde iş birliği yapmayı kabul etti. İkili, Web3’teki çevresel konular için vaka çalışmaları araştırarak sürdürülebilir kalkınmayı takip edecek, kullanıcıları eğiterek daha hızlı bir Web3 benimsenmesinin yolunu açacak ve mühendislerle iş liderlerine pratik deneyim kazanmaları için fırsatlar sağlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence