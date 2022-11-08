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LG Electronics, son dönemde popülaritesi artan Web3 teknolojisi için kolları sıvamış durumda. Son olarak LG, Web3 alanında çalışacak kişileri bünyesine katacak.. İşe alınacak kişiler, Blockchain ve Web3 alanında yeni teknolojiler için araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütecek. Ayrıca dApp tasarlaması ve geliştirmesi de bekleniyor.

Kripto para sektörünün hızla gelişme kaydetmesi ile beraber birçok şirket bu sektörde yer almak için ekibini geliştiriyor. Son olarak çıkan haberlere göre; LG Electronics, resmi web sitesinde şirketin büyüyen Web3 işini yönetmek için baş teknik sorumluları işe aldığını duyurdu.

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Eylül ayında LG Electronics, Hedera Hashgraph Blockchain’inde çalışan “Wallypto” adlı ilk merkeziyetsiz kripto cüzdanını piyasaya sürdü. LG Electronics, basın açıklamasına göre, 2022’nin üçüncü çeyreğinde toplam satışlarda yaklaşık 15 milyar dolar kaydetti.

Son olarak belirtmek gerekirse pozisyonlar için bir ön koşul, Blockchain teknolojisini ve NFT yardımcı programını anlamak.

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LG, Web3 ile ilgili iş ilanı yayınladı