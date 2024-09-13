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    NASA'nın geleceğine ilişkin endişeler giderek artıyor

    Amerika’nın Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) için gelecek soluk görünüyor. Yeni bir rapor ajansın geleceği için endişeleri artırırken yatırım eksikliği ve rekabet NASA’nın içini boşaltabilir.
    NASA'nın geleceğine ilişkin endişeler giderek artıyor Tam Boyutta Gör
    Amerika’nın Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın geleceği, son yayınlanan bir rapora göre belirsiz ve endişe verici bir tablo çiziyor. Ulusal Bilimler, Mühendislik ve Tıp Akademileri (NASEM) tarafından hazırlanan bu rapor, NASA'nın karşı karşıya olduğu sorunları derinlemesine inceliyor ve ajansın "boş bir gelecekle" karşı karşıya kalabileceğini öne sürüyor.

    Finansman eksikliği NASA’yı zorluyor

    Rapor, NASA'nın uzun vadeli planları ve operasyonları için yeterli finansmanı sağlamada zorluk yaşadığını belirtiyor. Özellikle havacılık ve sivil uzay araştırmalarına yönelik ulusal ilginin azalması, bu durumu daha da kötüleştiriyor. NASA'nın da kabul ettiği bu sorun, ajansın görevlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlamasını engelliyor. Bu finansman eksikliği nedeniyle önemli VIPER görevi iptal edilmişti. Ancak rapor, finansal eksikliklerin ötesinde yapısal ve yönetimsel zorluklara da dikkat çekiyor.

    Özel şirketler NASA mühendislerini alıyor

    Raporda yer alan temel bulgular, NASA'nın uzun vadeli stratejik ihtiyaçlara yeterince odaklanmadığını ve daha çok kısa vadeli adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Ajansın hizmet alımına dayalı sözleşme modeli ve yavaş işleyen bürokratik süreçler de verimsizliği artıran faktörler arasında. Ayrıca özel uzay şirketlerinin NASA'nın yetenekli mühendislerini kendine çekmesi ajansın iş gücünü zayıflatırken yeni nesil mühendislerin ise yeterli eğitim temeli almaması büyük bir tehlike olarak öne çıkıyor. NASA'nın altyapısının da kullanım ömrünü çoktan aşmış olması ajansın operasyonel kabiliyetlerini zorluyor.

    Lockheed Martin'in eski CEO'su ve raporun başyazarı Norman Augustine, NASA'nın özel sektöre bağımlılığının artmasının, ajansı sorun çözme yerine yalnızca denetim yapan bir yapıya dönüştürebileceğini belirtiyor. Bu durum, NASA'nın teknoloji geliştirme ve keşif misyonlarındaki öncü rolünü kaybetmesine neden olabilir. Kongre bu endişeleri gidermek için NASA'ya daha fazla fon ayırabileceği ancak bunun düşük bir olasılık olduğu belirtiliyor. Bunun yerine Augustine, NASA'nın stratejik hedeflere ve önceliklere odaklanarak mevcut kaynaklarını daha verimli kullanması gerektiğini öneriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 gün önce

    çöp

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    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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