NASA'nın geleceğine ilişkin endişeler giderek artıyor

Finansman eksikliği NASA’yı zorluyor
Rapor, NASA'nın uzun vadeli planları ve operasyonları için yeterli finansmanı sağlamada zorluk yaşadığını belirtiyor. Özellikle havacılık ve sivil uzay araştırmalarına yönelik ulusal ilginin azalması, bu durumu daha da kötüleştiriyor. NASA'nın da kabul ettiği bu sorun, ajansın görevlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlamasını engelliyor. Bu finansman eksikliği nedeniyle önemli VIPER görevi iptal edilmişti. Ancak rapor, finansal eksikliklerin ötesinde yapısal ve yönetimsel zorluklara da dikkat çekiyor.
Özel şirketler NASA mühendislerini alıyor
Raporda yer alan temel bulgular, NASA'nın uzun vadeli stratejik ihtiyaçlara yeterince odaklanmadığını ve daha çok kısa vadeli adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Ajansın hizmet alımına dayalı sözleşme modeli ve yavaş işleyen bürokratik süreçler de verimsizliği artıran faktörler arasında. Ayrıca özel uzay şirketlerinin NASA'nın yetenekli mühendislerini kendine çekmesi ajansın iş gücünü zayıflatırken yeni nesil mühendislerin ise yeterli eğitim temeli almaması büyük bir tehlike olarak öne çıkıyor. NASA'nın altyapısının da kullanım ömrünü çoktan aşmış olması ajansın operasyonel kabiliyetlerini zorluyor.
Lockheed Martin'in eski CEO'su ve raporun başyazarı Norman Augustine, NASA'nın özel sektöre bağımlılığının artmasının, ajansı sorun çözme yerine yalnızca denetim yapan bir yapıya dönüştürebileceğini belirtiyor. Bu durum, NASA'nın teknoloji geliştirme ve keşif misyonlarındaki öncü rolünü kaybetmesine neden olabilir. Kongre bu endişeleri gidermek için NASA'ya daha fazla fon ayırabileceği ancak bunun düşük bir olasılık olduğu belirtiliyor. Bunun yerine Augustine, NASA'nın stratejik hedeflere ve önceliklere odaklanarak mevcut kaynaklarını daha verimli kullanması gerektiğini öneriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.