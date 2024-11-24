Japonya, sınırsız nükleer füzyon enerjisi için FAST projesini başlattı

Proje kapsamında, iyi belgelenmiş verileri ve ölçeklenebilirliği nedeniyle tokamak konfigürasyonu tercih edilecek. Proje, ticari füzyon santrallerine giden yolda kalan teknik zorlukların üstesinden gelmeyi hedefliyor.
Yüksek sıcaklık süperiletken (HTS) bobinler kullanılacak
Bu amaçla, daha geleneksel ve daha büyük tokamaklara kıyasla kompakt bir boyutta yüksek basınçlı plazmalar üretmek için yüksek sıcaklık süperiletken (HTS) bobinleri kullanılarak düşük en boy oranlı tokamak reaktörü seçilecek. Cihaz boyutunun küçültülmesi, üretim sürelerinin ve maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olacak.
Cihaz, HTS bobinleri, yeni düşük aktivasyonlu malzemeler ve deniz suyundan döteryum üretimi gibi yeni teknolojiler kullanarak çalışacak. Proje, sürekli yanan bir plazma elde etmeyi, enerjiyi çıkarmayı ve dönüştürmeyi, trityum yakıt döngüsünü göstermeyi ve sistem entegrasyonunu ve güvenliğini sağlamayı içeriyor.
Reaktörün tasarımı için plazma araştırmacıları ve enerji santrali mühendislik araştırmacılarından oluşan bir kavramsal tasarım ekibi organize edilecek. Ön tasarımın 2025 yılında tamamlanması bekleniyor.
Proje bildirisine göre FAST, plazmadan füzyon enerjisi elde etme ve plazma sürdürülebilirliğini bütünleşik bir şekilde gösterme ve mühendislik zorluklarını ele alma konusunda dünyanın ilk girişimi olma özelliği taşıyor.Kaynakça https://www.world-nuclear-news.org/articles/japan-launches-fast-fusion-project https://www.fast-pj.com/en Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.