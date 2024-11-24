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    Anlık Bildirim

    Japonya, sınırsız nükleer füzyon enerjisi için FAST projesini başlattı

    Japonya, 2030'ların sonuna kadar nükleer füzyon temelli enerji elde etmek için FAST projesini başlattı. Proje, ticari füzyon santrallerine giden yolda teknik zorlukların üstesinden gelmeyi hedefliyor.
    Japonya, sınırsız nükleer enerji için FAST projesini başlattı Tam Boyutta Gör
    Japonya, 2030'ların sonuna kadar nükleer füzyon temelli enerji elde etmek için FAST projesini başlattı. FAST (Fusion by Advanced Superconducting Tokamak) projesi, elektrik üretimi ve yakıt teknolojileri de dahil olmak üzere entegre bir füzyon enerjisi sistemini göstermeyi amaçlıyor.

    Proje kapsamında, iyi belgelenmiş verileri ve ölçeklenebilirliği nedeniyle tokamak konfigürasyonu tercih edilecek. Proje, ticari füzyon santrallerine giden yolda kalan teknik zorlukların üstesinden gelmeyi hedefliyor.

    Yüksek sıcaklık süperiletken (HTS) bobinler kullanılacak

    Bu amaçla, daha geleneksel ve daha büyük tokamaklara kıyasla kompakt bir boyutta yüksek basınçlı plazmalar üretmek için yüksek sıcaklık süperiletken (HTS) bobinleri kullanılarak düşük en boy oranlı tokamak reaktörü seçilecek. Cihaz boyutunun küçültülmesi, üretim sürelerinin ve maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olacak.

    Cihaz, HTS bobinleri, yeni düşük aktivasyonlu malzemeler ve deniz suyundan döteryum üretimi gibi yeni teknolojiler kullanarak çalışacak. Proje, sürekli yanan bir plazma elde etmeyi, enerjiyi çıkarmayı ve dönüştürmeyi, trityum yakıt döngüsünü göstermeyi ve sistem entegrasyonunu ve güvenliğini sağlamayı içeriyor.

    Japonya, sınırsız nükleer enerji için FAST projesini başlattı Tam Boyutta Gör
    Proje, 50 MW ila 100 MW güç üretimi ve döteryum-trityum füzyon reaksiyonunun 1000 saniye boyunca gerçekleşmesini hedefliyor. Cihazın, tam güçle toplamda 1000 saatlik çalışma süresiyle işletilmesi planlanıyor.

    Reaktörün tasarımı için plazma araştırmacıları ve enerji santrali mühendislik araştırmacılarından oluşan bir kavramsal tasarım ekibi organize edilecek. Ön tasarımın 2025 yılında tamamlanması bekleniyor.

    Proje bildirisine göre FAST, plazmadan füzyon enerjisi elde etme ve plazma sürdürülebilirliğini bütünleşik bir şekilde gösterme ve mühendislik zorluklarını ele alma konusunda dünyanın ilk girişimi olma özelliği taşıyor.

    Kaynakça https://www.world-nuclear-news.org/articles/japan-launches-fast-fusion-project https://www.fast-pj.com/en
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 3 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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