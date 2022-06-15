TSMC'ye rakip geliyor: Japonya ve ABD, 2nm üretim için tesisi kuracak

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Günümüzde Samsung ve TSMC arasında yaşanan cep telefonları, işlemciler ve ekran kartlarında kullanılan düşük nanometre çip üretimi yarışına bir isim daha dahil olacak gibi gözüküyor. NikkeiAsia tarafından paylaşılanlara göre ABD ile yeni bir iş birliğine imza atan Japonya, 2025 yılına kadar gelişmiş 2nm üretimine başlamayı planlıyor.

Yeni bir şirket kurulabilir

Yeni yarı iletken teknoloji ortaklığı ile birlikte iki ülkenin birbirine destek sağlaması beklenirken, anlaşmanın ayrıca tasarım ve seri üretim araştırmalarına yardımcı olacak özel şirketleri de içereceği bildiriliyor. Bununla birlikte Japonya, yeni nesil çiplerin temin edilmesi konusunda yerli üretim yoluna giderek istikrarlı bir tedarik zinciri oluşturmayı hedefliyor.

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Anlaşmanın henüz tüm detayları bilinmiyor olsa da, Japonya'nın ABD ile ortak bir şirket kurabileceği veya Japon şirketleri üzerinden yeni bir üretim merkezi kurulabileceği öngörülüyor. Şu an itibariyle gelişmiş yarı iletkenlere yönelik araştırma ve geliştirme maliyetlerini düşürmek için sübvansiyonlar sunmaya başlayan Japonya, 2025 ile 2027 yılları arasında kurulacak tesis için çalışmalara bu yıl başlayacak.

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Japonya ve ABD 2025 yılına kadar 2nm üretime başlayacak