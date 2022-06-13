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    AMD, TSMC'nin en büyük müşterilerinden biri olacak

    Zen 3 mimarisi ile işlemci pazarında büyük bir yükseliş gösteren AMD,  yeni nesil işlemci ve ekran kartları ile TSMC'nin en büyük müşterilerinden biri olabilir.
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    AMD, TSMC'nin en büyük müşterilerinden biri olacak
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    Yarı iletken sektörünün önemli isimlerinden AMD, Tayvan’lı dev üretici TSMC’nin en büyük müşterilerinden biri olmayı planlıyor. Bugün Tayvan yerel medyasında yer verilenlere göre yeni RDNA 3 ekran kartları ve Zen 4 işlemcileri için TSMC’nin 5nm üretim sürecine güvenen kırmızı ekip, üretim hattının büyük bir bölümünü oluşturabilir.

    TSMC'nin en büyük üçüncü müşterisi olabilir

    Bilindiği üzere günümüzde Apple başta olmak üzere Qualcomm ve MediaTek gibi birçok teknoloji devi yonga üretimini TSMC’den sağlıyor. AMD'nin 2022'nin dördüncü çeyreğinde Zen 4 işlemcilere ek olarak RNDA 3 tabanlı GPU'lar ile yaklaşık 20.000 silikonluk bir üretim hacmine ulaşması beklenirken, 2023 yılında ise Tayvan'lı üreticinin en büyük üçüncü müşterisi olacağı düşünülüyor.

    AMD'nin 2023 yılında bu üretim hacmini arttırıp arttırmayacağı bilinmiyor olsa da, önümüzdeki bir veya iki yıl içerisinde üretilecek yongaların çoğunun TSMC'nin 5 nm düğümüne dayanacağını biliyoruz. Bu nedenle yeni haberin büyük bir sürpriz olmadığını söyleyebiliriz. 

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    WIPERRANTAN 23 saat önce

    oha

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 5 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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